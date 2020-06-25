70-е были в СССР эпохой расцвета комедии. Пришла долговременная стабильность, которую потом назовут застоем, народ «выдохнул» и расслабился. Насчет того, насколько оправданным был этот «расслабон», можно размышлять много и говорить долго, но факт остается фактом. Кинематограф откликнулся на запрос общества. Фильмы Рязанова и Гайдая, и не только, выходили не то, чтобы очень часто, но метко, их по многу раз смотрела вся страна, они мгновенно становились классикой, их разбирали на цитаты, как сейчас бы сказали — на мемы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В такой обстановке зарубежные комедии, содержащие непривычные для массового советского зрителя культурные коды, казалось бы, не имели шансов на успех, однако тут свою роль сыграл отбор лучших образцов. Комедии с низкопробным юмором или низкого качества на советские экраны не попадали. Индийский фильм «Зита и Гита» (в оригинале — «Сита и Гита») был одним из таких лучших образцов. В нем были задействованы отличные актеры, к тому же он содержал в себе такие мотивы и сюжетные повороты, которые не могли не найти отклика у советских людей.

За кадром «Зиты и Гиты» осталась романтическая история, которая сама по себе смогла бы стать сюжетом для фильма — исполнители главных мужских ролей Дхармендра (цыган Рака) и Санджив Кумар (доктор Рави) были влюблены в одну женщину — актрису Хему Малини (Зита и Гита). Но, увы, в реальности она не могла раздвоиться и через несколько лет выбрала одного из них — Дхармендру. Санджив Кумар же остался верен своей безответной любви до самой своей смерти всего в 47 лет.

Дхармендра (Дхарам Сингх Деол), родившийся в ортодоксальной крестьянской сикхской семье, был вынужден жениться в 19 лет на нелюбимой, выбранной родителями невесте. Несмотря на простое происхождение, он получил неплохое образование. Работа у него, по мнению отца, должна была быть добропорядочно-солидной, но тут уж он решил по-своему. До 7 класса ему даже не позволяли ходить в кино, но однажды, случайно пробравшись на новый фильм, юноша сразу «пропал». Приняв с благословения матери участие в конкурсе талантов, который был организован журналом, посвященным кинематографу, Дхармендра вскоре получил свою первую главную роль, а его упорство и целеустремленность не дали мечте завянуть на корню. Его герои обычно столь же сильные и упорные, как и он сам, при всей чувствительности и даже нежности. Часто они не лишены недостатков, а порой и находятся не в ладах с законом, как герои Раджа Капура, но при этом остаются хорошими людьми. Даже в женитьбе на Хеме Малини актер проявил характер: поскольку первая жена не давала ему развода, он, как говорят, фиктивно принял ислам, чтобы жениться второй раз, уже на горячо любимой женщине. Большинство его детей от обоих браков тоже стали актерами.

Цитата из к/ф «Зита и Гита». Реж. Рамеш Сиппи. 1972. Индия Дхармендра

Путь Санджива Кумара (настоящее имя Харихар Джаривала) к киноэкрану был более легким. О карьере актера он мечтал с детства и препятствий ему в этом никто не чинил. Начав с игры в театре, он поступил в актерскую школу при киностудии, где, пусть и не сразу, стал получать крупные роли. «Зита и Гита» стала для него первым фильмом, имевшим огромный кассовый успех. Лучшей же его картиной считается «Преодоление», где он сыграл глухонемого, также большим успехом Санджива Кумара стала роль искалеченного, но сильного духом полицейского Тхакура в приключенческом фильме «Месть и закон», где актерский «треугольник», полюбившийся советскому зрителю по «Зите и Гите», вновь собрался воедино.

Цитата из к/ф «Зита и Гита». Реж. Рамеш Сиппи. 1972. Индия Санджив Кумар

Хема Малини (Хемамалини Рамануджам Чакраварти), актриса и танцовщица тамильского происхождения, сыграла в более чем 160 фильмах, в 35 из них она выступала вместе со своим супругом Дхармендрой. Первым же ее экранным партнером в фильмах на хинди стал сам Радж Капур. Актриса играет исключительно положительных героинь, добрых, честных и любящих женщин. В последние десятилетия Хема Малини вместе с мужем активно участвует в политической жизни страны в рядах Индийской народной партии.

Фильм «Зита и Гита» стал не то, чтобы ремейком, но перепевом фильма 1967 года «Рам и Шьям», снятого режиссером Тапи Чанакья. В этом фильме, понравившемся зрителям, главные герои — два разлученных в раннем детстве близнеца, один из которых, Рам, робок, забит и живет практически в плену у своего дяди, садиста и эксплуататора рабочих Гаджендры, а другой, Шьям, выросший в деревне, отважен, находчив, не дурак поесть и подраться. Когда оба в один день убежали из дома — Рам спасаясь от кровожадных планов дяди, а Шьям мечтая стать артистом, их принимают одного за другого и это ведет к наказанию зла и счастью обоих молодых мужчин, оказавшихся разлученными братьями.

Цитата из к/ф «Зита и Гита». Реж. Рамеш Сиппи. 1972. Индия Хема Малини

В «Зите и Гите» Рамеша Сиппи социальная тема отходит на второй план. Тетка Зиты никого, кроме племянницы, не эксплуатирует, она просто присваивает деньги подопечной, превратив ее в служанку-«золушку». В отличие от злодея Гаджендры, она не пытается выдать Зиту замуж по расчету, напротив, она всячески пытается расстроить будущее племянницы, чтобы оставаться ее опекуншей как можно дольше. Место деревенских жителей занимают цыгане — иначе сложно было бы объяснить вольный нрав Гиты и свободу, которой она пользуется. В остальном сюжет развивается все по тому же водевильному руслу: бойкая Гита заменяет робкую Зиту в ее доме, ставит на место зарвавшуюся родню и покоряет интеллигентного доктора Рави, а работящая скромница Зита приходится по сердцу смелому и доброму, хоть и немного беспутному Раке.

Образы всех троих главных героев подкупают искренностью и правдоподобием. Особенно выпуклым и эмоционально теплым стал образ сироты Раки, он вызывает симпатию и сочувствие, а сцена его пьяных жалоб на одинокую судьбу рождает острое сострадание. Доктор Рави олицетворяет собой молодое образованное поколение — людей, выучившихся за границей, но при этом не оторвавшихся от национальных корней и не отвергающих традиционную мораль. В отличие от юного бунтаря Раджа из фильма «Бобби», он одновременно и прогрессивен, и консервативен.

Сюжетные ходы и атмосфера фильма не кажутся слишком натянутыми (разумеется, в рамках общей полусказочной, водевильной условности). Если тетка Зиты (Манорама) все же несколько гротескна, то главный негодяй, бездельник и полууголовник Ранджит (Рупеш Кумар) вполне убедителен в своей низости и злобе. Здесь нет богатырей, раскидывающих целую банду одной левой, финальная стычка героев с негодяями идет с переменным успехом, драки поставлены хоть и в комическом ключе, но все же не напоминают бутафорскую потасовку цирковых клоунов, как это порой случается в индийских картинах того времени.

Если сравнивать «Зиту и Гиту» с советскими фильмами, то на ум сразу же приходят «Золушка» и «Морозко», особенно второй фильм-сказка. Дядя Зиты (Сатиендра Капур), добрый, но безответный подкаблучник, очень напоминает отца Настеньки в исполнении Павла Павленко («Молчу, молчу…»). Из-за того, что сюжет фильма, вдобавок, по сути, вечный и «бродячий» (достаточно вспомнить шекспировские «Комедию ошибок» и «Двенадцатую ночь»), у отечественного зрителя он легко вызвал отклик. Тем более, что в индийском фильме, в отличие от «Морозко», вознаграждается не только смиренная доброта в духе непротивления злу насилием, несправедливости дается и активный, весьма жесткий отпор, а это более современный взгляд на вещи, который был близок советским людям.

Тем же, кому были интересны не столько любовные мелодрамы и комедии с авантюрным элементом, но и более остросюжетные картины, индийский кинематограф 70-х и 80-х мог предложить фильмы, которые можно условно назвать осовремененными вестернами. Наиболее яркими образцами таких фильмов в советском прокате стали «Месть и закон» Рамеша Сиппи и «Как три мушкетера» Прамода Чакраворти.