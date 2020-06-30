Марина Александрова

Автор

Родилась в Ленинграде, в семье офицера. Училась на факультете журналистики ЛГУ. Выпуск пришелся на 1991 год, а потому работу по специальности мне, человеку по убеждениям советскому, пришлось отложить на некоторое время и излагать свои мысли в основном в Интернете – в стихах и прозе. Несколько моих стихотворений в начале века были опубликованы в журнале «Нева». Среди интересов и увлечений – научная и не очень научная фантастика, анимация и комиксы, спорт, вылазки на природу.