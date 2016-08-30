



Медаль СССР «За победу над Германией». 1945

1 сентября сего года в латвийском интернет-пространстве были опубликованы информационные сообщения о намерении властей Латвии снести памятник советским морякам, воевавшим с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной на территории Латвии.

В частности, в ряде латвийских интернет-изданий приведены слова из интервью депутата Сейма Латвии Яниса Домбрава, в котором озвучена официальная позиция латвийского парламентария. Также особо отмечается реакция российской стороны. Домбрава заявил, что, выражая негодование в связи со сносом памятника, Россия унижает себя. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Он также указал, что Россия была информирована о демонтаже памятника. «Выступлением против демонтажа конкретного камня Россия унижает себя, потому что пытается оправдать убийц и выступает за легитимизацию оккупационного режима СССР», — считает депутат.

Домбрава отмечает, что памятник был поставлен в годы «оккупации» в честь советских моряков, которые летом 1941 года с началом войны между СССР и Германией отступали в российском направлении. «В Лимбажи они занимались мародерством и убили нескольких местных жителей. Можно только надеяться, что придет день, когда Россия сумеет критически оценить свою историю, особенно советский период, и перестанет использовать свою трагическую историю как средство пропаганды. Чтобы Латвия была действительно свободна, нам нужно камень за камнем сносить остатки старого режима и чествовать своих героев, а не чужих преступников», — говорит он.

МИД России заявил о недопустимости сноса этого памятника. «Мы считаем снос памятника советским морякам недопустимым и идущим вразрез с двусторонними соглашениями», — заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что, в частности, речь идет о межправительственном соглашении от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии. Статья 13 этого соглашения, подчеркнула Захарова, «обязывает латвийскую сторону обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений». Она сообщила, что посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии соответствующую ноту протеста.

Хочется отметить, что с личностью Яниса Домбрава давно все ясно. Тем не менее следует признать, что он ПРАВ. Делая грозные заявления, российская сторона только сотрясает воздух. Изначально всем понятно, что если латвийской стороной и иже с ней вынесено решение о ликвидации мемориала, то оно будет исполнено.

Между прочим, нищее латвийское государство на искоренение советского наследия выделяет деньги. Если нам дороги эти памятники — может, надо прекратить бороться с ветряными мельницами? Найти средства и вывезти монументы, символизирующие героизм воинов нашей страны, из тех стран, где они вызывают отторжение. Расставить символы доблести советского солдата вдоль границ на контрольно-пропускных пунктах. Пусть знают — они могут вернуться.

Как и следовало ожидать, памятник советским воинам, героям войны снесён.

Администрация города объяснила решение тем, что в охранных списках строение не значится, оно сильно обветшало, и блоки якобы могли упасть на гулявших в сквере детей.

Вместе с тем следует отметить, что уничтожить монумент давно требовали местные националисты. Именно они разместили в интернете видеозапись сноса, сопроводив её торжествующими комментариями. Не будем демонстрировать видеозапись. Одно хочется напомнить храбрецам — всё возвращается.