За пять дней до капитуляции Третьего Рейха, 3 мая 1945 года самолёты королевских ВВС Британии атаковали и потопили в Любекской бухте три немецких судна с узниками нацистских концлагерей — океанский лайнер «Кап Аркона», грузовой корабль «Тильбек» и судно «Дойчланд». Масштаб трагедии стал окончательно ясен только сейчас.

Иван Шилов ИА Регнум

Как следует из недавно рассекреченных документов ФСБ, в результате английского авиаудара погибли от 7 до 12 тысяч человек. Большинство из них — советские военнопленные.

Эти корабли использовались для «эвакуации» заключённых по приказу руководства СС из Германии в остававшуюся под нацистским контролем Норвегию в последние дни войны. Несмотря на то, что командованию союзников передавали информацию о пленных на борту, атака всё же была произведена.

«Действовали как фашисты»

В архиве ФСБ хранится письмо, которое бывший узник концлагеря Нойенгамме Василий Саломаткин, чудом выживший во время налёта на «Кап Аркону», отправил в Управление уполномоченного Совмина СССР по делам репатриации советских граждан. Там, в том числе, говорится:

«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским… продолжали бомбить корабли. Бомбежка происходила на очень малой высоте. Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше, не обращая внимания ни на какие мольбы людей».

После того как в палубу лайнера «Кап Аркона» попала вторая бомба, Саломаткин «вместе с другими русскими заключёнными бросился с корабля в воду». Неподалёку от места затопления «Кап Арконы» появились английские торпедные катера, вышедшие из занятого британцами Любека.

«Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных».

moypolk.ru Лейтенант Василий Саломаткин

Саломаткина приливом вынесло на берег, очнулся уже в организованном британцами госпитале. Там он узнал, что «из 12 тысяч заключённых спаслось только триста».

А после выхода из госпиталя недавний узник нацистского концлагеря убедился: немецкие военнопленные чувствуют себя вольготно под британской оккупационной властью. Разгуливают по улицам Любека, нападают на «унтерменшей» и даже грозят им расправой. Со слов выжившего на «Кап Арконе», английский комендант города проигнорировал жалобы русских.

Лейтенанту Красной армии Василию Филипповичу Саломаткину повезло — уже в 1945-м он вернулся из британской зоны оккупации на Родину, без проблем прошёл проверку контрразведки «Смерш», уволился в запас в октябре 1945 года. После войны и до пенсии этот кавалер орденов Красной звезды и Отечественной войны работал учителем в родном Краснослободске (ныне республика Мордовия).

В МГБ СССР показания Саломаткина сочли заслуживающими доверия. В справке, которую спецслужба передала в советский МИД в сентябре 1949, отмечалось: слова этого бывшего узника концлагеря подтверждаются ещё несколькими очевидцами.

Global Look Press Лайнер «Кап Аркона»

«Так, допрошенный 15 сентября сего года свидетель Козуля В. Д., бывший командир авиационного отряда Советской армии, показал: «3-го мая 1945 года примерно в час дня я и другие заключенные, находившиеся в каюте «Кап Аркона», увидели три самолета «Хаукер Харрикейн», которые приближались к нашему пароходу, а затем сбросили на него бомбы».

Допрошенный 14 сентября 1949 года «свидетель Страндберг Е. Н. показал: «Над пароходом, на бреющем полете, несколько раз пролетали английские самолеты и из пулеметов расстреливали людей, находившихся на верхней палубе. «Тильбек» вскоре затонул».

Советские органы зафиксировали свидетельства 14 выживших, подтвердивших массовое уничтожение. В МГБ констатировались, что атака велась по безоружным людям, а выжившие подверглись насилию уже после трагедии.

Трагичная ошибка — так трактуют британские историки гибель трёх невоенных кораблей в мае сорок пятого. Мол, в момент штурма Любека королевские ВВС не могли допустить проход через Балтику судов, на которых, возможно, бежали нацисты. Но, по логике, британцы должны были знать, кого именно везут на «Кап Арконе», «Тильбеке» и «Дойчланде».

Концлагерь на корабле

С началом весны 1945 года, когда узников оставшихся концлагерей вот-вот могли освободить, нацисты начали перегонять заключённых маршами смерти, в тщетной попытке уклониться от наступающих Красной армии и союзных войск. Так было и в земле Шлезвиг-Гольштейн, где находятся города Фленсбург (местопребывание последнего нацистского правительства во главе с гросс-адмиралом Карлом Дёницем) и портовый город Любек. Сюда согнали в том числе заключённых из гамбургского концлагеря Нойенгамме, узником которого был и Василий Саломаткин.

Но поскольку любекский гауляйтер и местное руководство СС запаниковали, многие из эсэсовского «персонала» оставшихся лагерей и узники были «эвакуированы» уже ближе к маю 1945.

Нойенгамме — крупнейший концентрационный лагерь на северо-западе Германии.

Все эти манипуляции были известны наступающим на Любек британцам — помогла как воздушная разведка, так и сведения «с земли».

Разведка 2 мая видела, что корабли не направлялись в Норвегию — как утверждали позже в оправдание атаки. Суда стояли на месте, без хода, и не были под паром.

Информация о заключённых была передана 2 мая генерал-майору Джорджу Робертсу, командующему 11-й танковой дивизией, наступавшей в районе Любека — это отмечается в отчёте, составленном в июне 1945-го майором Ноэлем Тиллом. Там же констатируется, что по непонятным причинам информация не была доведена до сведения других подразделений британской армии, наступавшей там же и нацеленной на как можно быстрый захват Любека и других центров. Робертс не поставил в известность и командование ВВС.

У британцев была возможность предотвратить нападение на «Кап Аркону», приняв к сведению как минимум три сообщения, предоставленных Красным Крестом. Но и этого сделано не было.

Тем временем корабли отошли от берега. «Кап Аркона», принявший больше всего узников, был переполнен: первоначально планировалось разместить около 2200 человек, но в итоге число заключённых превысило 8 тысяч. Это привело к невыносимой скученности и нехватке места. Условия на борту были невыносимыми.

Выживший заключённый Шмуэль Пивник (после войны — известный британский исследователь Холокоста Сэм Пивник) назвал корабль «плавучим адом». Узники были заперты в тесных помещениях, а тела умерших выбрасывались за борт, где они плавали в воде, как мусор. Еда на судне выдавалась крайне нерегулярно, иногда не давали ничего.

Узников размещали на корабле в соответствии с расовой теорией — лица западноевропейского происхождения получали лучшие условия, тогда как русские и евреи оказывались в нижних трюмах без света, воздуха и воды. Фактически на корабль была перенесена структура лагеря Нойенгамме, включая организацию быта, надсмотр и издевательства. Но узники не знали, что настоящий «ад на воде» их ждёт впереди.

Ещё 3 мая утром доктор Ханс Арнольдссон из шведского Красного Креста сообщил британскому командованию о заключённых на кораблях. Позже офицеры пообещали «принять меры» — но бомбардировка уже началась.

Политические причины

Остаётся главный вопрос: почему ВВС и ВМФ Британии атаковали суда — пусть немецкие, но заведомо не военные? Высказывалась версия, что офицеры СС, руководившие «эвакуацией», планировали затопить «Кап Аркону», «Тильбек» и «Дойчланд» со всеми заключёнными. Об этом, в частности, заявил на допросе Георг фон Бассевиц-Бер, последний руководитель СС и полиции Гамбурга. Но тогда британцы должны были остановить это злодеяние, а не совершать его «за нацистов».

Отчасти объяснение можно найти в показаниях Василия Саломаткина: он сообщал, что к тому моменту, когда немецкий гарнизон Любека капитулировал, корабли находились в 6 км от города Нойштадт. В этот момент британцы потребовали от экипажей судов сдаться.

«Эсэсовское командование кораблей капитуляцию отклонило. Тогда вылетает английская авиация в большом количестве самолетов и начинает бомбить корабли, на которых находились мы», — пояснял Саломаткин.

Но в любом случае возникает вопрос, почему британцы пустили на дно суда, на которых в абсолютном большинстве были не эсэсовцы, а узники концлагерей? Почему несчастных расстреливали с катеров?

Самой логичной представляется версия о том, что в хаосе и спешке во время взятия Любека до ВВС и ВМФ, равно как и до какой-то части сухопутной группировки, «забыли донести» информацию разведки и Красного Креста. А торопливость, неразбериха и суета были вызваны сугубо политическими причинами и фобией под названием «русские идут!».

Соглашения Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, достигнутые в Ялте, подразумевали в том числе раздел Германии на оккупационные зоны. Но союзники до последнего момента старались прочертить по-своему границы своих зон и советской, опасаясь нашего броска на запад.

Global Look Press Британские солдаты в Гамбурге в 1945 году

На встречах с депутатом палаты общин, будущим премьером Энтони Иденом по поводу создания этих зон Черчилль подчеркивал, что «наше прибытие в Любек раньше, чем (дойдут) наши русские друзья из Штеттина, избавит нас от многих споров впоследствии».

Западные союзники подчеркивали острую необходимость достичь Любека до того, как советские солдаты смогут занять Данию (тем более, что на датский остров Борнхольм наш десант действительно высадился 9 мая). Первостепенная необходимость достичь балтийского побережья и остановить гипотетическое советское продвижение на Запад привела к панике в высшем руководстве Англии. И эта паника передалась «по инстанциям», вплоть до генерала Робертса.

Дальше же дело начали заминать — в отчёте военного командования Британии от 1946 года не было сделано строгих выводов. Расследование велось в спешке, без привлечения показаний выживших узников.