Война, которую США и Израиль ведут против Ирана, — это и борьба за контроль над третьими в мире нефтяными запасами и над путями транспортировки энергоресурсов. Войны и политические интриги вокруг ближневосточной нефти воспринимаются как явление новейшего времени. Но первой из западных держав иранское чёрное золото попыталась присвоить Британия. Произошло это 125 лет назад, в 1901 году.

Иван Шилов ИА Регнум

В XIX веке Персией, как тогда весь мир именовал Иран, управляла династия Каджаров, занявшая трон в 1789 году, что ознаменовало собой период относительной политической и экономической стабильности. Но после ряда поражений в войнах с Россией в первой половине века, в ходе которых Россия получила значительные привилегии в отношении Ирана, персидские правители начали искать новых союзников среди европейских держав.

В этот период Персия утратила прежнее благосостояние, а упадок династии Каджаров открыл Лондону возможность расширить своё влияние в регионе. Несколько факторов сделали территорию Ирана важной для геополитических интересов Великобритании.

XIX век стал временем «Большой игры» между Российской и Британской империями — ранее мы писали об этой схватке за влияние в Средней Азии. В ответ на распространение российского влияния к югу Лондон и стремился наладить «партнёрство» с иранскими шахами.

Каджарская Персия, граничащая с Россией на юге, находилась в стратегически важном регионе между Османской империей и Восточной Азией и имела выход к Персидскому заливу.

Во второй половине XIX века экономическая зависимость Ирана от европейских стран значительно возросла. В это время Россия и Великобритания вступили в новую гонку за привилегии от шаха, которые проявлялись в виде концессий.

Насер ад-Дин Шах (1848–1896), представитель династии Каджаров, не стремился бороться ни с Россией на севере, ни с британским вмешательством на юге. Его неспособность укрепить центральную власть и провести необходимые реформы лишь углубляла зависимость Ирана от обеих стран. По условиям договоров, подписанных с европейскими странами и Россией, шах был лишен возможности повысить таможенные пошлины на импортируемые товары.

Дело пахнет керосином

За время своего правления Насер ад-Дин подписал 83 соглашения о предоставлении концессий иностранным промышленникам. Британцы выбивали себе право на сооружение железной дороги от Каспия до Персидского залива и приоритет в использовании всех минеральных ресурсов.

И главное — именно в это время нефть (точнее, её продукты, сначала керосин, а затем и бензин) становятся ценнейшим ресурсом для человечества.

Так, в 1870 году, когда шах сдерживал волнения дехкан, страдавших от голода, в США Джон Рокфеллер и партнёры открыли первую нефтяную компанию — Standard Oil Company. Британия же строила планы перевода своей главной ударной силы, флота, с угля на нефть.

В 1872 году Насер ад-Дина настоятельно попросили передать британскому подданному немецкого происхождения Паулю Юлиусу Рейтеру (к слову, основателю агентства Reuters) концессию на разведку и разработку всех нефтяных и горных месторождений Ирана.

Передача таких ценных ресурсов страны британскому подданному, который не имел ни достаточного капитала, ни необходимых технических возможностей, вызвала протесты у других западных партнёров. Вскоре шах был вынужден аннулировать эту концессию. Отмена вызвала беспокойство в финансовых и политических кругах Великобритании.

Шах персидский, банк английский

После длительных переговоров и при непосредственной поддержке британского правительства в 1889 году Рейтеру было разрешено открыть Имперский банк Персии.

Эта новая концессия стала своего рода заменой отмененной и предусматривала срок действия в 60 лет. Банк получил исключительные полномочия контролировать деятельность иранского казначейства, проводить все финансовые операции в стране, выпускать иранскую валюту и определять курсы иностранных валют.

(сс) Nadar Насер ад-Дин Шах

Там должны были храниться финансовые резервы Ирана. Кроме того, банк имел монополию на добычу природных богатств и право передавать эту монополию третьим сторонам.

Фактически Имперский банк Персии, будучи официальным государственным учреждением, стал одним из важнейших инструментов английской политики на Ближнем Востоке. Это подтверждается расположением совета директоров в Лондоне, а также его независимостью от иранского законодательства.

Вскоре через Имперский банк была основана Персидская горнодобывающая корпорация, которая обеспечивала доступ к шахтам по всей стране.

Антуан-хан и мистер д’Арси

То, что Ирану из-за своей отсталости придётся «подарить» недра британцем, по сути, было уже решено. Вопрос был в том, кто оформит эту сделку по сдаче суверенитета. Здесь роль сыграли две личности.

Первая — Антуан Китабги-хан, армянин-католик на службе шаха, гендиректор иранской таможни с 1881 по 1893 год.

wikimedia.org Антуан Китабги-хан

В 1890 году, во время поездки в Англию, он встретился со вторым важным персонажем — британским промышленником Уильямом Ноксом д’Арси и рассказал ему о нефтяных запасах Ирана.

В 1899 году Антуан Китабги — не без совета со стороны лондонских партнёров Ирана — получил от своего монарха монопольные права на все нефтяные земли. И вот в 1901 году, после недолгих переговоров он продал эту монополию д’Арси

wikimedia.org Уильям Нокс Д’Арси

В этих переговорах также активно участвовал британский посол в Тегеране Артур Хардинг, который «оказывал поддержку» в заключении сделки.

Несговорчивый визирь

Несмотря на усилия великого визиря Али Асгара Хана, он не смог переубедить шаха (тот начал подозревать своего премьер-министра в лоббировании интересов России) и предотвратить передачу нефтяной концессии британцам.

Сделка состоялась. В благодарность Лондон наградил тогдашнего монарха — шаха Мозаффар ад-Дина медалью. Несговорчивый визирь получил от англичан орден Бани. Правда, носил он его недолго.

В 1907-м визиря застрелили в здании парламента. Считается, что убийством Али Асгара стояла нелегальная Иранская социал-демократическая партия. Как бы то ни было, «сложно уговариваемого» политика вывели из игры.

Англо-иранское соглашение было подписано 28 мая 1901 года в Тегеране. Концессия включала 18 пунктов. По этому договору Уильям Нокс д’Арси обязался выплатить 20 тысяч фунтов стерлингов наличными, а затем ежегодно выплачивать по 20 тысяч фунтов и 16% от чистой прибыли от добычи нефти на территории Ирана.

Взамен мистер д’Арси получил эксклюзивное право на разведку и разработку нефтяных месторождений на большей части Ирана.

Но, отметим, не на всей территории. Лондону пришлось, во избежание конфликта с Российской империей, умерить аппетит. Из соглашения были исключены пять северных провинций, которые в Петербурге считали нашей сферой влияния: Южный Азербайджан, Гилян, Астарабад, Мазандаран и Хорасан.

Но англичане внакладе не остались.

Чьи баррели?

В 1903 году было создано первое нефтяное предприятие д’Арси с капиталом в 600 тысяч фунтов стерлингов. В 1909-м оно стало «Англо-персидской нефтяной компанией».

Ее капитал составлял 4 млн фунтов — из них 2 млн напрямую контролировались британским правительством. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и автомагистрали использовались англичанами по своему усмотрению.

wikimedia.org Скважина №1 в Месджеде-Солейман. Скважина была пробурена 23 января 1908 года Англо-персидской нефтяной компанией

Шахское правительство не только стало зависимым от коммерческих и операционных решений концессионера, но и не имело контроля над изменениями в праве собственности на эту концессию. В результате неравные отношения установились не только между Персией и нефтяной компанией, но и между Персией и Великобританией.

Когда началась «пересадка» английского королевского флота с угля на нефтяное топливо, британцы заключили с Ираном очередное соглашение, получив еще одну, южную нефтяную концессию.

Кабальный порядок сохранялся почти четверть века. В 1925-м, на фоне внутренней смуты (на которую влияли и события в соседней России) генерал Персидской казачьей бригады Реза-хан сверг последнего шаха из рода Каджаров, и основал новую династию — Пехлеви.

Реза-шах провозгласил курс на модернизацию и обещал восстановление имперского величия «страны ариев». На седьмой год своего правления Пехлеви аннулировал британскую нефтяную концессию — что приветствовали националисты.

Правда, сделать страну по-настоящему суверенной он не смог. При Реза-шахе на смену британскому влиянию пришло германское. Его жёстко пресекли Великобритания и СССР, которые в августе 1941 года заняли стратегически важную страну и её нефтеносные районы.

С 1950-х, уже при втором и последнем монархе из династии Пехлеви — шахе Мохаммеде Реза первую скрипку в политике и экономике стали играть США.

Полноценным игроком на мировой арене (который уже не пойдёт на сделку, подобную контракту с д’Арси) Иран стал лишь с установлением Исламской Республики.