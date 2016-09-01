Москва, 1 сентября, 2016, 21:45 — ИА Регнум. 1 сентября 2004 года группа международных террористов захватила здание школы в Беслане. В результате в заложниках оказались сотни детей и учителя.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM Вспоминая страшные дни

Характерно, что нападение было организовано профессионально и четко. Захват заложников произведен во время торжественного мероприятия, посвященному новому учебному году.

Уровень подготовки спецоперации боевиков-убийц вызывает определенные размышления. Возникает вопрос — кто ими управлял и оказывал содействие. Следствие длится уже более 12 лет, но, к сожалению, нет публичных и внятных заявлений о результатах следственных действий.

Основной вопрос — кто основной виновник произошедшей беды? Ответов нет. Мы все понимаем и знаем, что одной из главных задач государства является обеспечение безопасности своих граждан.

Попытки переговоров результатов не принесли. Отдадим должное решимости руководителей силовых структур, которые, в силу сложившихся обстоятельств, приняли решение о штурме школы с целью освобождения погибающих от отсутствия еды и воды детей.

При штурме, в результате бесчеловечных действий террористов погибло более 300 человек, в основном — дети. Истинные потери среди сотрудников российского спецназа неизвестны.

Установлено, что руководил боевиками криминальный отморозок, который был уличен в серии убийств представителей армянской диаспоры на территории России. Дабы избежать уголовной ответственности, он скрылся в среде групп международного терроризма, базирующихся в Чечне, где и продолжил свою бандитскую деятельность.

Смерть фашистам!

Светлая память убиенным. Такое не забывается и не прощается.