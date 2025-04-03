Марк Лешкевич
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Фашисты с Голубой горы. Кто готовил англо-американский блицкриг против СССР
В последних числах марта 1945 года, когда Рейх уже явно был обречён, но ещё не сдавался — «томившемуся» в комфортном американском плену генералу Густаву Фрицу Юлиусу фон Ферсту поступила команда «с вещами на выход». Этот экс-командующей 5-й танковой армией вермахта попал в плен под африканской...
3 апреля 2025
«Самый многообещающий убийца». Как химики-фашисты до смерти работали на США
Уже после разгрома нацистской Германии, но ещё до конца 1945 года в Соединённые Штаты вывезли ценный трофей — группу из 88 немецких учёных, ранее работавших на Адольфа Гитлера. Это был первый этап операции Overcast («Облачность») — совместной акции армейской контрразведки и штатского Управления...
19 марта 2025
«США нас обобрали». Зачем Британия внушает миру, что её ограбили ленд-лизом
В начале СВО англичане выдали Владимиру Зеленскому в том числе весомый моральный аванс, сравнив того с Уинстоном Черчиллем. «44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость, стал символом глобального противостояния либеральных...
6 марта 2025