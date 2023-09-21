До войны Вячеслав Моголивец никогда бы не подумал, что станет уникальным в своем роде киберчеловеком. Обычная шахтерская работа в проходке, потом должность заместителя начальника добычного участка.

ИА Регнум

Правда, веселый нрав и неуемный характер привели его в идейную организацию «Русские мотоциклисты», напирающую на то, что надо правильно использовать способность России «давать неповторимый национальный ответ на вызовы времени, ее уникальную роль в переломные моменты человеческой истории». Гонял на своем самолично оттюнингованном байке и, наверное, глубоко не задумывался над сложными конструкциями.

Но в 2014 году, так уж вышло, ответ на вызовы времени Вячеслав оказался дать готов. Воевать в ополчении начал в июне, а в июле случилось первое ранение. Сразу тяжелое. Но явно доказывающее, что обычному шахтеру уготована необычная судьба. От близких разрывов ракет «Града» боец-ополченец чуть не потерял сердце, в буквальном смысле слова.

«Разворотило грудную клетку с левой стороны, наружу вылетели лёгкие и сердце. Но тем не менее они остались не задеты. Собрали нормально, всё работает. Но рёбра, конечно, переломаны», — рассказывает Моголивец, с которым тогда однополчане мысленно попрощались.

Везли истекающего кровью, изувеченного товарища на заднем сиденье легковушки в больницу и молчали. А Вячеслав был уверен, что вместе с ним едет и говорит его командирВадим Суслов с позывным Шахта.

«Он меня успокаивал, подбадривал, поддерживал. Спрашивал: «Слав, что ты сейчас хочешь?» Говорю: «Та хочу сейчас своего сына увидеть, и всё. Я готов уже туда». А он отвечает: «Та куда ты собрался? Чтоб туда попасть, еще заслужить надо. У тебя еще дочка будет, ты ее Евой назовешь», — вспоминает боец.

Вернувшись фактически с того света, он из больницы позвонил сослуживцам и спросил: «Где Шахта? Никак не могу ему дозвониться». И тогда ему ответили, что командир погиб на месте от осколков того самого «Града», которые тяжело ранили Вячеслава.

Он остался лежать на поле боя. «А я его видел, — упрямо говорит Слава. — Когда приоткрывал глаза, рядом в машине сидел Шахта, со мной разговаривал». И уверенности ему придает тот факт, что у него в самом деле родилась дочка, как и предсказал погибший командир. Ей сейчас уже семь лет.

А тогда Вячеслав, получивший позывной Мангуст, не только выжил, но уже через полтора месяца вернулся на боевые позиции. В сентябре того же 2014 года вернулся в легендарный батальон «Восток» и был назначен командиром минометного взвода. Потом руководил разными другими подразделениями, в которых стояли на вооружении гаубицы и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Когда началась специальная военная операция, уже капитан Моголивец был назначен командиром батареи «Гиацинтов», принимал участие в боях под Мариуполем. Но ровно через месяц после начала СВО, 22 марта прошлого года, снова был тяжело ранен под Новотроицким — это между Донецком и Волновахой.

ИА Регнум

По его словам, «на какой-то подлой заразе подорвался», когда ехал на машине. В этот раз получилось сильно хуже: потерял часть правой руки — почти до локтя. Кроме того, сильно пострадали глаза и левая нога. Несколько месяцев раненый хромал и плохо видел. Говорит, была депрессия первое время, и слезы были, откровенно говоря. Вячеслав стеснялся даже выйти в магазин. Не хотелось, чтобы люди его видели таким инвалидом и жалели. И тогда он начал искать, где бы сделать толковый протез — и нашел компанию — резидента наукограда «Сколково».

«Посмотрел все ролики и понял, что это мне и нужно. Морально были сомнения, верилось и не верилось, вдруг не поможет и только рассказывают красиво, а вдруг это на самом деле не так. Потом приехал, примерил, начали упражнения выполнять, шарики перекладывать, я был в восторге. Рука отвыкла от нагрузок, боже, как она в первый день болела. Но я проявил всю стойкость характера, доходил до позднего вечера, а на третий день надел уже и не хотел вечером снимать, говорю: «Можно я в нем спать буду?» — делится Мангуст, который сразу понял, что с искусственной рукой можно делать если не всё, то многое, а жить дальше можно и нужно. В первую очередь для детей.

Первый протез был механическим, «тяговым», то есть он полностью контролируется усилиями самого человека без какой-либо электроники. Самое главное — он дает возможность контролировать усилие, пользователь сам определяет силу сжатия и скорость, может почувствовать сопротивление, когда кисть упирается в предмет. Этого оказалось достаточно, чтобы оттюнинговать кухню по просьбе супруги, «повешать прибамбасы», как выражается Вячеслав. Перфоратором работал, плитку дрелью сверлил.

ИА Регнум

Потом вошел во вкус и стал снова работать в мастерской с болгаркой, сваркой. Начал снова водить машину и мотоцикл, причем пробовал ездить на своем любимом внедорожнике с механической коробкой передач, хотя такое не приветствуется ни производителями протезов, ни сотрудниками ГИБДД. Сразу возникла мысль немного переоборудовать байк, в частности переставить ручку газа на левую сторону и снова гонять, когда появится такая возможность. Но самое главное, Мангуст вернулся в себя. Цитирует жену, мол, такое ощущение что ничего не происходило, как будто не было этого тяжелого полугодия, ни ранения, ничего.

ИА Регнум

«Вернулся юмор своеобразный, стал живой, переключился. Это эстетично, функционально, мне нравится, как люди смотрят. Это не те взгляды сопливые, извините, когда смотрели на меня без руки. Подходят люди со здоровыми руками, просто интересуются, как оно работает. Я готовил себя к тому, что будет не такая комфортная у меня жизнь, но нет. Результат превзошел ожидания», — сдержанно радуется Вячеслав, к которому сама собой пришла мысль о том, что можно и на войну вернуться. Тем более что ребята сильно звали любимого командира, как и вышестоящее начальство.

Так что старый артиллерист вернулся в родное подразделение, где работать приходится постоянно — последние месяцы на их участке фронта очень горячо. Приходится стрелять по противнику и днем, и ночью. Поэтому Мангуст редко снимает свою киберлапу. Снаряды, конечно, командир лично не подносит, однако вскоре тяговый протез перестал справляться с нагрузками, и вместо него Вячеслав получил второй, бионический. Чудо техники, где всё работает на хитрых датчиках и сигналах от мышц, почти как настоящая, живая рука. Ему тоже приходится нелегко. «Люди надевают протез на несколько часов в день. Я же его с утра надеваю и до самого вечера ношу. Находясь на огневой позиции, я его не снимаю и сплю с ним, бывает, по двое-трое суток. Потому что надеть его — определенные сложности», — рассказывает Моголивец, гиперактивность которого является лучшей рекламой достижений отечественной науки и техники.

ИА Регнум

Про него сняли ролик, да и сам он, по сути, является ходячей рекламой. При каждом удобном случае настоящий донецкий киборг старается приободрить людей, лишившихся конечностей, убедить на своем примере в том, что активная и полноценная жизнь с тяжелой травмой не заканчивается. Можно сказать, открывается с другой стороны: всем интересно. Даже дочка всегда старается взять папу за руку с протезом и не отпускает, когда они идут гулять. А недавно мастера военных миниатюр отлили фигуру пластикового «солдатика», на которой запечатлели несгибаемого и неунывающего артиллериста с телефоном в электронной руке.

ИА Регнум

Вячеслав отмечает, что, к сожалению, некоторых людей, потерявших руку или ногу, первые болезненные ощущения при установке протеза отпугивают, они если и надевают его, то ненадолго, привыкают жить без него. При этом у них атрофируются мышцы, меняется осанка, а также психическое состояние. Здесь же бодрый и веселый мотоциклист, вояка и затейник, живущий так же активно. В буквальном смысле на все руки мастер. До недавнего времени любой, кто встретил на улице человека без конечности, думал про него: «Инвалид». А благодаря таким, как Моголивец, это неизбежно изменится на «Киберчеловек».

И всегда с большой буквы.