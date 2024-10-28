Сейчас на фронте фактически происходит новое крещение Руси — дальневосточной, уверен заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Пётр Гриценко. Много некрещёных солдат прибывает из Якутии, Забайкалья, Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Они охотно принимают православную веру. Только якутов, говорит Гриценко, он покрестил больше пятисот человек.

Фото из личного архива

Доводилось ему крестить бурятов, цыган, азербайджанцев и даже африканцев, которых тоже можно встретить на фронте. Нередко бойцы просят покрестить их перед тем, как отправиться в наступление — в основном это штурмовики. А как-то попросили танкисты.

«Страх у них в глазах был. Но после крещения они стали улыбаться», — вспоминает протоиерей.

Многие новобранцы, еще не успевшие получить боевое крещение, принимают крещение православное на воинских полигонах, где проходят подготовку. Перед тем как предложить солдатам покреститься, батюшка зажигает их сердца горячей проповедью. Многие откликаются: бывало, что за один раз он крестил по 150 человек.

Отец Пётр первым в зоне СВО начал работать с заключёнными, добровольно отправившимися на фронт из колоний. Только за первый месяц покрестил около тысячи солдат, семь тысяч причастил.

«Я их очень люблю, они для меня как дети. Хулиганистые, но всегда улыбающиеся, бегущие к тебе и просящие помощи дети: «Батюшка, благослови, батюшка, дай иконку». Спрашиваешь: «Кто некрещеный?». Руки подняли дружно. Креститься будете? — Да! Отвечают хором», — говорит священник.

Также он исповедует и причащает тысячи бойцов.

«Очень мало стало воинов, не желающих причащаться. При этом в начале СВО прибегнуть к этому церковному таинству готовы были лишь единицы, особенно в подразделениях, где командиры неверующие», — отмечает протоиерей.

Нескольких военнослужащих он повенчал с жёнами, которые специально для этого приезжали в зону СВО. Таинство совершал в подземных воинских храмах — их бойцы по благословению отца Петра соорудили уже больше двух десятков в местах дислокации и на полигонах. Помимо подземных, в воинских подразделениях создали множество надземных храмов и молитвенных комнат.

«Честно, уже даже со счёта сбились», — улыбается отец Пётр.

Как заместитель главного священника в зоне проведения СВО, он отвечает за духовную работу с военнослужащими, находящимися во всех регионах, где идут боевые действия: в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Белгородской областях. Постоянно колесит по фронтовым дорогам. Признаётся, что практически живёт в машине.

Случается, едет за 500 километров в воинскую часть и в тот же день возвращается 500 километров. Обычно возит водитель, но порой отец Пётр сам садится за руль. Он большой любитель быстрой езды, причем не только на автомобилях, но и на мотоциклах. В своё время, когда служил ещё в Ставропольском крае, батюшка был одним из основателей православного мотобратства «Колесная рать».

Фото из личного архива

«Сам я не байкер, а кроссовик. Больше люблю на кроссовых мотоциклах погонять», — признаётся он.

Кроме обычных легковушек, в его автопарке есть и «храмы на колесах», где оборудован походный иконостас, хранится вся утварь, необходимая для совершения богослужений. Один из таких «храмов на колесах» передал ему председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

На них ездят и другие священники, которые приезжают в зону СВО из разных регионов России: кто на две недели, кто на месяц, а кто и на полгода. Некоторые побывали на фронте уже больше десяти раз. Часть из них командирует туда Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, в штате которого они состоят. Другая часть — батюшки с приходов, которые едут к бойцам добровольно, как правило, во время своих отпусков.

Именно работу этих внештатных священников курирует и координирует отец Пётр Гриценко. Поначалу одной из его задач было наладить взаимодействие с командирами подразделений, договориться, чтобы священникам разрешали приезжать в воинские части и не препятствовали вести духовную работу с бойцами. Не везде их встречали гостеприимно. Но заместителю главного священника в зоне проведения СВО удалось подружиться даже с неверующими командирами. Сейчас его знает и уважает практически всё командование. Если священник приезжает в воинскую часть и говорит, что он от отца Петра Гриценко, — это лучшая рекомендация для командиров.

Фото из личного архива

Многие внештатные священники приезжают не с пустыми руками: привозят собранную у себя в регионе гуманитарную помощь бойцам — одежду, каски, бронежилеты, квадрокоптеры и даже машины.

«Пошла молва, что батюшки не только духовно окормляют, но еще и помогают материально. Благодаря этому с нами все захотели дружить», — усмехается отец Пётр.

Часто он организует в воинских частях концерты артистов со всей России, с которыми давно дружит. Например, Юлии Чичериной, Джанго, Анны Артамоновой, Дмитрия Юркова и Александра Бабенко.

«Я приглашаю верующих артистов, которые могут не только петь песни, но и говорить с бойцами о Христе», — отмечает отец Пётр.

Протоиерей Петр воцерковлял писателя Захара Прилепина, когда тот служил замполитом батальона в Донецке, в котором священник был штатным духовником. Два года ездил туда со Ставрополья почти каждую неделю.

«Тогда Захар стал исповедоваться, причащаться. В Донецке он покрестил своих детей, повенчался с женой. Воином Христовым он стал при мне. И меня всегда называл своим духовником», — рассказывает батюшка.

Сам Прилепин рассказывал в одном из интервью, что ещё отец Петр крестил его соратника Александра Шубина с позывным Злой, который погиб во время покушения украинских диверсантов на писателя. Захар также отметил, что священник «работает на донбасских фронтах с 2014 года. Тогда работал «вне закона» и мог даже поплатиться за это от внутренней их «миротворческой» бюрократии, сейчас работает на всех основаниях. И работает, как никто иной: бесстрашно и убедительно».

Фото из личного архива

Еще в 2014 году священник стал духовником батальона святого Георгия Победоносца, который создали ополченцы в ЛНР, в Ровеньках. До него никто в Донбассе не окормлял боевые подразделения. В то время отец Пётр служил настоятелем храма в селе Высоцкое в Ставропольском крае, но часто ездил в Донбасс.

Сначала — с гуманитарной миссией, с единомышленниками возил фурами продукты нуждающимся людям. Покупал их в том числе за свои собственные деньги. На Ставрополье у батюшки есть свое хозяйство, он выращивал зерно, перемалывал его на муку, менял её на разные продукты. Помогали родные, друзья, прихожане, знакомые. Уже тогда информацию о Петре Гриценко как о «пособнике террористов» разместили на скандальном украинском сайте «Миротворец».

Он привык помогать людям не только духовно, но и материально. В селе Высоцкое рядом с храмом создал Дом милосердия, где спасают бездомных, помогают им восстановить документы, оформить пенсию, лечат, выхаживают.

Фото из личного архива

Там же, на Ставропольщине, с 2016 года отец Пётр со своей женой и друзьями проводит всероссийский детский казачий православный фестиваль «Будущая Россия — это мы». Финансируют его, опять же, в основном за свой счёт. Туда приезжают дети из разных регионов России, большинство — из Донбасса. В последнем фестивале приняли участие 540 детей из ДНР и ЛНР.

Почти 20 лет прослужил Петр Гриценко в Ставропольской епархии, где и сейчас служат священниками его отец и дяди. Летом 2022 года его назначили заместителем главного священника в зоне СВО. Протоиерей с самого начала горячо поддержал начало спецоперации. Много лет молился, чтобы Россия защитила Донбасс и освободила от нацистской нечисти Украину, которую священник называет окраиной Руси.

«24 февраля 2022 года я четыре раза прослушал обращение Путина по поводу начала спецоперации. Слушал со слезами на глазах. Я нарезал отрывки из обращения. отправлял их друзьям и поздравлял с победой, хотя понимал, что до полной победы ещё очень далеко. Уже то, что Россия наконец вписалась за русских людей, было невероятным событием», — заявляет священник.

Он скорбит, что в этой войне погибло очень много людей. Но уверен, что многих бойцов Господь забрал как святых на Небо — особенно тех, кто перед смертью очистил свои души покаянием и отдал жизнь «за други своя». А это высшая христианская добродетель.

«Они уходят на пике своего духовного роста», — считает отец Пётр.

Протоиерей осознаёт, что и сам может погибнуть, он уже не раз попадал под артиллерийские обстрелы. А однажды вместе с епископом Питиримом Твороговым убегал от дрона-камикадзе, и только чудом им удалось спастись. На чудо и милость Божью священник и уповает на фронте.