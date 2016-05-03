Москва, 3 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Изучая публикации в интернете в преддверии Праздника Великой Победы, невольно обращаешь внимание на некоторые мнения наших сограждан, выраженные «вслух» по поводу мероприятий, проводимых людьми, которые относятся не безразлично к Нашей истории. В частности, информационным агентством REGNUM подготовлена и проведена акция в честь тех, кто стоял, стоит и будет стоять на защите интересов Отечества Российского. Единомышленники собрались и сделали то, что хотели, — исполнили песню «Священная война» (также известна по первым строкам «Вставай, страна огромная», впервые исполнена в первые дни Великой Отечественной войны).

Виктор Корецкий. Наши силы неисчислимы. 1941

Читайте об этом здесь: ИА REGNUM: Вставай, страна огромная!

Не нужно вдаваться в подробности создания этого произведения: надо просто вслушаться в слова, чтобы понять, о чем идет речь, вспомнить о той цене, которая была заплачена ради того, чтобы враг не прошел. Затем читаешь комментарии, которые действительно заставляют задуматься: «Кто мы, куда идем?» Например, «фашизма давно нет, а холодильник пуст». Просто восхитительно.

Как бы мы ни воспринимали историю Российского государства и не относились к происходившим событиям, но к памяти тех, кто с оружием в руках или без добыл Победу, надо относиться по-особому.

Про то, что было возложено на алтарь защиты родной земли, вроде даже стыдно упоминать, хотя, похоже, надо было это делать всегда и более активно.

Тогда, возможно, кто-то бы не забыл, кто-то узнал о причинах этой войны и государствах, которые были в ней заинтересованы.

Об этом можно поговорить, но не сейчас. Одно важно — игроки, чья игра не закончена, остались прежними. Происходящие события последних дней, лет, декад и далеко в прошлое, напрямую говорят о том, что нам угрожает.

Для того, чтобы понять, надо серьезно заглянуть в историю, затем принять решение для себя — «тварь ли я дрожащая или право имею» (Ф. М. Достоевский). Хотя заполненный морозильный агрегат тоже важен, но когда в нем пусто и внутри тебя ноль, что дальше?