В то время как одна часть населения, в том числе и руководство, Латвии обвиняет русских и православных людей в гонениях и оккупации, другая старается сохранить присутствие православия на территории современной Латвии в качестве оплота русскоязычного населения. Как пример, работа жителей Латгалии по формированию и организации Вилянской Древлеправославной общины, которая существует чуть менее 20 лет, с 1998 года. Со временем в этой общине возникло понимание о необходимости построения истинной церкви. Тогда инициаторы строительства выстроили коммуникацию и наладили контакт с настоятелем церкви в Москве, протоиереем Иоанном Миролюбовым. В результате строительство церкви в восточной Латвии, а именно в Латгалии, было финансировано из средств как православной, так и старообрядческой церкви. Теперь сегодня в городе Виляны, недалеко от железнодорожного переезда, стоит маленький белый аккуратный храм, как бы являясь визитной карточкой города и всей местности. И только в километре от него — католическая церковь. Именно это соседство некоторое время мешало начать строительство храма, которое все же стартовало в 2013 году. Община в лице её старосты Кузмина Юрия преодолела эти препятствия. Следовательно, появился новый востребованный населением приход. Хоть в 2015 году в святыне уже проводили службы, однако ее строительство так и не было закончено. Работа над убранством церкви продолжается, в связи с чем проект сооружения храма нуждается в новых финансовых средствах.

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Боль и унижение победившего народа

Летом 1995 года продолжалось разрушение СССР, чему не все были рады. Недовольные, а их было много среди латгальцев, жители восточной Латвии, собираясь по вечерам, обсуждали происходящее. Большинство из них не понимали, что, будучи преданными высшим руководителям государства, в будущем почувствуют унижение, разорение и прочие беды. Обманутые люди не знали, что делать, что предпринять. Угнетающе, особенно на русских, действовало бегство Советской армии с запада Европы в Россию: день и ночь мимо городка Виляны по железной дороге Москва — Рига шел эшелон за эшелоном с военной техникой и солдатами, сидящими на открытых платформах и технике. Происходящее удручающе влияло на людей, особенно на живых в то время фронтовиков, воевавших и победивших в Европе в очередной раз, в период 1941—1945 годов. Тяжёлая обстановка тех лет повернула народ к Богу и способствовала возвращению его к православию. Правы те, кто говорит: «Во время беды люди вспоминают Бога!» В связи с этим в конце 1990-х годов у местного жителя появилась идея объединить или, вернее, способствовать объединению людей в православную общину. Так как ему было больно и обидно за фронтовиков, солдат и офицеров армии, вынужденных выполнять преступный приказ руководства России того периода, он решил назвать общину в честь покровителя русского воинства Святого Георгия Победоносца.

Видение

В июне 1995 года в гости к новоиспечённому мелкому предпринимателю, владельцу двух забегаловок и трёх сельских магазинчиков в городе Виляны Резекненского района Латвии, приехал монах. У Соловьёва Валерия Георгиевича, так звали «капиталиста», он гостил в течение недели. В беседах с семьёй, работниками торгового предприятия «Находка» монах рассказывал о мироздании, о вере в Бога, проводил службы-моления, освятил дом.

За день до отъезда, как сообщает В. Г. Соловьев, на вечерню собралось около 15 человек. Пока монах читал молитву, по воспоминаниям источника, сам он сидел в углу зала и, как со стороны казалось, дремал. Однако это было не так: под воздействием слов монаха В. Г. Соловьеву виделось, что недалеко от дома, на поляне, на него, стоящего у дороги, надвигается икона с изображением лица Иисуса Христа, сзади охраняемая всадником с копьём наперевес, в нем узнавался Святой Георгий Победоносец. Виденье исходило из тёмно-синего пространства, видимо, как предполагает источник, космоса. Оно проследовало мимо и исчезло, оставив в памяти след на всю жизнь.

Строительство церкви невзирая на трудности

Для того чтобы понять, почему возникновение идеи строительства церкви и начало ее реализации столь хронологически оторваны друг от друга, необходимо проследить цепочку событий жизни главного инициатора воздвижения святыни. Уже в 1998 году планировалось выделить средства на строительный проект, однако в связи с выявленными нарушениями в подконтрольной на тот момент источнику фирме возникли финансовые трудности. Обозначенная для выплаты сумма для мелкой фирмы оказалось неподъёмной, пришлось погашать её несколько лет. В 2003 году предприятие обанкротилось.

Тем не менее Вилянская Древлеправославная община продолжала функционировать. В. Г. Соловьёв выкупил то самое привидевшееся ему место — фундамент с участком земли (по адресу г. Виляны ул. Ригас, 43), где в советское время находился пункт милиции. К этому времени уже было накоплено немного денег на начало строительства церкви, погашен долг перед государством, были установлены контакты с церковными общинами не только в Латвии, но и в России: Пскове, Москве, Подмосковье. Духовные отцы этих общин давали советы и морально поддерживали в желании построить церковь. Псковская церковь подарила Вилянской Древлеправославной общине икону святого Александра Невского, а настоятель приезжал в общину и проводил службу. Настоятель же православного храма в городе Ильинске, что в Подмосковье, также поддерживал начинание. Большую моральную поддержку общине оказывал и продолжает оказывать руководитель Патриаршего центра в Москве древнерусской богослужебной традиции Иоанн Миролюбов.

Прихожане избирали В. Г. Соловьёва старостой общины, но Александр, глава православной церкви в Латвии, не утвердил кандидатуру. В вопросе роль сыграл конфликт между В. Г. Соловьевым и Александром, который начался с согласования проекта строительства храма в Вилянах. Когда была приобретена земля под церковь в Вилянах, В. Г. Соловьёв договорился с одной из прихожанок, действующим архитектором, которая за 50 лат сделала проект будущей церкви, однако глава православной церкви в Латвии его не утвердил, после чего послал заказать другой проект в фирму, которая в то время располагалась в здании мореходного училища в городе Риге на ул. Кронвальда. Там, по информации источника, за неподходящий и некрасивый проект потребовали 2000 лат. Такую сумму Александр предлагал собрать среди прихожан, но, видимо, он не понимал, что в разорённой перестройкой стране такую сумму собрать было невозможно. А, может, все он и понимал, тем самым «заморозив» начало строительства. Поддержан конфликт был и таким фактором: в 2004—2005 годах на территорию выделенного В. Г. Соловьёвым здания для богослужения по указанию Александра заехала автофура, в которой находились вещи для благотворительных целей. Бросалось в глаза то, что вещи в кузове фуры занимали незначительную часть, и все они были иностранного производства. Священник, сопровождавший груз, документы на него не предъявил, при этом потребовав быстро раздать вещи среди населения города. Возражение о том, что хорошо бы вещи раздать среди прихожан общины, тем самым привлечь людей к церкви, было проигнорировано. В. Г. Соловьёв тогда заметил, что такая поспешность выглядела очень подозрительной, что данный процесс может привлечь внимание правоохранителей. По всей видимости, эти опасения были доложены Александру, что и послужило впоследствии причиной неутверждения В. Г. Соловьева старостой.

Бывая по делам общественной организации ветеранов латвийской таможни «MVB» в городе Лудза, В. Г. Соловьев обратил внимание на ремонтирующийся храм. Там он познакомился с главой храма отцом Виктором (Тепловым Сергеем), наладил сотрудничество. Молодой энергичный священник активизировал работу: был найден и избран кандидат в старосты общины из ее же прихожан, которого утвердил Александр. В. Г. Соловьёвым была подарена недвижимость в городе Виляны с условием, что на этом месте в течение трех лет будет построен храм. Он выделил на время строительства два здания: одно под стройматериалы, а другое — для рабочих (г. Виляны, ул. Ригас, 40 и 40а, а богослужение — ул. Тевеняну, 2).

Несколько слов об общине

5 марта 1998 года официально была зарегистрирована Вилянская единоверческая русская православная община Святого Георгия Победоносца. До тех пор, пока Александр не закрепил постоянного священника, В. Г. Соловьёв организовывал перемещение священников из Риги, Лудзы, Екабпилса и обратно домой. Председателем правления общины является Кундзиня, заместитель председателя — В. Г. Соловьёв, члены: Мельничук, Чистяков, Змеевская. Можно считать, что община проходила некое испытание на жизнеустойчивость до 2010 года. Активно начала развиваться с 2011 года. Сейчас в планах у общины — создать Воскресную школу, под которую даже имеется помещение. Однако необходимо финансирование его ремонта и самого процесса обучения.