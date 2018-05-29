Павел Рудов
Последние публикации
Латвия глазами её патриота
«Независимость Латвии в 100-летний юбилей независимости республики — популистский миф, Национальное объединение (правое политическое объединение «Все для Латвии») бездействует, символами нации выбраны люди в чужой военной форме, но не все еще потеряно», — такое мнение высказал в интервью порталу...
29 мая 2018
Оркестровое сопровождение детской мечты
В течение всей жизни, из поколения в поколение, люди ищут универсальную формулу счастья и создания здорового общества. Но как его сделать идеальным, если ответственность за этот процесс лежит на каждом человеке? Стремительность бытия, хаос и непредсказуемость происходящих и грядущих событий...
23 мая 2018
Пять главных препятствий в деятельности арбитражного управляющего
Современные арбитражные управляющие неоднократно сталкиваются с довольно серьезными препятствиями своей деятельности. В целом ряде случаев они мешают полноценному исполнению обязанностей. Об этом с корреспондентом ИА REGNUM беседовал Алексей Кочетов, арбитражный управляющий, член Центрального...
7 декабря 2017
Успешный бизнес очень интересен для полицейских
Публикация статьи «Вести бизнес в России — это работа или ярмо?», в которой были изложены основные проблемы развития бизнеса на территории РФ, открыла серию статей о том, как граждане Российской Федерации, пытающиеся вести бизнес по-честному, а не «как положено», сталкиваются с трудностями, не...
29 октября 2017
Вести бизнес в России — это работа или ярмо?
Не секрет, что развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в нашем государстве представляет жалкую картину. Анализ существующих проблем проводился как государственными учреждениями, так и частными аналитическими центрами. Однако все меры, предложенные по оздоровлению сферы в коммерческой деятельности...
24 октября 2017
Школьники Москвы открыли для себя Осетию
В преддверии Дня учителя состоялось знаковое событие. В рамках федерального проекта «Поддержка сельских школ школами Москвы» состоялась поездка в Северную Осетию учащихся и преподавателей московской гимназии № 1532. Они приехали к коллегам в селение Красногор для обмена опытом. Понятно, что те, кто...
13 октября 2017
Донецкая передовая Русского мира
В наш обиход как-то тихо, с мудростью змия, вошел термин «цветные революции», которые по своей сути ничего общего с революциями не имеют. Изучению технологий «цветных революций», уделяется экспертами в различных областях знаний и науки большое внимание. Но даже поверхностный анализ всех...
2 июля 2017
Не пора ли России спасти советские памятники от врага?
1 сентября сего года в латвийском интернет-пространстве были опубликованы информационные сообщения о намерении властей Латвии снести памятник советским морякам, воевавшим с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной на территории Латвии. В частности, в ряде латвийских интернет-изданий...
4 сентября 2016
Память о трагедии в Беслане
1 сентября 2004 года группа международных террористов захватила здание школы в Беслане. В результате в заложниках оказались сотни детей и учителя. Характерно, что нападение было организовано профессионально и четко. Захват заложников произведен во время торжественного мероприятия, посвященному...
1 сентября 2016
О главном: Священная война
Изучая публикации в интернете в преддверии Праздника Великой Победы, невольно обращаешь внимание на некоторые мнения наших сограждан, выраженные «вслух» по поводу мероприятий, проводимых людьми, которые относятся не безразлично к Нашей истории. В частности, информационным агентством REGNUM...
3 мая 2016
Что объединит русских в Латвии?
В то время как одна часть населения, в том числе и руководство, Латвии обвиняет русских и православных людей в гонениях и оккупации, другая старается сохранить присутствие православия на территории современной Латвии в качестве оплота русскоязычного населения. Как пример, работа жителей Латгалии по...
29 февраля 2016