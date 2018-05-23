В течение всей жизни, из поколения в поколение, люди ищут универсальную формулу счастья и создания здорового общества. Но как его сделать идеальным, если ответственность за этот процесс лежит на каждом человеке? Стремительность бытия, хаос и непредсказуемость происходящих и грядущих событий погружают современного человека в состояние перманентного стресса. В результате он замыкается в себе, ищет варианты, чтобы оградить себя от внешней агрессии. Вместе с тем человеческая жизнь была и остается многогранной, пусть и наполненной тревогами и переживаниями. Есть в ней место для того чистого, светлого, прекрасного, что делает ее осмысленней, заставляет человека воспринимать действительность таковой, какая она есть, мотивирует на достижение новых результатов и реализацию мечты, дает истинную возможность обрести себя и быть счастливым. Поиск источника вдохновения и сил неминуемо приводит человека к собственному я, зачастую — к воплощению творческого начала, заложенного в людях с рождения. Великое искусство — услышать и послушать себя — в свою очередь стирает стереотипы и рамки, формирует желание делиться позитивным мироощущением с окружающими. Не этого ли так катастрофично не хватает в мире, где вокруг кричат и пишут об убийствах, санкциях и воровстве. Особенно, в крупных городах, где ты один среди миллионов одиночек.

Личный архив Гаркина Алексея Александровича

Так, Максим Ф., в прошлом успешный бизнесмен, а ныне меценат по велению души, познакомил корреспондента ИА REGNUM с достаточно пожилым человеком, военным музыкантом по профессии, художником-самоучкой, мастером кисти по рождению Гаркиным Алексеем Александровичем. В частности, А. Гаркин в интервью поведал о своих жизненном и творческом путях.

Личный архив Гаркина Алексея Александровича Гаркин Алексей Александрович

Родился он в 1933 году. Детство выдалось тяжелым. В 1941 году с началом войны отец и старший брат ушли на фронт, в этом же году умерла мать. Так, в раннем возрасте он попал в детский дом. Из детдома был направлен в военно-музыкальное училище. Хотя мечтал стать художником, о чем неоднократно заявлял воспитателям.

Окончив с отличием училище, стал профессиональным военным музыкантом, получил распределение в оркестр Штаба Московского военного округа. В обязанности оркестра входили обеспечение встреч правительства на высшем уровне, сопровождение парадов на Красной площади и различных торжественных праздников. В качестве концертмейстера военного оркестра служил в Северной группе войск СССР в Польше.

Казалось, что жизнь удалась и можно почивать на лаврах. Однако мечта детства — стать художником — не оставляла А. Гаркина все это время. По его словам, он посещал художественные кружки, занятия в училищах, дабы познать искусство живописи, изучал полотна признанных мастеров, занимался в студии им. Грекова. Особое внимание привлекали такие художники, как Шишкин, Левитан, Саврасов, Поленов. По их картинам, репродукциям в альбомах он избрал свое направление в изобразительном искусстве — пейзаж. Одним словом, занимался самообразованием и только после ухода на пенсию с военной службы, отслужив в общей сложности в качестве военного музыканта 28 лет, смог полностью отдаться любимому делу — живописи. В результате А. Гаркин выработал индивидуальную манеру письма, основанную на тонкой передаче цветовой гаммы, играющей под воздействием естественного света и воздуха. Художник увлеченно рассказывает, как он перед написанием одной из картин с увеличительным стеклом изучал ветку весенней березы с едва проклюнувшимися почками и затем воплощал увиденное на холсте.

Уволившись с военной службы и вернувшись домой в Москву, совместно с другом организовали художественный кружок, обучали сначала детей, по мере признания их творчества расширялся круг учеников. Следует сказать, что деятельность кружка положительно оценили советские органы власти, под его нужды была выделена квартира. Затем при непосредственном участии А. Гаркина был открыт Государственный выставочный зал «Солнцево», где, в том числе, проводились его персональные выставки. Особое внимание ценителей живописи привлекли серии пейзажей на темы: «Родная природа», «Край родной», «Окрестности Солнцевского района». Руководил А. Гаркин школой живописи, прививал мастерство письма ученикам. В его картинах поражает создаваемое ощущение присутствия в произведении, как будто погружаешься в изображенное, в которое мастер своим сердцем вдохнул жизнь.

Основой своей творческой деятельности А. Гаркин считает пленэрную живопись, им создано несколько тысяч этюдов, которые в настоящее время используются другими художниками для написания своих полотен. Однако, по мнению специалистов, далеко немногим удается передать в своих произведениях ту же глубину окружающего мира, как на этюдах.

Возможно, фундаментом творчества А. Гаркина является любовь к природе, по его словам: «Природа — это музыка, только ее надо уметь слушать».

Поделился А. Гаркин с корреспондентом ИА REGNUM давней мыслью провести персональную выставку на одной из художественных площадок Москвы. Посетовал, что все попытки воплотить в жизнь это желание пока не увенчались успехом, все время кто-то или что-то мешает.

В настоящее время А. Гаркин в силу объективных причин не может писать маслом, но работать не перестал, перешел на акварель. Но по-прежнему горят глаза и твердеет его рука, когда речь заходит о любимом деле.