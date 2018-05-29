



Латвия

«Независимость Латвии в 100-летний юбилей независимости республики — популистский миф, Национальное объединение (правое политическое объединение «Все для Латвии») бездействует, символами нации выбраны люди в чужой военной форме, но не все еще потеряно»,

— такое мнение высказал в интервью порталу BaltNews. lv сооснователь общества «За ответственность» Арнольд Бабрис.

В последнее время ряд латвийских СМИ уделяет должное внимание публичным выступлениям гражданина Латвии Арнольда Бабриса. В прошлом Бабрис являлся высокопоставленным сотрудником основной спецслужбы страны — Бюро по защите конституции, возглавлял подразделение экономической безопасности, поэтому не понаслышке знает, как создавалась латвийская государственность после распада СССР. По увольнении со службы он занялся бизнесом, долгое время возглавляет АО Brīvais vilnis (один из известных на рынке производителей рыбных консервов). На политическом небосклоне представляет оппозицию, достаточно резко критикующую стагнацию и множащиеся системные проблемы в латвийском государстве. Он один из публичных сторонников президентской республики, о чем сообщается на портале новой общественной организации.

Цитата из видео «Арнольд Бабрис в программе Личное утро #MIXTV» (Mix TV) Арнольд Бабрис

Бабрис в своих высказываниях не стесняется в оценках действительности, говорит прямо и весьма нелицеприятно для бывших и действующих политиков, подтверждая свое мнение конкретными фактами. Он считает, что страна устремляется в пропасть, заявляет о воровстве, предательстве национальных интересов в высших эшелонах власти, необходимости персональной ответственности политиков.

По словам Бабриса, с момента восстановления независимости латвийского государства начался методичный развал производства, как результат появился отрицательный торговый баланс. Однако в те годы скандинавы активно субсидировали Латвию деньгами и экономика росла. Но это было все в долг. 30% экономики работало только на искусственный пузырь недвижимости. Как только наступил кризис, 30% населения оказались невостребованы и большая часть уехала за рубеж. Образовался внушительный внешний долг. В Банке Латвии в 2008 году не было денег. Скандинавы выделили латвийскому правительству 250 млн евро и через лоббистов решили все вопросы по приоритетному для них распределению финансов. Делали они это для спасения своих банков в Латвии и своей валюты. Премьер-министр Швеции объявил, что они были готовы понести ущерб в 8 миллиардов в Латвии. А закрыли эту дыру жители Латвии.

Бабрис утверждает, что ответственность за это, вплоть до уголовной, должны понести бывшие премьеры Валдис Домбровскис и Айгарс Калвитис.

Высказывается политик также и по вопросу безопасности Латвии от внешней военной угрозы:

«Мы сами не можем обеспечить свою обороноспособность — у нас расходы на это 6,4% от ВВП. В случае Латвии уместны были бы не закупки в рамках партнерства в НАТО, а тактика войны малыми группами солдат, хорошо показавшая себя во Вьетнамской войне, — в таком случае гипотетический противник не сможет использовать танки и авиацию. Когда мы вступали в НАТО в 2004 году, сразу возникла тенденция, что нас сделают абсолютно зависимыми в оборонном плане — в ином случае нам не пришлось бы прислушиваться к рекомендациям НАТО, делать не всегда идеальные закупки вооружения. Мы бы меньше участвовали в военных миссиях альянса. Нам нужно понять — наша независимость нужна только нам самим, а не глобальным геополитическим партнерам, что бы они ни пообещали нам по различным договорам. И только нам самим надо заботиться о нашем суверенитете — экономическом, военном, политическом. Все разговоры, что другие страны и альянсы делают Латвию независимой, я расцениваю как предательство государства».

Латвийский солдат во время военной операции в Ираке. 2007

Относительно угрозы латвийскому обществу со стороны проживающих в Латвии так называемых русскоязычных, политик высказывается следующим образом:

«Русские лояльны Латвии. Ксенофобия по этническому признаку — это не национальный вопрос, это антинациональное явление. Ни одно государство, культивировавшее сегрегацию по национальным признакам, не стало успешным. Оставаться в политике почти вот уже три десятка лет благодаря такому ренегатскому явлению, как националистический популизм, — механизм, создающий комфорт, лучшую материальную обеспеченность. Это не патриотизм, конечно. В Латвии есть консервативные силы и правые патриоты, для которых важны традиционные ценности. Сразу скажу, это не представители Национального объединения, оседлавшего дешевый популизм. Как пример коллективного ухода от ответственности — «мешки КГБ», где фигурируют фарс и манипуляция. В нормальной стране эту картотеку закрыли бы, вообще не говорили о ней».

Для продвижения в жизнь своих убеждений он создал общественную организацию Par atbildību — «За ответственность»:

«Объясняю, агитирую. Вместе с вице-президентом Академии наук Андреем Красниковым мы сформировали общественную организацию Latvijas tautsaimniecības attīstības kustība (Движение за развитие народного хозяйства Латвии), которая подписала договор на предстоящие выборы в национальный парламент с Объединением регионов. Уже прописаны все шаги, которые нужны для поднятия экономики Латвии. Первое — государственная интервенция в экономике. Это значит — стимулирование кооперации предприятий, особенно средних и малых, создания предприятий системообразующих, которые в общей экономической системе дают плюс».

Для Латвии необходимо снижение налоговой и ненужной административно-бюрократической нагрузки. Очень важно сократить сектор теневой экономики, которая сейчас составляет 40%, — сразу же появится возможность сократить налоговое бремя.

Латвийский Лат

По мнению Бабриса, глава МИДа Эдгар Ринкевич не дал Латвии заработать на строительстве газопровода Nord Stream — 2. Для республики не исходит угрозы от газопровода, особенно это становится понятно, когда министр энергетики Германии говорит, что им эта труба нужна. Результат: «мы потеряли, а шведы заработали. За деньги налогоплательщиков наш же министр нам еще наносит ущерб. За это надо наказывать».Также в его выступлениях говорится о необходимости введения необлагаемого налогами зарплатного минимума в 500 евро. Это было озвучено министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле на Конфедерации работодателей. Если человек не заработал на прожиточный минимум, не надо облагать его налогами. Эта мера позволит создать дополнительные рабочие места. Из заявлений Бабриса следует, что «Латвийское государство построено по образцу Веймарской республики. Все знают, чем закончилось — диктатурой. Чем закончилась наша предвоенная республика? Диктатурой. Сто депутатов — образец коллективной безответственности. У нас нет разделения власти, они же и законодатели, и исполнительная власть, они же выбирают судей. А должно быть — отдельно исполнительная власть, отдельно законодательная, отдельно судебная. И необходима здоровая политическая конкуренция. К сожалению, у нас ее нет. Происходит деградация. Поэтому, с учетом внешнего долга 10 млрд евро, когда мы уже проценты платить не можем и работоспособное население уезжает, остаются пенсионеры, гарантированно будут проблемы. Сейчас из банковского сектора у нас отток денег нерезидентов, а своих денежных ресурсов у резидентов мало. Собирать налоги все тяжелее и тяжелее. Думаю, что скоро будет совсем «хорошо». И тогда я вас призываю спрашивать с тех, кому принадлежит власть».