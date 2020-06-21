Среди тех, по кому пандемия COVID-19 с ее «режимом самоизоляции» ударила особенно болезненно, без сомнения, музыканты. Бедствие изолировало артистов от публики, а преданных поклонников и просто слушателей — друг от друга, лишая возможности ощутить совместную радость и энергетику, идущую в зал со сцены и на сцену из зала, от слушателя к слушателю. Отменились концерты, не состоялись гастроли. И все же драгоценная связь не прервалась.

Motor-roller Текущий состав группы Motor-Roller

20 июня состоялся «онлайн-квартирник» рок-группы из Казахстана «Motor-Roller». Географически правильно говорить «из Казахстана», но внутренне правильнее — из СССР. Лидер группы Ильяс Аутов не скрывает и даже, напротив, с гордостью говорит о том, что является человеком советским, одним из тех, для кого великая страна не распалась, хотя теперь на пути «от Бишкека до Алма-Аты», как поется в его старой одноименной песне, даже солнцу приходится «менять гражданство». И он, а также его товарищи-единомышленники, музыканты группы не только говорят об этом в интервью и в ответах на записки, а утверждают своими композициями и проектами — не только остро-политическими, но и лирическими.

Motor-roller Ильяс Аутов (лидер-вокалист, гитара)

Лично для меня знакомство с группой «Motor-Rоller» началось с песни «Брестские крепости» — о внутреннем сознательном и активном сопротивлении скверне, пришедшей с новыми временами.

И, казалось, до пропасти — шаг,И когда эта пропасть разверзлась,В небо взвился вдруг Родины флаг —Это билась ещё одна крепость!И другие бились вдали,Все в дыму, но полные жизни.Значит, всех подкосить не смогли«Благодетели» нашей ОтчизныИ я понял: дайте нам срок,Мы сметём этой нечисти ворох!Наш народ не сотрёшь в порошок,Его можно стереть только в порох…

Символично, что группа «Motor-Roller» возникла именно в 1993 году, когда эти самые времена восторжествовали окончательно и, как думали их творцы, навсегда. Ильясу Аутову тогда было всего 24 года. И сейчас он отнюдь не старый человек, не только душой, но и телом, как и другие участники группы. Вопреки лукавым попыткам представить людей, не смирившихся с гибелью Союза, выжившим из ума ностальгирующим старичьем, музыканты «Motor-Roller» играют музыку молодых — рок, и слушают их молодые. Группа отнюдь не является маргинальной, она активно гастролирует, ее треки появляются не только в казахстанских и российских, но и мировых чартах, а клипы берут призы на престижных конкурсах. Тексты нескольких песен вошли в электронную версию учебника для школьников Казахстана «Русская литература» за 11 класс. Репертуар группы — что особенно ценно и интересно — не является политикоцентричным, в нем множество берущих за душу песен о любви, заводных танцевальных и шуточных композиций. Ничего похожего на «агитбригаду», выступающую исключительно на митингах и праздниках, и при этом у музыкантов ярко выраженная гражданская позиция.

Motor-roller Александр Будько (гитара, бэк-вокал)

В концерте, траслировавшемся по 7 каналу Казахстанского телевидения и в YouTube, прозвучали как старые, так и совсем новые песни, например, песня «Я написал бы на Рейхстаге», которую Ильяс Аутов закончил утром 9 мая этого года:

Всё то, что вы в боях смертельных добывали,Мы, испугавшись, что покоя нас лишат,Продали, отдали, попрятались, и сдалиБез боя Киев, Ленинград и Сталинград.Заводы, воды, пашни, знания, культуру,Как под гипнозом поднесли в одном клубкеВладыкам новым. И почудилось, что фюрерНас поощрительно похлопал по щеке……Зачем я это написал бы на рейхстаге?Хотел поплакаться? А может, попросить,Чтоб наши там подняли боевые флагиИ мир насилья до конца пошли громить,Чтоб у нас, в будущем, сложилось все, как надо?Но сам себе ответил: «Не беги к отцам.Бери их меч и путь к победному параду,Как и они тогда, сумей проделать сам.

Motor-roller Семен Палванов (клавиши, бэк-вокал)

Среди прозвучавших композиций есть две очень трогательные песни, посвященные детству, тому чистому источнику, в котором зарождается человеческая судьба. «Песня о советском детстве» полна не слезливой ностальгии, а светлых воспоминаний о пусть несовершенной, но понятной и здоровой в самой своей сердцевине жизни:

Был пух на тополях взъерошен,Портфель подальше в шкаф заброшен,И пело лето, выезжаяНа пыльный камень из сарая.К нему запрыгнув на багажник,Мы по делам спешили важным:Нас с нетерпеньем ожидалаИгра забористая в «сало»,Секретный спуск в подвал со свечкой,Полёт на тросе через речку,Костёр с печёною картошкой,Где можно покурить немножко.…Троллейбусов подолгу ждали,Хотя повсюду успевали.Эстрада с грустью волоокойНам пела о любви высокой.Непредприимчивые людиНаивно грезили о чуде,Всю жизнь в облаках витали,О де́ньгах думать забывали…

Motor-roller Стас Частухин (бас-гитара)

Песня «Кораблик» провозглашает безусловную ценность детства, детской мечты, как опоры для будущего, без которой невозможно уцелеть среди жизненных бедствий и бурь. Детство олицетворяет маленький бумажный кораблик, вроде бы такой хрупкий, но непотопляемый:

Долгие дни кораблик плывет,Небо кометами сверху плюет,А за бортами — то кровь, то вино,Стены великих империй уходят на дно.Но он все плывет сквозь туман и лед,Сквозь города в разноцветном дыму.Он сильней стократ всех стальных армад,И они уступают дорогу ему.

Motor-roller Артём Пыльнов (барабаны)

Двухчасовой концерт пролетел незаметно. Не уникальный, но все же довольно редкий случай, когда рок-музыка не несет в себе деструктивных нот или игры в деструктивность, «темнушность», «подпольность», музыканты ведут себя предельно естественно, не кривляются ни позами, ни одеждой, ни голосами, не любуются собой, а их тексты похожи на дружеский искренний диалог со слушателем. По признанию Аутова, он предпочитает и в музыке, и в литературе классику, и это чувствуется. И рок-н-ролл он тоже ценит классический, к современному же, который, по мнению музыканта, во многом предал и продал то лучшее, что в нем было, у артиста множество претензий, как и к прославленным звездам старой эстрады, «вписавшимся» в шоу-бизнес — об этом у группы есть яркая сатирическая песня.

Верность своим принципам — человеческим и гражданским (впрочем, одно от другого отделить невозможно) — основа творчества «Motor-Roller». Не случайно на концерте состоялась премьера песни, которую Ильяс написал накануне и пел с листа. Это песня о том, как важно не гнуть спину и ради любых преходящих земных благ не отрекаться от крыльев за плечами.

Петр Данилов ИА Красная Весна Ильяс Аутов

А 22 июня, в День памяти и скорби, состоится еще одна онлайн-премьера — фильма «Героическая кантата 1941», где прозвучат стихи и песни Ильяса Аутова, наложенные на документальные кадры предвоенных и военных лет. Это не «дежурное» патриотическое произведение к памятной дате, а искренний поступок по велению сердца — как и все, что делают музыканты «Motor-Roller».