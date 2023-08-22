Внешне Михаил Суриков совсем не похож на супермена. Но при этом он, как сообщают многочисленные источники, обладатель впечатляющих спортивных титулов. Семикратный чемпион мира по боевым единоборствам, чемпион мира по ММА, чемпион России по универсальному бою, 16 зарегистрированных мировых рекордов и 17 рекордов России. «Я, как Илья Муромец, в 33 года только «слез с печи», — говорит о себе спортсмен из Вологды, с 2016 года посвящающий свою жизнь Донбассу и его детям.

ИА Регнум Михаил Суриков

Первый раз Суриков попал в Донецк во времена относительного затишья эпохи минского перемирия. «Меня пригласили сюда в спортивный клуб «Витязь» имени святого благоверного князя Александра Невского провести мастер-класс, подготовить спортсменов к соревнованию. Стал ездить по клубам, в том числе был у Юнармии, тренировал и военных, и гражданских самбистов, преподавал ММА, грэпплинг, бокс, кикбоксинг. Ребята здесь очень хорошие, толковые, образованные, воспитанные и по-спортивному сильные духовно. Хорошие здесь и тренеры. Хорошее отношение. Хорошее понимание. Сама жизнь учит их быть настоящими мужчинами», — рассказывает он и тут же вспоминает общение с пацанами в Петровском районе Донецка, одном из самых обстреливаемых. Мол, неподалеку всё трясется от «прилетов», а юные спортсмены успокаивают гостя: да это далеко, километров десять. Вот если поближе начнет ложиться — тогда уйдем.

В рамках специфической темы Михаил сначала сыплет описанием приемов. Боксерам ставил комбинации и удары в скачке, для смешанных единоборств дарил любимые приемы на удушение, болевые удары по ногам и рукам, особенности работы локтями. Но самое главное с точки зрения фактически уже тренера — общефизическая и психологическая подготовка бойцов. Второе даже важнее, ведь даже виртуозная техника без достаточной выносливости и боевого духа не поможет победить. И тут, наверное, особенно ценна собственная система закалки внутреннего стержня, выстроенная Суриковым на православии.

ИА Регнум

«Спорт помогает в духовной жизни очень сильно. Я очень рад, когда уезжаю на спортивные сборы. Я приближаюсь к Богу. Уехав на соревнования, я отрываюсь от всего, от работы и суеты. У меня по две тренировки в день. А остальное время я могу посвящать Богу. Я молюсь, мне это очень нравится и дает крепкое духовное подспорье. Да, бывает, прихожу уставший после тренировки. Но, читая молитву даже сидя или лежа, всегда соприкасаюсь с Богом. Я прошу у Господа не победы, а возможности пройти свой путь с достоинством. Может, прозвучит для кого-то удивительно, но спорт помогает мне в покаянии. В занятиях спортом проявляется и смирение, и терпение…» — делится своим мироощущением Михаил, сам успевший повоевать во второй чеченской кампании, куда ушел добровольцем. Хотя имел возможность не ходить.

Именно это помимо приемов борьбы он и передает тем ребятам, с которыми вместе тренируется в разных, и больших, и маленьких спортклубах Донбасса, куда ездит в том числе по приглашению министерства молодежи, спорта и туризма ДНР. Говорит, что именно на войне понял, что такое настоящая дружба. На войне научился молиться искренне и горячо. Закалил характер для хороших и добрых дел в будущем. И, конечно, получил практический опыт любви к Родине. Это и помогает сегодня в работе с подрастающим поколением, которому можно о рассказывать о важных вещах на своем личном примере так, чтобы это попадало в самое сердце.

ИА Регнум

ИА Регнум

Нынешнюю войну на Украине он считает более подлой, чем в Чечне. Вот и сейчас мы сидим на лавке на набережной Кальмиуса, а где-то вдалеке тяжело бабахает, как бы подтверждая тезисы чемпиона. «Ближний бой здесь бывает достаточно редко, а чаще всего бойцы становятся жертвами артиллерии, сбрасываемых с дронов взрывных устройств, противопехотных мин-«лепестков». Очень много ребят теряет конечности, — рассуждает Суриков. — В Чечне приходилось постоянно лицом к лицу встречаться с врагом, тут позиционная война, можешь противника не увидеть, а взять позицию артобстрелом. Плюс ко всему, против нас тогда воевали террористические группировки, было гораздо больше тех, кто всю жизнь учился только воевать да резать. Психологически она была тяжелее. Тут другая — надо смотреть головой на 360. Но есть и общее: чтобы быть хорошим воином, должен быть в себе уверен».

Такую уверенность спорт дает однозначно. Наверное, и поэтому тоже его подопечные проявили силу духа во время защиты Донбасса. Например, Сергей Юшко был ранен, но вытащил с поля боя своего тяжело раненного товарища. А его брат Анатолий, когда началась СВО, был студентом, но по примеру брата тоже пошел воевать и вскоре дослужился до командирской должности. Сейчас активно занимается волонтёрской деятельностью — как и Суриков, постоянно таскающий на передовую разную «гуманитарку». Но если нужно — помогает вытаскивать раненых и убитых. А если ситуация требует — берет в руки автомат: «Я ведь штурмовик. Просто так это раньше не называлось».

ИА Регнум

Случается, что на передовую Михаил едет по Донецку на общественном транспорте, доезжает до конечной остановки маршрутного автобуса, а дальше идёт пешком. Чаще всего он бывает на боевых позициях, на которых воюют его земляки с Вологодчины. Но поскольку они находятся на всех направлениях зоны СВО, от Херсонщины до Харьковщины, то вместе с вологодскими чиновниками и другими волонтёрами регулярно возит грузы по всей линии фронта. Обычный маршрут —заехать в Луганск, Алчевск, откуда посылки расходятся точечно, а дальше на боевые позиции под Угледаром, Красным Лиманом, Авдеевкой, Горловкой, Марьинкой.

Только гуманитарщики, развезя груз, уезжают, а Суриков остается и как военкор рассказывает в СМИ, на своих страницах в социальных сетях и в «Телеграме» о бойцах и о ситуации на передовой. Потому что решил: это нужно. Здесь для него пролегает особый фронт, духовный. Там, с той стороны, которая намеренно не дает вытащить тела убитых, потеряли веру в Бога. Здесь, где мы сидим на лавочке, а неподалеку тяжело громыхает, сражаются не просто за Родину, но и против безбожья, бессмысленной жестокости, разрушительной силы зла, которая могла бы хлынуть дальше, на большую Русь. Но не хлынула благодаря стойкости людей Донбасса. «Они первыми встали на пути бесовского врага».

ИА Регнум

«Что мне понравилось на Донбассе — народ очень открытый. Я не увидел потухших глаз от войны. Только усталость, может, есть внутри, но люди никогда не покажут это тому, кто приехал, а тем более не покажут врагу. Зато другу откроются полностью в душе», — делится эмоциями Михаил. И от этого еще сильнее переживает за стариков, женщин и детей, которые много лет пытаются жить нормальной жизнью в тяжелых условиях войны, когда ты делаешь всё то же, что такие же люди в Воронеже, Москве или маленьком городке в провинции. Но каждая минута может стать последней. Поедешь вот так же на автобусе до конечной — и не факт, что доедешь.

Поэтому, как и в смешанных единоборствах, в своем участии в судьбе Донбасса позывной «Вологда» отдается делу целиком и полностью. Потому что нельзя выходить на татами, рассчитывая сдаться и уйти домой пораньше. Так же, убежден он, нельзя быть воином наполовину и патриотом наполовину. Любая победа от Бога, но как ее можно добиться, если ты не веришь? Или бьёшь вполсилы. Князь Александр Невский, напоминает Михаил, тоже был благородным, «но крестоносцев бил так, что щи проливались», а лед трескался под их ногами. Вот так нужно бить врага, чтобы под их ногами земля ходуном ходила, сама забирала их.

ИА Регнум

«Донбасс духовно сражается за Родину, за своих стариков, за детей, за историю, которая веками создавалась нашими предками. Нужно включатся на полную. Держаться единой, нерушимой стеной, стать на пути врага — и тогда у нас будет победа», — говорит он и показывает сжатый до белых костяшек кулак. Но в этом жесте нет ненависти. И это еще одна мудрость, которой учит спорт: добро должно быть с кулаками. В той силе, которую ты обрушиваешь на врага, одновременно есть и заповеди Христа о любви к нему. А такая победа ценна вдвойне.