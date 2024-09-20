Любимый конь Светланы Симбирцевой Гранд, невероятными усилиями выведенный из-под обстрелов в Авдеевке, погиб в марте 2024 года от удара украинского дрона. Семья спала в доме, когда беспилотник, не нашедший себе очередную жертву, сбросил боеприпас на животных, находившихся в леваде — уничтожить хоть кого-нибудь.

Из личного архива

Вместе с лошадью от взрыва погибли четыре собаки, сгорел сарай с седлами и сбруей, пострадали другие постройки. Но всё это можно отстроить заново, а добрых друзей, практически членов семьи, уже не вернёшь.

«До сих пор это наша боль, ещё не отошли. Да и для терапии — не на ком катать детей. Детки у нас есть неходячие, а лошадь должна быть подготовленной и очень спокойной», — горюет Светлана, ведь Гранд помогал ставить на ноги тех, у кого проблемы с позвоночником.

А собаки редкой породы русский вольфхунд очень помогают тяжелораненым быстрее возвращаться к жизни.

Лошадиной и собачьей терапией семья Симбирцевых занимается в Донецке совершенно бесплатно: «это наш вклад в победу, как говорится». Тем более, им самим крепко помогли другие люди, ведь спасение лошадей с началом войны на Донбассе в 2014 году оказалось настоящим подвигом. Как и всё остальное, через что пришлось пройти Светлане и её близким.

Мы общаемся в парке, где громко играет музыка. Дети подходят погладить молодую кобылку, которая настойчиво требует внимания хозяйки. Лошадка тоже из спасённых — случайно увидели её у мясников и срочно выкупили, теперь она проходит обучение и катает людей. Те, уже давние события, из сегодняшнего дня Симбирцева вспоминает без особых эмоций.

В мае 2014-го они только что переселились в свой новый дом под Авдеевкой, где рядом были поля и грибной лес. Мечта была уже совсем близко: женщина давно хотела создать центр по реабилитации и спасению животных, которых на тот момент у неё уже было много. Светлана с улыбкой говорит, что с самого детства вокруг неё были звери, и со временем их количество только увеличивалось.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Светлана Симбирцева

Лошадей, как и нынешнюю весёлую питомицу, спасали от убоя, принимали диких птиц, подстреленных охотниками, найденных лисят. Обычные дворняги и бездомные кошки тоже находили приют в тёплой усадьбе. Но уже в конце июля, на день рождения сына и мужа, начались первые прилёты.

Через участок Светланы, находящийся неподалёку от печально знаменитой авдеевской промзоны, фактически пролегла линия фронта. Поэтому досталось и людям, и зверям. Хозяев ограбили «защитники» из украинских добробатов — вплоть до того, что у хозяйки выдрали из ушей золотые серёжки, вынесли из дома всё ценное.

А затем «гости» разместились на территории, оборудовав неподалеку позицию, откуда развлекались снайперской стрельбой по зоопарку. Во время очередного обстрела в Светланином хозяйстве убило волка и филина, двух собак, погибла лошадь ахалтекинской породы, а другую ранило — она умерла уже в Донецке от последствий ранения.

«Помню, мы стояли с нашей соседкой Катей возле забора и разговаривали, а они начали нас ловить. Снайперы. Катя спрашивает: «Ну что, домой пойдём?» Я говорю: «Катя, давай не будем показывать, что мы боимся». Внутри все тряслось, конечно, но мы продолжали делать вид, что разговариваем, не хотели, чтобы они увидели нашу слабость, наш страх. Потом, когда они прекратили и мы пошли по домам, я помню, как у меня еще долго тряслись руки», — вспоминает Светлана.

Из личного архива

Её сынишка, которому тогда было два года, на время перестал говорить из-за обстрелов и постоянного стресса.

Скоро находиться в разграбленном доме стало невыносимо. До 2017 года Симбирцевы жили в Донецке, возвращаясь, чтобы накормить и обиходить своих питомцев. За проход лошадей через блокпосты с них требовали пять тысяч долларов. Но в итоге решили платить не мародёрам в военной форме, а проводнику, который знал тропинку через минные поля.

Деньги на эвакуацию животных помогла собрать киевская подруга Марина, которая несколько лет поддерживала семью, сочувствовала жителям Донбасса, переживавшим военные тяготы. 9 июля 2017 года Светлана оседлала двух лошадей, ещё двух привязала к осёдланным, а к тем — поводки с козами. Сверху прикрепили мешки со свинками-минипигами. Глава семьи поехал на машине через блокпосты с десятью собаками, кошками, птицами, енотами и лисами, которых провезти было проще.

Этот необычный караван благополучно прошёл опасные места, лошадям как будто передалось настроение людей — они не баловали и не пытались показать характер. Вот только переправа по узкому мостику шириной всего полметра через речку в глубоком овраге чуть не окончилась бедой. Когда Света переправляла своего любимца, ахалтекинца Кади, поднялся сильный ветер, старое железо загудело — конь от испуга попятился и полетел вниз с четырёхметровой высоты.

Из личного архива

«Я думала, Кади разбился, но он выплыл, хотя и был весь в крови — повредил нос и надбровье. Было очень страшно смотреть, как его жемчужная шёрстка приобретала алый цвет», — не может сдержать эмоций Света, заново переживая тот момент.

Конь падал еще несколько раз, пока не выплыл на нужный берег. Оставалось перевести Гранда — самого крупного.

«Я поехала верхом, так как Гранд отказался заходить у меня в руках. Мы немного прошли по мостику, проводник резко обернулся, чтобы что-то сказать, и этим напугал Гранда. Гранд сместил туловище, и мы полетели вниз, только не в речку, а в овраг — до речки мы еще не дошли», — вспоминает женщина, в тот момент с жизнью уже попрощавшаяся.

Если бы во время падения ей не удалось оттолкнуться от коня — он бы покалечил её своим весом. Но, к счастью, всё обошлось. А день с переправой через ту речку Светлана стала отмечать как своё второе рождение.

В Донецке семье и её «зоопарку» пришлось обустраиваться заново, но в целом в жизни Симбирцевых главная линия не изменилась: лошади, собаки, другие спасённые животные… Военные как-то принесли двоих лисят, чудом оставшихся в живых в огне войны — их мать и другие щенки погибли. Выкормили козьим молоком, мохнатые выросли, но лис-мальчик остался слепым из-за полученной контузии.

Прибавилось забот и после эвакуации Мариуполя, откуда вывозили не только людей, но и зверей. Собака Ума сама запрыгнула в машину к волонтерам, теперь живёт у Светланы вместе с остальными 18 псами. Страшно боится грохота обстрелов, первой слышит близкий прилёт и бежит в укрытие. А слепую кошку забрали из квартиры с мёртвой хозяйкой. От истощения у животного случился инсульт, кошка потеряла зрение. Такая судьба: рука не поднимается куда-то деть бедолагу.

Из личного архива

Но кроме помощи зверью Светлана взялась и за реабилитацию людей. Выйдя из Авдеевки и оказавшись в безопасности, она воссоединилась с детьми и начала новую жизнь, почувствовала в себе силы помогать другим. Большой и спокойный Гранд, которому было 33 года, отлично справлялся с сеансами иппотерапии для детей с ДЦП, состояние которых усугубляется постоянным военным стрессом.

Это давно известная методика лечения: балансируя на тёплом, живом существе, седоки включают разные группы мышц, получают сеанс массажа и контактируют с добрым, ласковым существом. Катали в относительно безопасном парке, в зависимости от обстановки, но регулярно. А потом стали брать и взрослых, восстанавливающихся после ранения. Хотя теперь с этим придётся повременить…

Зато осталась дивная для непривычного уха канистерапия. Русские вольфхунды, выведенные всего 20 лет назад, внешне мало отличимы от волка. Но это собака-компаньон, со стабильным характером и хорошим отношением к людям.

«Воины ассоциируют себя с волком, и раненые ребята, особенно когда потеряли конечности, очень хорошо реагируют, когда к ним приходит огромное существо, ласкается, его гладят по дикой шерсти, получают особенную энергию. И как у раненого солдата, так и у ребёнка-аутиста, закрытого как в коконе, сразу уменьшается стресс, появляется желание жить. У нас ещё есть русская борзая, тоже в этом участвует», — говорит Светлана.

С оглядкой на особую ситуацию и на важность того, чем занимается Светлана, заводчица русских вольфхундов из Санкт-Петербурга пообещала возместить потерю: скоро в Донецк приедут новые собаки, которых очень ждут.

Из личного архива

Но, конечно, всё это требует огромных усилий, и без помощи добрых людей ребята не потянули бы такое хозяйство. Симбирцевы сами себе работники, ухаживают за зверинцем, воду приходится таскать вёдрами из речки — километр туда, километр обратно. Чтобы напоить лошадей, нужно много воды. Как и сена, которое в прифронтовой зоне стало дефицитом и стоит дорого. К тому же возить его никто не горит желанием — опасно.

Между тем одному коню в сутки нужно два тюка.

«Понемножку покупаем. Ищем, где подешевле, где фермеры есть. Но кроме сена им нужны витаминки: яблочки, кабачки, тыковки. А собакам — мясо», — делится женщина.

Из личного архива

Собственные заработки у неё невелики: люди приходят на фотосессии для красивых снимков на свадьбе, другие просто хотят покататься в парке. Изредка Светлана даёт уроки верховой езды. Плюс есть старые и новые друзья, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту.

«Но мы продолжаем жить, учиться и не унывать, делаем всё вместе по возможности, радуемся солнышку, ветру, дождю… Ценим каждый момент. Война научила нас этому — ценить жизнь. Животные тоже помогают не унывать, не расслабляться, держат нас в тонусе, дарят свою любовь», — оптимистично заключает она.

И, конечно, в её доме тоже надеются на скорейшую победу и мир. Чтобы люди перестали бояться обстрелов и жужжащей смерти с неба, чтобы в их жизни появилось больше радости. В том числе и от общения с животными, которых холит и лелеет Светлана Симбирцева — не для себя, а для всех.