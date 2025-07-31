На фоне охлаждения между Баку и Москвой азербайджанский востоковед и отставной карьерный дипломат, экс-главы МИД республики Тофик Зульфугаров сделал историческое (в прямом смысле) заявление. Бывшего министра смутили пожелания некоторых россиян «уезжать в свой Азербайджан». Зульфугаров недоумевает: «Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?».

Сулим Кудусов Джума-мечеть в Дербенте — старейшая мечеть на территории России

Автохтонное — это всегда (или издревле) жившее на данной территории. В данном случае имеется в виду один из самых старых городов России, дагестанский Дербент. Или «Дербенд», как его на азербайджанский манер назвал Зульфугаров. «Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — цитировало экс-министра бакинское издание Minval. az. Видимо, высокий процент населения должен подтверждать, что азербайджанцы это древнейший народ России.

Фоном для исторических и этнографических указаний экс-министра послужили не только сложности в российско-азербайджанских отношениях, но и идущая республике идеологическая кампания. После полного восстановления контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом власти и СМИ раскручивают тему «страны-победительницы».

Тофик Зульфугаров, заметим, с 1990-х считается «специалистом по восстановлению территориальной целостности» Азербайджана — причём из числа «ястребов». В ключевой момент карьеры он даже позволил себе несогласие с «генеральной линией».

В 1998-м президент Гейдар Алиев назначил Зульфугарова главой МИД. А в октябре 1999 министр подал в отставку в знак протеста против проекта территориального обмена. Азербайджану предлагалось смириться с существованием непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в обмен Армения передавала бы Азербайджану свою южную территорию — Зангезур. Зульфугаров держался мнения: не уступать не пяди, в перспективе — отвоевывать Карабах.

Двадцать с лишним лет спустя эта цель была достигнута. Азербайджан восстановил суверенитет на всей территории, армяне покинули Карабах, а Зульфугаров, уже в статусе уважаемого эксперта, обратил внимание на южный Дагестан, который-де издревле населён азербайджанцами.

Заявление экс-бывшего министра оперативно подхватили азербайджанские СМИ и новые медиа. Однако за звучной фразой о «самом древнем автохтонном народе» скрывается куда более запутанная история: миграции, административные переселения, этнографические трансформации и политические переписывания идентичностей.

Кто и когда реально заселял Дербент? Как в регионе складывалась этническая карта? И что говорят источники — от хроник XVI века до переписей XIX и XX столетий?

Городу две тысячи лет

В современном Дербенте по переписи 2021 года живут 124,9 тысяч человек, из которых 42,9 тысяч азербайджанцы. Это 34% населения, а не «около 40%», как говорит Зульфугаров. Это второй по численности этнос города после представителей коренного народа Дагестана, лезгин (их 44,4 тысячи или 35,6%).

Лезгины, напомним, живут по обе стороны современной российско-азербайджанской границы — как на юге Республики Дагестан, так и на севере Азербайджана.

Но в любом случае, азербайджанцев действительно в Дербенте много. И — здесь Зульфугаров прав — город один из самых старых в России (с ним может поспорить разве что Керчь, древнегреческий Пантикапей).

Но были ли они древним населением?

По мнению историков, люди, говорившие на тюркских наречиях, и исповедующие шиизм, начало проникать в Дагестан с юга — с территории современного Азербайджана — в XV–XVI веках.

В «Дербент-Наме» Мирзы Хайдара Визирова, одном из ключевых исторических источников по раннему новому времени, зафиксированы конкретные факты переселения тюрок из Закавказья на территорию Дербента.

В частности, описывается, как в 915 году хиджры (1509–1510 годах) шах Исмаил «вторично прибыл в Ширван, покорил крепость Баку, Дербент и всё пространство до земли Хазар», после чего, согласно его распоряжению, «500 семейств из поколения Румна переселены из Тебриза в Дербент, где и теперь находятся их до 300 семейств». Позднее, при шахе Тахмасибе, в город были направлены ещё «400 семейств из поколения гуричан… для жительства и защиты его».

Рукопись также упоминает о переселениях, организованных шахом Аббасом I (1587–1629), и о том, как Дербент приводился в порядок и укреплялся правителем Ширвана Кули-Султаном.

Эти данные подтверждают: тюркоязычное шиитское население действительно стало появляться в регионе начиная с XVI века, но это было именно переселение — административное, направленное извне, а не автохтонное, не изначальное присутствие.

Дело в том, что Дербент стал заселяться за несколько тысяч лет до момента прихода сюда тех, кого сейчас называют азербайджанцами.

Первое упоминание о «Каспийских воротах» — крепости на месте нынешнего Дербента, присутствует у древнегреческого и историка географа Гекатея Милетского, писавшего в VI веке до нашей эры. При этом Гекатей описывал события, которые происходили в начале 1-го тысячелетия до н. э.

Этой же эпохой датируются упоминания предков современных нахско-дагестанских народов (чеченцев, ингушей и этносов горного Дагестана: лезгин, аварцев, даргинцев и других). То есть, именно их и следует считать автохтонным населением края.

Свидетельство Гекатея даёт повод отсчитывать историю Дербента с VI века, а ряд авторов (но в большей степени публицистов, а не историков) полагают, что городу 5 тысяч лет.

Большинство исследователей сходятся на том, что Дербенту как непрерывно существующему поселению около 2 тысяч лет. Верхняя часть Дербентского холма и склоны Джалганского хребта с I по IV века нашей эры уже были заселены.

Некому учить албанский

Здесь находилось укреплённое селение, известное под названием Чор (или Чол). Это был важный рубеж государства в Восточном Закавказье с I века до нашей эры и вплоть до арабского нашествия, которое пришлось на VIII после рождества Христова. Государство это называлось Кавказской Албанией.

По мнению учёных, к балканской Албании оно отношения не имело — просто совпали названия. Другим именем кавказских албанов было леки. Такое название (напоминающее в том числе о современных лакцах), в древности и в Средние века использовали грузины.

Столица Кавказской Албании находилась в городе Кабала близ нынешней азербайджанской Габалы. Страна контролировала левобережье Куры, но к IV веку нашей эры уже занимала большую часть территории современного Азербайджана и юг Дагестана.

В том же веке, чуть позже соседней Армении, страна приняла христианство. Античные и раннесредневековые историки писали, что под властью албанских царей находилось 26 племён, которых современные учёные считают предками нынешних дагестанских народов.

Удинка в традиционном костюме и головном уборе, закрывающем нижнюю часть лица. 1883 год, селение Варташен

Христианское царство пало под ударами зороастрийской персидской империи Сасанидов, на смену которым в VIII пришёл Арабский халифат. Но и после арабского завоевания кавказско-албанские язык и культура сохранялись в области, которая получила название Ширван и простиралась от Дербента до реки Кура.

А со временем забылся и язык албанов, и алфавит, который — как утверждали армянские летописцы — сочинил для этого народа просветитель Армении Месроп Маштоц.

Но всё же непосредственные потомки основного народа Кавказской Албании сохранились. Это удины — небольшой (менее 13 тыс. человек) этнос, живущий в основном в селе Нидж близ города Габала.

Удины говорят на языке лезгинской ветви нахско-дагестанской группы и отличаются по вероисповеданию и от шиитов-азербайджанцев, и от суннитов-лезгин. Удины либо православные, либо приверженцы Армянской апостольской церкви.

Стратегически важный город Дербент по своей культурной и археологической характеристике был пунктом с выраженной локальной (албанской) традицией. В неё постепенно внедрялись иранские элементы.

Тюрки пришли в числе последних

Ещё с V века территория Дербентского прохода оказалась в зоне активного контроля шахов из династии Сасанидов. Персидские «цари царей» начали здесь масштабное строительство оборонительных линий, стремясь перекрыть северные ворота державы от угроз со стороны кочевых народов — гуннов, а затем хазар.

Дербент превращается в системную фортификацию, включающую крепость, обнесённый стенами город и уникальное для своего времени инженерное сооружение — Горную стену (Даг-бары), протянувшуюся на 42 километра вдоль отрогов Кавказа, блокируя обходные пути.

Сулим Кудусов Сасанидская крепость в Дербенте, построенная для защиты от кочевников с севера

С начала V века, с установлением регулярного военного присутствия, в Чор–Дербенте размещаются персидские служилые люди и переселяются ремесленники из внутренних районов Ирана. С этого момента, как полагают археологи, население было смешанным — кавказо-албанским (то есть дагестанским) и персидским.

Культура тоже была смешанной, с присутствием иранских, арабских, кавказско-христианских элементов. В раннем средневековье здесь соседствовали ислам, христианство и иудаизм (горские евреи селились в Дербенте со времён Хазарского каганата, то есть с VII–IX веков). А вот южный тюркский элемент появляется сравнительно поздно.

Первые тюркоязычные группы в регионе фиксируются с XI века, а собственно те, кого можно отождествить с современными азербайджанцами — как уже говорилось выше — с XVI и XVII веков.

«Специфика русских военных укреплений»

Что же до точных данных по этносам и конфессиям, то о них можно говорить, начиная с XIX века — когда описанием народов Дагестана занялись российские власти.

В конце XIX века исследованы посемейные списки за 1886 год — редкий источник, позволяющий проследить не только этническую и религиозную структуру города, но и динамику сословно-имущественных и демографических процессов.

По этим данным, в Дербенте насчитывалось 2621 дым (семейство). Из них 1969 семейств (74,6%) были записаны как тюрки (в графе языка указан «азербайджанский»), 308 (11,7%) — еврейскими, 241 (9,1%) — русскими, 95 (3,6%) — армянскими, 6 (0,2%) — польскими, 2 (0,07%) — немецкими.

Конфессиональный состав показывает, что из 1969 тюркских семейств только 73 (189 мужчин и 164 женщины) относились к мусульманам-суннитам и проживали в слободе Сабнова, административно включённой в город.

Остальные 1896 семейств, сосредоточенные в девяти кварталах — магалах, были мусульманами-шиитами. Это важный штрих, отражающий специфику азербайджанского населения Дербента — его относительную религиозную однородность и внутреннюю организованность.

При этом характер расселения в городе свидетельствует о выраженной этнической и конфессиональной стратификации. Азербайджанцы (терекеменцы) компактно проживали в верхней, исторической части Дербента, прилегающей к цитадели; евреи и армяне — в центральных кварталах; русское военное и гражданское население — в крепости и новых районах приморской Дубары.

Отдельные русские семьи, как видно из списков, жили и в еврейском квартале — это отражает некоторую социальную мобильность внутри строго сегментированного городского пространства.

Заслуживает отдельного внимания этнический состав городского населения Дагестанской области. Как отмечают исследователи, «специфика этнической структуры населения дореволюционных городских центров Северного Кавказа во многом обусловливалась особенностями их возникновения и развития как русских военных укреплений и административных центров. Основными жителями городов до революции были русские, украинцы, армяне, тогда как коренное население в них почти не жило».

Динамичная группа

По переписи населения 1897 года, на рубеже XIX–XX веков азербайджанцы занимали в Дагестане не самую многочисленную, но заметную по городской представленности позицию. Их было 32 143 человека — около 5,6% от всего населения области. Это меньше, чем у большинства автохтонных народов региона: аварцев, даргинцев, лезгин, кумыков, лакцев.

Однако в городах ситуация выглядела иначе. Каждый третий азербайджанец проживал в городской черте, и в совокупности они составляли 32,3% от всего городского населения — второй показатель после русских.

Такое распределение говорит не только о специфике хозяйственного уклада, но и о миграционной истории. Азербайджанцы закрепились в Дагестане не как наследники древнейшего этнического слоя, а как сравнительно поздняя, но динамичная группа, связанная с торговыми путями, приграничной политикой и персидской (а затем и российской) административной системой.

Во второй половине XIX века наибольший прирост среди коренных этнических групп Дагестана в период с 1866 по 1897 год демонстрировали кумыки, за ними следовали аварцы, лакцы и даргинцы. При этом стоит отметить, что рост численности дагестанских народов в городах региона оставался умеренным.

В то же время численность русского населения в городах за тот же период увеличилась более чем втрое, что свидетельствует о масштабной миграции и изменении этнического баланса в городском пространстве.

Эти данные подводят к главному: к концу XIX века азербайджанцы действительно составляли в Дербенте существенную часть. Но само их присутствие в регионе — результат долгого и многоэтапного процесса переселений, отражённого в исторических источниках, начиная с XVI века.

Никаких оснований считать их «древнейшим автохтонным населением» Дербента — в противоположность, например, лезгинам или татам — историческая наука не даёт. Напротив, она предлагает более сложную и многослойную картину, где этнический ландшафт формировался не через «коренное право», а через волны миграций.

Но в политических спекуляциях постсоветских политиков факты чаще оказываются досадной помехой при обосновании «исторических прав» на ту или иную территорию. В дело идёт не только полуправда, не только выборочное и искажённое толкование, но и прямые домыслы.

Такие, например, как рассказы о том, как казахи основали Киевскую Русь, а азербайджанский зодчий выстроил московский Кремль. Этим попыткам переписать наше общее прошлое посвящена следующая статья в серии разоблачений исторических манипуляций.