За мгновение до смерти Илона впервые сказала «папа»
Двести тридцатый ребёнок, убитый ВСУ. 6-летнюю Илону Ольховую похоронили в ДНР
В понедельник, 4 сентября в ДНР похоронили шестилетнюю Илону Ольховую, которую 1 сентября убила ракета ВСУ. Девочка была смертельно ранена во дворе донецкой пятиэтажки, когда играла в песочнице, которую специально для неё сделал приёмный отец Василий Первухин. С младенчества он был роднее родного: несмотря на то, что у пары есть двое взрослых детей и двухлетний внук, эту малышку забрали прямо из роддома, когда от неё отказалась родная мать. Так и жили вместе, очень сильно любили друг друга и редко расставались. Василий и его жена Валентина четвертый день не могут унять слёз.
«Мы с ней так повязаны были, что просто не знаю. Никто б никогда не сказал, что она не наша дочь, — говорит он, гладя рукой песок, на котором погибла Илона. — Как говорили, я был ее ангелом-хранителем её. Теперь, как батюшка сказал, она у тебя ангел-хранитель. Зачем нас поменяли, не знаю. Лучше бы я у нее был ангел-хранитель, чем она у меня».
Мужчина часто играл на улице вместе с девочкой, которая была особенным ребёнком, с задержкой в развитии. Но в момент обстрела его с ней не было. За несколько минут до этого семья приехала из магазина. Василий и Валентина понесли сумки с покупками в свою квартиру на четвертом этаже, а Илона побежала в любимую песочницу. В это самое время ВСУ накрыли их район пакетом из 15 «градов». Валентина увидела в открытое окно, что дочка сидит в песочнице, в десяти метрах от которой приземлилась ракета. Сердце замерло. В первые секунды надеялась, что девочка не пострадала. Но в следующее мгновение ребёнок упал на песок.
А Василий, едва услышав разрывы, стремительно помчался вниз по ступенькам к Илоне. Осколки попали ей в голову, в плечо, в живот и ногу. Но девочка была ещё жива. Мужчина взял её на руки и повез на своей машине в ближайшую больницу.
«Она последний раз посмотрела мне в глаза и единственный раз в жизни сказала «папа». Она ж не разговаривала совсем. А это как не знаю, как прорвалось сказать «папа» напоследок, последнее слово», — говорит он сквозь рыдания.
В свои шесть лет из-за задержки в развитии Илона ещё не умела говорить, произносили лишь отдельные слоги и неосмысленные слова. Но была доброй, нежной, активной, любимицей не только приёмных родителей и родственников, но и соседей, и всех, кто её знал. Много людей пришло попрощаться с ребёнком в Покровский храм на отпевание и во двор дома в Киевском районе Донецка, куда к той самой песочнице привезли гроб перед тем, как повезти его на кладбище.
Повезли хоронить девочку в селе Приморское, что на юге ДНР. Там жили Первухины до того, как в 2020 году переехали в Донецк. В то время «минского перемирия» в столице ДНР было безопаснее, чем в Приморском, рядом с которым тогда проходила линия фронта. А сейчас наоборот. Но была еще одна, главная причина, по которой семья не вернулась. В селе не было медиков и педагогов, которые бы могли помочь ребенку. Её водили к врачам, психологам, дефектологам. Вкладывали душу, надеясь на перемены к лучшему.
Каждую неделю они ездили в храм, где причащали Илону (в крещении Елену), в праздники Крещения вместе с ней окунались в ледяные проруби. У девочки никогда не было простуд и других физических болезней. Бывали с ней на море. Последний раз ездили этим летом отдыхать с Илоной в Турцию, плыли туда на лайнере из Сочи. Она очень любила плескаться в море, не боялась воды. Во дворе Василий соорудил для любимой дочки не только песочницу, но и деревянный домик с качелями.
В прошлом году приёмным родителям Илоны наконец выделили квоту на лечение в Москве. Чтобы поехать туда вместе с ней, Василий решил уволиться из армии, где служил почти с начала войны. Но из-за бюрократических проволочек его долго не увольняли, в итоге срок действия квоты истёк. Потом благотворительная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» помогла оплатить дорогостоящие анализы Илоны, после чего её обещали отправить с родителями на лечение в столицу уже в октябре нынешнего года.
Девочка до этого не дожила чуть больше месяца.
Валентина сетует, что время было упущено. Родители давно искали возможность отправиться с дочкой на полноценное лечение и обучение в большую Россию, потому что в Донецке для этого мало подходящих условий. Но не знали, как этого добиться. Лишь по случайности Василий увидел в городе машину с символикой организации «Справедливая помощь доктора Лизы», спросил у водителя контактный телефон, после чего обратился туда и нашёл отклик.
«Почему бы не распространять эти телефоны именно по больницам? Почему нашему ребенку не дали возможность сделать этот анализ раньше? Почему педиатр, у которого мы стояли на учете, не дала нам направление куда-то на дальнейшее обследование? Мы никого не виним, нет. Понятно, что кто стучится, тому открывают. Но очень много «почему», — недоумевает Валентина.
Она благодарна многим донецким медикам, которые в меру своих возможностей лечили Илону, и педагогам, занимавшимся с ней. Но отмечает, что во фронтовом городе делать это очень проблематично. Им предлагали отдать девочку в круглосуточный интернат, но такой вариант приёмных родителей не устраивал. По их убеждению, это было бы для её психики слишком травматично.
Мама говорит, что полные сутки — это очень много. Но другим вариантом были только полуторачасовые занятия в центре, где занимались с такими особенными детьми. Туда ездили постоянно. И по ужасному совпадению, его временно закрыли как раз 1 сентября — в день, когда и погибла девочка. Теперь родители не могут избавиться от мысли, что трагедии могло не случиться, если бы они поехали заниматься как обычно.
«И осталась она у нас на ручках… Пожалуйста, поднимайте эту проблему. Пусть она будет как наука на будущее, пусть Илонушка будет как звездочка для таких деток. Просто реально нужно помогать деткам», — просит нас Валентина на прощание.
Сегодня в полдень в Приморском состоялись похороны. Илона Ольховая стала 230-м ребёнком, погибшим в Донбассе с 2014 года в результате украинской агрессии