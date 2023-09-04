В понедельник, 4 сентября в ДНР похоронили шестилетнюю Илону Ольховую, которую 1 сентября убила ракета ВСУ. Девочка была смертельно ранена во дворе донецкой пятиэтажки, когда играла в песочнице, которую специально для неё сделал приёмный отец Василий Первухин. С младенчества он был роднее родного: несмотря на то, что у пары есть двое взрослых детей и двухлетний внук, эту малышку забрали прямо из роддома, когда от неё отказалась родная мать. Так и жили вместе, очень сильно любили друг друга и редко расставались. Василий и его жена Валентина четвертый день не могут унять слёз.

Сергей Голоха Илона Ольховая была тихим и спокойным ребенком

«Мы с ней так повязаны были, что просто не знаю. Никто б никогда не сказал, что она не наша дочь, — говорит он, гладя рукой песок, на котором погибла Илона. — Как говорили, я был ее ангелом-хранителем её. Теперь, как батюшка сказал, она у тебя ангел-хранитель. Зачем нас поменяли, не знаю. Лучше бы я у нее был ангел-хранитель, чем она у меня».

Мужчина часто играл на улице вместе с девочкой, которая была особенным ребёнком, с задержкой в развитии. Но в момент обстрела его с ней не было. За несколько минут до этого семья приехала из магазина. Василий и Валентина понесли сумки с покупками в свою квартиру на четвертом этаже, а Илона побежала в любимую песочницу. В это самое время ВСУ накрыли их район пакетом из 15 «градов». Валентина увидела в открытое окно, что дочка сидит в песочнице, в десяти метрах от которой приземлилась ракета. Сердце замерло. В первые секунды надеялась, что девочка не пострадала. Но в следующее мгновение ребёнок упал на песок.

А Василий, едва услышав разрывы, стремительно помчался вниз по ступенькам к Илоне. Осколки попали ей в голову, в плечо, в живот и ногу. Но девочка была ещё жива. Мужчина взял её на руки и повез на своей машине в ближайшую больницу.

«Она последний раз посмотрела мне в глаза и единственный раз в жизни сказала «папа». Она ж не разговаривала совсем. А это как не знаю, как прорвалось сказать «папа» напоследок, последнее слово», — говорит он сквозь рыдания.

В свои шесть лет из-за задержки в развитии Илона ещё не умела говорить, произносили лишь отдельные слоги и неосмысленные слова. Но была доброй, нежной, активной, любимицей не только приёмных родителей и родственников, но и соседей, и всех, кто её знал. Много людей пришло попрощаться с ребёнком в Покровский храм на отпевание и во двор дома в Киевском районе Донецка, куда к той самой песочнице привезли гроб перед тем, как повезти его на кладбище.

Повезли хоронить девочку в селе Приморское, что на юге ДНР. Там жили Первухины до того, как в 2020 году переехали в Донецк. В то время «минского перемирия» в столице ДНР было безопаснее, чем в Приморском, рядом с которым тогда проходила линия фронта. А сейчас наоборот. Но была еще одна, главная причина, по которой семья не вернулась. В селе не было медиков и педагогов, которые бы могли помочь ребенку. Её водили к врачам, психологам, дефектологам. Вкладывали душу, надеясь на перемены к лучшему.

Сергей Голоха Приемные родители у песочницы, где погибла девочка

Каждую неделю они ездили в храм, где причащали Илону (в крещении Елену), в праздники Крещения вместе с ней окунались в ледяные проруби. У девочки никогда не было простуд и других физических болезней. Бывали с ней на море. Последний раз ездили этим летом отдыхать с Илоной в Турцию, плыли туда на лайнере из Сочи. Она очень любила плескаться в море, не боялась воды. Во дворе Василий соорудил для любимой дочки не только песочницу, но и деревянный домик с качелями.

В прошлом году приёмным родителям Илоны наконец выделили квоту на лечение в Москве. Чтобы поехать туда вместе с ней, Василий решил уволиться из армии, где служил почти с начала войны. Но из-за бюрократических проволочек его долго не увольняли, в итоге срок действия квоты истёк. Потом благотворительная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» помогла оплатить дорогостоящие анализы Илоны, после чего её обещали отправить с родителями на лечение в столицу уже в октябре нынешнего года.

Девочка до этого не дожила чуть больше месяца.

Сергей Голоха Семья на отпевании в Покровском храме Донецка

Валентина сетует, что время было упущено. Родители давно искали возможность отправиться с дочкой на полноценное лечение и обучение в большую Россию, потому что в Донецке для этого мало подходящих условий. Но не знали, как этого добиться. Лишь по случайности Василий увидел в городе машину с символикой организации «Справедливая помощь доктора Лизы», спросил у водителя контактный телефон, после чего обратился туда и нашёл отклик.

«Почему бы не распространять эти телефоны именно по больницам? Почему нашему ребенку не дали возможность сделать этот анализ раньше? Почему педиатр, у которого мы стояли на учете, не дала нам направление куда-то на дальнейшее обследование? Мы никого не виним, нет. Понятно, что кто стучится, тому открывают. Но очень много «почему», — недоумевает Валентина.

Она благодарна многим донецким медикам, которые в меру своих возможностей лечили Илону, и педагогам, занимавшимся с ней. Но отмечает, что во фронтовом городе делать это очень проблематично. Им предлагали отдать девочку в круглосуточный интернат, но такой вариант приёмных родителей не устраивал. По их убеждению, это было бы для её психики слишком травматично.

Сергей Голоха Прощание во дворе родного дома

Мама говорит, что полные сутки — это очень много. Но другим вариантом были только полуторачасовые занятия в центре, где занимались с такими особенными детьми. Туда ездили постоянно. И по ужасному совпадению, его временно закрыли как раз 1 сентября — в день, когда и погибла девочка. Теперь родители не могут избавиться от мысли, что трагедии могло не случиться, если бы они поехали заниматься как обычно.

«И осталась она у нас на ручках… Пожалуйста, поднимайте эту проблему. Пусть она будет как наука на будущее, пусть Илонушка будет как звездочка для таких деток. Просто реально нужно помогать деткам», — просит нас Валентина на прощание.

Сегодня в полдень в Приморском состоялись похороны. Илона Ольховая стала 230-м ребёнком, погибшим в Донбассе с 2014 года в результате украинской агрессии