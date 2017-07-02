



ДНР

В наш обиход как-то тихо, с мудростью змия, вошел термин «цветные революции», которые по своей сути ничего общего с революциями не имеют.

Изучению технологий «цветных революций», уделяется экспертами в различных областях знаний и науки большое внимание. Но даже поверхностный анализ всех исследований данной проблемы покажет, что в громадном пласте поднимаемых вопросов отсутствует изучение опыта воздействия извне на образовательную среду в целом и на отдельные высшие учебные заведения в частности, — в тех странах, в которых состоялись «цветные революции».

Если представить структуру любого современного общества, то мы поймем, что именно образование является основной составляющей среднего класса, выполняя функции не только обучения и передачи опыта, но и коммуникативную функцию, связывающую, таким образом, различные слои населения в обществе.

Несомненно, что моделирование цветных государственных переворотов и формирование на базе высших учебных заведений определенной протестной среды дает мощный синергетический эффект.

Говоря об искусственном происхождении украинского кризиса, закончившегося государственным переворотом в феврале 2014 г., следует обратить внимание на роль украинской образовательной среды в этих процессах.

Важными и интересными фактами являются: и появление множества неправительственных общественных организаций, которые, как грибы, начали активно плодиться на Украине с конца 1999 г.; и финансирование множества грантов в образовательной среде в эти годы; и многочисленные стажировки молодых преподавателей и проректоров вузов различных регионов Украины, ставшие не только инструментом в совершенствовании профессиональных навыков и передаче опыта европейской и американской системы образования, но и определенными искушениями в геополитическом противостоянии; и открытие при содействии Организации Североатлантического договора и Центра информации и документации НАТО в ряде украинских университетов, центров международной безопасности и евроатлантического сотрудничества (в народе именуемых — центры НАТО); и открытие в вузах Украины Информцентров ЕС, и многое другое.

Таким способом фактически на территории Украины был институализирован в образовательной среде русофобский курс Запада, а его проводники и организаторы занимали ведущие посты в органах государственной власти, международных организациях, в СМИ и в различных неправительственных организациях.

Не минула такая участь и Донбасс, вузы Донецкой области, и, конечно, Донецкий национальный университет. Именно на площадке последнего предпринимались многочисленные попытки по формированию прозападных настроений, созданию базиса для националистической идеологии в Донецком регионе.

Еще с конца 80-х годов прошлого столетия Донецкий национальный университет (до 2001 г. — Донецкий государственный университет) стал рассматриваться как центр по созданию собственной, настроенной патриотически (читай националистически) по отношению к независимой Украине, интеллигенции. Еще при советской власти в 1990 г. на базе ДонГУ был создан первый в Донецкой области украиноязычный лицей при ДонНУ, в котором и начался кропотливый процесс формирования в лицеистской, а затем и в студенческой среде, представителей новой национальной интеллигенции. Активно способствовало данному процессу и создание в Донецком регионе в 1990—1991 гг. общественной организации «Просвита» имени Т.Г.Шевченко, которую возглавлял долгие годы ректор ДонНУ Владимир Шевченко, но фактически осуществляла руководство данной организацией Мария Олийник, являвшаяся по совместительству главой Конгресса украинских националистов (КУН) в Донецкой области.

О том, какое значение открытию данного учебного заведения придавали инициаторы, широким массам населения известно не было. Но нижеприведенный факт красноречиво свидетельствует о миссии, возложенной на данное учебное заведение. В 1992 г. лицей, который только что начал работать, посетила основательница Конгресса украинских националистов (КУН) Ярослава Стецько вместе с ее помощником Романом Зварычем. В музее истории лицея при ДонНУ до войны хранились соответствующие фотографии этого визита.

Именно с этого времени Лицей при ДонНУ начинает активную подготовку выпускников в области естественных и гуманитарных наук с едва заметной тогда еще новой идеологической подоплекой независимого украинского государства — националистической идеологией. В скором времени определенная часть выпускников лицея стала представлять взгляды «свидомой» (с укр. — сознательной) интеллигенции вначале в студенческой среде (выпускники поступали, соответственно, на разные факультеты), а после окончания университета — на своих рабочих местах. К слову, достаточно большое количество выпускников лицея оставались после получения высшего образования и продолжали научные карьеры в стенах Донецкого университета и Донецкого научного центра.

В том же 1992 г. при активной поддержке Фонда «Видродження» (укр. — «возрождение»), финансируемым Джорджем Соросом, в Донецком государственном университете был создан Центр политологических исследований. Его первым директором стал преподаватель кафедры истории славян, созданной на базе кафедры истории КПСС, Григорий Немиря, ставший впоследствии главным идеологом известной на Украине политической силы «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ). С 1992 г. по апрель 2014 г. на Центр выделялись всевозможные грантовые средства различных американских и европейских фондов, неправительственных организаций, формируя в образовательной среде Донецкой области высокочувствительное отношение к демократическим ценностям западного мира.

Попытки формирования в студенческой среде определенных настроений продолжались на протяжении периода независимости Украины. Как правило, находились ребята из неблагополучных семей (очень часто — неполных), с которыми работа проводилась соответствующими провокаторами точечно и аккуратно, таких студентов «поступали» на престижные факультеты и специальности в вузы региона, давали им возможность заработать какую-то копейку и т. д. Собственно, ничего нового не изобреталось. Думаю, что многие, кто читал «Азазель» Б. Акунина, помнит описанную писателем, пусть и слегка фантастическую, но реальную модель вовлечения молодежи в протестную политическую и государственную деятельность.

Еще в первой половине 1990-х годов в Донецком государственном университете на базе исторического факультета в студенческой среде были неоднократные попытки создания различных общественных молодежных организаций с соответствующей идеологией — Украинский студенческий союз (УСС), Союз украинского студенчества (СУС) и так далее. Эти попытки не имели серьезного успеха, так как в университете действовала достаточно сильная профсоюзная студенческая организация и созданные ею органы студенческого самоуправления. При этом опыт работы студенческих организаций стал активно внедряться во все вузы Донецкого региона. И до настоящего времени созданная в те годы Донецкая Ассоциация студенческих правозащитных организаций (ДАСПО), которая объединила профсоюзные студенческие организации вузов, активно работает в студенческой среде региона. Поэтому к концу 1990-х — началу 2000-х в Донецкой области закономерной стала борьба за органы самоуправление в студенческой среде.

Так, в 2002 (незадолго до выборов президента Украины 2004 г.) была создана Донецкая областная общественная организация «Студенческое самоуправление» (ДООО «СС» — аббревиатура неслучайна), которую возглавил Александр Батрак, студент математического факультета университета (к слову, отец Александра был активистом той самой «Просвиты»). Эту организацию создавал вместе с Батраком и курировал его деятельность Андрей Фищук, выпускник исторического факультета ДонНУ, впоследствии — заведующий отделом Донецкого (регионального) филиала Национального института стратегических исследований при президенте Украины.

Уже во время президентских выборов в октябре 2004 г. Андрей Фищук и Александр Батрак вели активную деятельность в студенческой среде. В начале октября 2004 года был осуществлен факт провокации — якобы кража какими-то молодыми людьми сестры Батрака — Татьяны, студентки также математического факультета. Ее держали в каком-то помещении, активно расспрашивая о деятельности брата, потом отпустили, предварительно запугав. Это случай был активно использован в СМИ, в которых деятельность ДООО «Студенческое самоуправление» представлялась конструктивной, а случай с Татьяной рассматривался, как давление на независимую позицию студентов сторонниками кандидата в президенты Украины Виктора Януковича

Деятельность «Просвиты» также не ограничивалась просветительской работой. Кроме организации различного рода конференций, круглых столов, форумов, Мария Олейник долгие годы была тем проводником, через который как в университет, так и в другие учебные заведения региона, приезжали поступать и учиться выходцы из западноукраинских областей. Со временем эти студенты начинали активно участвовать в политической жизни региона, естественно, поддерживая такие движения и партии, идеология которых основывалась на националистических идеях. Некоторые из таких ребят возглавляли в области общественные организации, в которых как правило, вообще не предусматривалось членство. Деятельность подобных организаций-головастиков оживлялась только в период избирательных компаний и носила деструктивный характер.

В июне 2005 г. при активной роли «Просвиты» и при поддержке руководства Донецкой областной государственной администрации и Донецкого областного совета на базе Донецкого университета состоялся VI Всемирный конгресс украинистов, в котором приняли участие более 900 представителей со всей Украины, Канады, США, Польши, других стран мира. Проведение подобного форума в ДонНУ и на Донбассе по замыслам организаторов должно было показать миру, что Донецкий регион в области гуманитарной политики стал частью проекта «Украина — не Россия», и в Донбассе идет процесс формирования «новой украинской нации». Но организаторы мероприятия сильно поторопились с подобными выводами, потому что события 2008 г. стали знаковой вехой как для коллектива Донецкого университета, так и для всего Донецкого региона, в очередной раз доказав особый стальной донбасский характер проживающего здесь народа.

В ноябре-декабре 2008 г. в студенческой среде филологического и исторического факультетов ДонНУ начинается сбор подписей, инициированный выпускником исторического факультета Станиславом Федорчуком и студентом исторического факультета Юрием Матущаком, в поддержку инициативы присвоения университету имени Василия Стуса, украинского поэта-диссидента, из которого киевская национально озабоченная политическая элита активно формировала образ героя. И Станислав, и Юрий были только инструментами в умелых руках политтехнологов, находящихся за кадром.

Настоящие организаторы данной акции из числа государственных чиновников и представителей СБУ, оставаясь в тени, создали систему активного давления на руководство и коллектив Донецкого национального университета и очень надеялись на то, что, хоть и нехотя, но ими задуманный акт таки осуществится. И в этот момент коллектив университета, неожиданно для последних, организованно выступил против присвоения имени поэта-националиста университету. И победил решительно и громко. С широкой оглаской на всю Украину и весь мир!

А ситуация в тот момент на Украине и в Донецкой области была непростая. В процессе навязывания коллективу университета имени Василия Стуса принимали активное участие: приятель Станислава Федорчука Владимир Вятрович, являвшийся в то время руководителем архива СБУ (уроженец Львова, активный участник Оранжевого майдана, один из организаторов общественного движения «ПОРА», ав настоящий момент — директор Украинского института национальной памяти); министр образования Украины Иван Вакарчук (отец Станислава Вакарчука — лидера группы «Океан Эльзы»); Ярина Ясиневич, помощник министра образования и науки Украины, к слову — жена Владимира Вятровича (одна из известных активисток той же «ПОРЫ». В МОН Украины Ярина курировала финансирование и деятельность более десяти молодежных студенческих организаций, деятельность которых была направлена на формирование протестной среды в студенческих коллективах вузов Украины). Поэтому давление на коллектив университета и на ректорат шло с двух сторон — со стороны чиновников местных органов власти и со стороны администрации президента Украины Виктора Ющенко, МОН Украины.

Переломным моментом в вопросе нарочитого присвоения ДонНУ имени поэта-националиста стало решение студенческого коллектива, выступившего не только против данной инициативы, но и предложившего трудовому коллективу университета рассмотреть возможность присвоения имени легендарного для Донецкой области человека — Владимира Дегтярева, бывшего партийного руководителя области, усилиями которого на базе пединститута был открыт Донецкий университет, создан Донецкий научный центр.

Давление осуществлялось и в информационном поле: националисты и либералы всех мастей в СМИ, в соцсетях, в интернет-изданиях начали не только активно выступать против позиции коллектива, но и инициировали сбор подписей по всей Украине в поддержку присвоения ДонНУ имени украинского поэта-диссидента. Особенно усердствовала тогда газета «День», известная своей русофобской риторикой. На ее страницах шельмовались и студенческий актив, и представители руководства университета. Но коллектив ДонНУ не дрогнул и не уступил. Эта победа была первым небольшим политическим реваншем региона после унизительных уступок и проигрыша в период президентской избирательной кампании 2004 г.

Уже летом 2016 г. в г. Виннице, где с осени 2014 г. существует политический проект «Донецкий национальный университет», и куда переехала незначительная часть коллектива университета во главе с руководством, коллектив винницкого ДонНУ, живущий на грант того же Джорджа Сороса, решил пойти на присвоение имени Василия Стуса. Но к Донецкому региону это решение уже не имеет никакого отношения.

С 2007 г. на историческом факультете Донецкого национального университета появляется небольшая группа студентов, которые создают филиал украинской военизированной неонацистской праворадикальной организации «Патриот Украины» (на основе «Патриот Украины» в 2014 г. был создан известный своими зверствами батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Возглавил ее студент исторического факультета Степан Головко. Уже тогда Степан был тесно связан с лидером «Патриота Украины» Андреем Билецким, уроженцем г. Харькова, известным в кругах неонацистов под именем Белый Вождь.

Особой деятельностью в студенческой среде данная организация отличиться не успела, так как широкой поддержки у молодежи Донецкой области исповедуемые неонацистами взгляды не находили. Однако с закономерной периодичностью эти молодые люди организовывали и проводили различные акции на улицах г. Донецка, факельные шествия от стен корпусов Донецкого университета. Данная организация была активно связана и с футбольными фанатами. Проводимые ею «акции» и «мероприятия», как уже говорилось, не пользовались большой поддержкой, но создавали определенный информационный фон в СМИ и интернет-пространтсве, так как обязательно их проведение записывалось участниками и видео выкладывалось на всеобщее обозрение.

Для подготовки массы студентов донецкого университета к «майданным настроениям» уже в 2011—2012 гг. был выбран другой факультет Донецкого национального университета — юридический. Именно в этот период на заочном отделении юридического факультета получает образование Егор Фирсов, руководитель донецкой региональной ячейки политической партии «Удар» (В.Кличко).

Созданная и существующая на гранты в украинских учебных заведениях сеть юридических клиник выполняла не только задачу практического обучения студентов-юристов, но и массово готовила молодежь к юридическому сопровождению избирательных кампаний, гражданских акций неповиновения и протестов.

Результат не заставил себя долго ожидать. Во времена майдана 2013 — 2014 гг. в соцсетях в созданной в ВКонтакте группе «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже присутствовала достаточно большая группа из числа студентов Донецкого национального университета, значительная часть которой состояла из студентов и преподавателей юридического факультета.

Оставаясь в центре повышенного внимания со стороны ряда международных организаций, европейских структур и западных фондов, Донецкий национальный университет, начиная с 2000-х годов достаточно часто открывал свои аудитории для гостей из них. Как правило, это были встречи со студентами (предпочтения отдавались историческому и экономико-правовому факультетам) или профессорско-преподавательским составом на темы построения гражданского общества на Украине.

Особым, с подобными мероприятиями, выдался 2013 г. В апреле 2013 г. посол США на Украине Джон Теффт приехал в Донецк, где по случаю проходил комплекс мероприятий в рамках Дней Америки в Донецке. И хотя одно из основных мероприятий, проводимых посольством США на Украине, семинар «Tech Camp Donetsk 2.0», было сорвано, это не помешало американскому послу устроить открытый прием по случаю своего визита для всех представителей донецкой интеллигенции, активно сотрудничающих с посольством США в рамках различных грантовых программ и проектов. Этой сомнительной «чести» был удостоен ряд выпускников и преподавателей и донецких вузов.

А уже в ноябре 2013 г., накануне провокации «онижедети», послужившей спусковым крючком для второго украинского майдана, на встречу со студентами приехала делегация дипломатов, послов и общественных украинских деятелей во главе с послом ЕС на Украине Яном Томбинским. На встрече со студентами западные политики и украинские общественные деятели активно агитировали за вступление Украины в Евросоюз, используя при этом антисоветскую и русофобскую риторику, критикуя открыто позицию президента Украины В. Януковича и правительства Украины. Их активность и открытая подрывная агитация в массе своей не возымела необходимых действий, но отчетливо показала очередную попытку воздействия извне представителей западных стран на внутреннюю политическую ситуацию на Украине, на украинскую образовательную среду для формирования необходимого для Запада «свидомого» (с укр. — «сознанного») мнения у жителей восточных областей Украины.

На примере Донецкого национального университета мы смогли проиллюстрировать попытки создания условий для протестных настроений в образовательном пространстве Донецкого региона.

Средства массовой информации и коммуникации сегодня дают нам возможность масштабно представить последствия украинских майданов, которые, как правило, начинались с безвинных акций протеста в молодежной среде, неповиновения властям, с участия в общественных организациях националистического толка, а закончились крахом украинской государственности и гражданской войной на юго-востоке Украины.

А ведь Украина и Россия даже в этих условиях, в навязанной внешними силами междоусобной брани, продолжают оставаться сообщающимися сосудами. Важно помнить, что беда пришла не в отдельно взятую страну, где ведется братоубийственная война, беда пришла в общий дом под названием «Русский мир», и эта беда сегодня пытается отнять у нас самое главное — наше будущее, умы и веру наших детей.

Поэтому нерушимой стеной за правое дело сегодня и стоит Донбасс, который своей борьбой и верой отстаивает звание «Новой России». Передовая Русского мира сегодня там, на донецкой земле. Там решается будущее Русского православного мира.

И если в области тактики у России сегодня задача не только изучить и тщательно проанализировать опыт применяемых методов работы с молодежью, студентами, преподавателями, сотрудниками учебных заведений, но и не допустить их применения в образовательной среде Российской Федерации. То в области стратегии — великая миссия России сегодня требует создания нового своего альтернативного политического проекта, жизненно необходимого человечеству, в условиях нестабильной международной политической обстановки. Россия должна противопоставить вирусу войн и разрушений идею созидания и творчества, идею милосердия и мирного строительства и проложить свой особый путь Русской цивилизации — с новыми знаниями и с Новым Донбассом. И ключевую роль в этом процессе, несомненно, должны сыграть обновленные высшие учебные заведения народных республик.