Дончанка Анна Ильясова вдохновляет бойцов не только словами и личным примером, но еще обаянием. Многие ребята в нее тайно или явно влюблены, многим просто стыдно давать слабину перед сильной и в то же время очень красивой женщиной, стойко переносящей все тяготы войны.

ИА Регнум Анна Ильясова

Она выросла в примыкающем с запада к Донецку поселке Старомихайловка, который с 2014 года и до сегодняшнего дня постоянно находится под обстрелами. Получила в Донецком университете два высших образования — юридическое и по международным отношениям. Мечтала стать дипломатом. Параллельно закончила курсы бортпроводников и устроилась работать стюардессой в авиакомпанию Иордании Royal Jordanian Airlines.

Анна говорит, что при приеме на работу, помимо знания английского и арабского языков, сыграло роль то, что у нее красивая улыбка. Два года она летала на самолетах королевских авиалиний — до того времени, когда случился Евромайдан, а вслед за ним началась война в ее родном Донбассе.

9 мая 2014 года, оказавшись в Мариуполе в качестве переводчицы журналистов из Ливана, она стала свидетелем того, как украинские националисты расстреляли людей на улицах города и сожгли правоохранителей в здании МВД.

Могла ли Анна и дальше жить в Иордании и работать стюардессой?

Анна активно участвовала в «Русской весне», была в числе организаторов митингов в Донецке. Потом служила в полиции. Несколько лет оказывала гуманитарную помощь мирным жителям и ополченцам Донбасса, работая в ассоциации итальяно-русской дружбы Speranza.

Утром 21 февраля 2022 года она сама пришла на сборный пункт, организованный в донецком дворце культуры имени Франко, подала документы и прождала до вечера, когда их посадили в автобусы и повезли в воинскую часть. Там новобранцы увидели по телевизору, как Владимир Путин подписывает указы о признании ДНР и ЛНР. Анна, как и большинство жителей Донбасса, ждала этого признания восемь лет.

ИА Регнум Анна Ильясова

Начинала в стрелковом батальоне Народной милиции ДНР, который был сформирован преимущественно из мобилизованных.

«Как говорят, «легендарные стальные каски». Это мы, — улыбается Анна. — Я смотрю сейчас фотографии, вспоминаю, как всё было, как мы были одеты: стальные каски, «мосинки» 42-го года, пояса со звездой».

В подразделении резервистов, куда попала Ильясова, ее сразу же назначили заместителем командира роты. Видно, повлияло то, что она некоторое время служила в полиции.

ИА Регнум Анна Ильясова с российскими бойцами

Когда начальство приказало придумать себе позывной, Анна хотела назваться Стюардессой — некоторые знакомые ее давно так называли. Но потом подумала, что не все бойцы выговаривают букву «р».

«Моя подруга, которая тоже служила в нашем батальоне, взяла себе позывной Лиса. Ну я решила — пусть будет зверинец. Выбрала позывной Белка», — вспоминает Анна.

Под Докучаевском они получили первое огненное боевое крещение — ВСУ накрыли их позиции ракетами РЗСО «Град». Потом подразделение перебрасывали в разные сёла на юге ДНР и Запорожской области, где, помимо боевых задач, Белке приходилось оказывать медицинскую помощь раненым бойцам.

Затем батальон перебрался в Мариуполь — помогать освобождать город от неонацистов. Девушка вместе с мужчинами участвовала в зачистке многоэтажек северной части города. В микрорайоне Курчатова бойцы обнаружили в подвалах домов множество людей, которые страдали от голода и холода. Военнослужащие отдавали им свои пайки, оказывали медицинскую помощь.

Анна со своего телефона дозванивалась родственникам жителей, которые много дней сидели без связи, чтобы сообщить об их судьбе. Помнит, как ее сморил сон прямо в холодном подвале. Когда девушка проснулась, то обнаружила, что заботливо укрыта несколькими одеялами.

После Мариуполя роту Анны перекинули в село Нескучное под Великой Новосёловкой. Поручили возглавить группу, которая должна была зачищать одну из улиц. Когда они продвигались по селу, совсем рядом с Анной приземлился снаряд. Бойцы в первые мгновения подумали, что она погибла. Но девушка получила только очень сильную контузию. Ребята затащили ее в подвал.

«Мне было очень плохо, тошнило, кружилась голова, но я не стала жаловаться. Находившиеся у меня в подчинении ребята должны были видеть, что у меня всё хорошо, чтобы равняться на меня — раз девчонка не ноет, значит, и они не должны ныть».

Там, в Нескучном, она познакомилась с разведчиками из российской армии. Те были очень удивлены, что зачисткой руководит девушка. Удивлены настолько, что рассказали своему командованию об отважной Белке. Белку пригласили на командный пункт 42-й дивизии и предложили перейти туда замполитом роты в звании лейтенанта.

Так Анна стала первой женщиной-офицером, которую взяли в российскую армию из Народной милиции ДНР (республика на тот момент еще не была принята в состав России).

Белка не теряет связи с теми, с кем служила раньше или просто пересекалась на фронтовых дорогах: передает им передачи, проведывает в госпиталях раненых товарищей. Иногда возит гуманитарную помощь бывшим заключенным, которые воюют штурмовиками в подразделении МВД ДНР «Каскад», хотя с ними вместе не служила.

Сейчас ее подразделение воюет на одном из самых сложных направлений — запорожском, в районе Работино, Вербового и Орехова, где несколько месяцев российские войска отражают попытки наступления ВСУ.

Но свою Белку бойцы сейчас берегут и стараются в самое пекло на пускать.

Чем Анна собирается заниматься, когда закончится война?

«Я продолжу ее, только на другом поле, наверное, на международном. У меня ж второе образование — международные отношения. А может, еще стану мэром города Львова, ведь украинскую мову я знаю», — улыбается Белка своей фирменной улыбкой.