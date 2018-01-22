Дальневосточная редакция ИА REGNUM

Дальнему Востоку России уделяется особое внимание. За последние несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина в регионе введён целый ряд мер, призванных усилить экономику, привлечь инвестиции, улучшить социальное положение населения и привлечь новых жителей. Не все преференции дают моментальный эффект, а где-то их действие затягивается из-за неверного толкования или затягивания со стороны чиновников. Выделение бесплатного гектара земли, льготная ипотека под 2% годовых, создание территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток, который расширяет свои границы, строительство космодрома "Восточный", а также проблемы коренных малочисленных народов, отдалённых северных территорий, беднеющие с каждым годом объёмы рыбной путины, социальная и политическая обстановка в регионах Дальнего Востока - всё это ежедневно под пристальным вниманием Дальневосточной редакции ИА REGNUM. Шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM - Алексей Иванов.