Триколор Донецкой Республики, впервые поднятый на флагштоке перед зданием облгосадминистрации 7 апреля 2014 года, к тому моменту хранился у Александра Матюшина шесть лет. Можно сказать, что он лучше всех оказался готов к историческому событию, поскольку вместе с соратниками ещё в 2005 году создал организацию «Донецкая Республика» и начал продвигать идеи русского Донбасса.

ИА Регнум Александр «Варяг» Матюшин

Будущая ДНР жила в их горячих головах как продолжение Донецко-Криворожской Республики, существовавшей в 1918–1919 годах в составе РСФСР, как развитие идей созданного на закате СССР Интернационального движения Донбасса, основной целью которого была защита интересов края, борьба с насильственной украинизацией.

Еще в юные годы Матюшин верил в то, что Донбасс вернется в Россию, когда в это почти никто не верил. И был не просто мечтателем, а одним из радикалов, которые приближали этот день, как могли. Черно-сине-красное полотнище, которое теперь стало государственным флагом ДНР и ежегодно чествуется 25 октября, активисты организации придумали вместе. За основу взяли флаг России, но, чтобы он всё же отличался, вместо белой полосы поставили черную — как символ добываемого в Донбассе угля. Кроме того, на флаг нанесли имперского двуглавого орла.

ИА Регнум

Стяги «Донецкой Республики» участники движения развёртывали на русских маршах и других своих акциях в Донецке. А весной 2007 года подняли их в центре Киева, когда там проходил очередной майдан сторонников Януковича против «оранжевого президента» Ющенко.

«Пришли украинские националисты к палаточному городку, потребовали снять флаги «Донецкой Республики» либо начнется штурм городка. Мы отказались их снимать, приготовились к жёсткой битве. На стороне украинских националистов тогда были не только боевики УНА-УНСО, было множество скинхедов, футбольных хулиганов. Флаги, которые мы носили в руках, были у нас на черенках лопат, степлером строительным пристегнуты, то есть флаг собирался и получалась отличная дубинка для самообороны. Но пришли депутаты Верховной Рады от Партии регионов и собственноручно под камерой сняли флаги «Донецкой Республики», — вспоминает Александр, которого тогда обвиняли в сепаратизме.

Организацию запретили, на её активистов Служба безопасности Украины завела уголовные дела. Несмотря на это, она не прекратила свою деятельность. Только рассматривала её вдолгую, по словам Матюшина, «я четко был уверен, что Донецкую Республику увидят мои внуки — в лучшем случае. Но я верил в то, что мы работаем на будущее, на то, что Донбасс рано или поздно станет русским».

Когда в 2014 году в Киеве победил майдан, 23 февраля в центре Донецка, на площади Ленина и возле здания облгосадминистрации, состоялись митинги противников переворота. Активисты «Донецкой Республики» принесли туда около сотни своих флагов и раздали их людям. 1 марта митинги были еще многочисленнее. Матюшин, будучи руководителем молодёжного крыла организации, собрал около 300 человек, которые прошли по центральной улице Артёма со своими триколорами, флагами Российской Федерации и Российской империи, скандируя «Донецк — русский город!», «Донбасс — это Россия!», «Самое время возвращаться домой!» и другие лозунги.

Возле здания ОГА они тогда впервые спустили со стелы украинский флаг, пытались захватить здание, но попытка не удалась.

Через день там состоялась сессия облсовета, ждали, что депутаты примут решение о проведении референдума об автономии Донбасса и сохранении русского языка как регионального, но они ожиданий не оправдали. Тогда Матюшин в мегафон призвал собравшихся штурмовать здание. В этот раз удалось прорваться внутрь и захватить два первых этажа. Протестующие находились там трое суток, но 6 марта их оттуда обманным путем выдворили под предлогом того, что в здании якобы заложено взрывное устройство. Вечером того же дня они снова захватили ОГА, но уже ночью его зачистили спецназовцы и задержали часть активистов. Тем не менее ещё целый месяц в Донецке постоянно проходили митинги акции протеста, марши. Люди захватывали разные административные учреждения, но почти сразу уходили.

ИА Регнум

Утром 6 апреля Варяг, который постоянно менял места жительства, узнал, что на его старых адресах и в квартирах других лидеров «Донецкой Республики» проходят обыски СБУ, на них начата охота. Поэтому решили пойти ва-банк. После очередного митинга боевой отряд молодёжи, которым руководил Александр, снова взял штурмом облгосадминистрацию, отчаянные парни отбирали щиты, дубинки и шлемы у молодых бойцов внутренних войск, которые почти не оказывали сопротивления.

Люди не расходились всю ночь — дежурили как внутри здания, так и снаружи.

Идеологи в это время сочиняли тексты декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики и акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР. В полдень 7 апреля их огласили, народ воспринял эти решения с восторгом, особенно решение о проведении 11 мая референдума о самоопределении ДНР. Сразу после оглашения исторических решений Матюшин и дал команду своим ребятам поднять на стеле большое тяжелое полотнище, лежавшее у него с 2008 года.

ИА Регнум

Кстати, он с сожалением признался, что оно не сохранилось. Кто-то забрал, и концов уже не сыскать. А ведь это живая история: современный флаг ДНР, описанный в постановлении Народного совета, уже другой.

«Когда декларацию провозгласили, в какой-то момент наступила пустота, честно. Почему? Я к этому долго-долго шёл, и оказалась вот она — цель. Казалось, провозгласят — и наступит рай на Земле, потекут молочные реки с кисельными берегами и вообще все классно станет, спустятся ангелы с небес, нам устроят милую жизнь. И вот ее провозгласили, а дальше что делать, мы не совсем-то и понимали. Она ж уже есть — цель твоей жизни. На протяжении девяти лет ты к этому шёл, терпел все эти драки с украинскими националистами, погони, иногда один оказывался против пятерых, прессинг со стороны СБУ, государства. Вот это всё. И потом тут раз — вот она. А что дальше? И в какой-то момент наступила пустота», — вспоминает Александр.

Однако надо было двигаться вперед. Матюшин занялся подготовкой к референдуму, стал депутатом Верховного Совета ДНР. А в какой-то момент, «осознавая, что в данный момент — по Бисмарку — не пустыми речами и бумажками вершится история, а железом и кровью, я решил создать отряд из своих тех ребят, которые со мной шли к созданию Донецкой Республики». Так появилось подразделение «Варяг» и позывной, которым Александр пользуется до сих пор.

ИА Регнум

В своих «Очерках окопной войны» он писал: «Среди свиста пролетающих маленьких вестников смерти, осколков артиллерийских мин и грохота разрывов по степи стал разноситься звон поднимающегося со дна небытия сакрального Китеж-града».

В 2017 году, когда были написаны эти строки, уже многие услышали звон русского колокола и откликнулись на него.

А поначалу из оружия у бойцов «Варяга» было лишь несколько переделанных в боевые «травматов», обрезы и ножи. Трофейное оружие добывали в боях, первым из которых был штурм Донецкого аэропорта 26 мая. В начале лета на вооружении подразделения уже были автоматы, гранатомёты, пулемёты. Оно занималось разведкой, уничтожало коммуникации противника, потом воевало в разных горячих точках ДНР.

ИА Регнум

«Варяг» входил то в состав МГБ, то военной комендатуры Донецка, то Республиканской гвардии. Потом на базе их роты создали батальон, где Матюшин стал начальником оперативно-разведывательного отдела. Последнее место его воинской службы — 4-й РШБ, который называли «батальоном Захара Прилепина». Он входил в состав полка спецназначения, подчинявшегося непосредственно тогдашнему главе ДНР Александру Захарченко. После его гибели в конце 2018 года подразделение переформировали.

Тогда старший лейтенант Матюшин решил уволиться, тем более сказывались последствия контузий и ранения. Сначала вернулся к общественно-политической деятельности, но потом стал военным корреспондентом и со знанием дела комментирует боевые действия на федеральных каналах, в том числе и как военный эксперт.

Вспоминая свои мечты о Китеж-граде и сопоставляя их с реальностью, Варяг говорит, что хотел построить в Донбассе общество социальной справедливости, которое будет примером и для всей большой России. Этого пока не случилось, на взгляд Александра, «по большому счету сбылось только то, что мы стали Донецкой Народной Республикой, отделились от Украины и вошли в состав России». Но он уверен, что так рано или поздно произойдет. Ведь самое главное уже сделано.