Шарообразные зверюшки снова с нами! С 18 мая на платформе КиноПоиск HD выходят новые серии «Смешариков». Впрочем, нам и во время долгого перерыва, начавшегося в 2012 году, не давали забыть про любимых героев. Выходили трехмерные полнометражки и образовательные спин-оффы, в которых круглые друзья-приятели, не покладая лап, крыльев и копыт, рассказывали детям о науке и технике, компьютерной грамотности и информационной безопасности, спорте и наследии ЮНЕСКО. И все же очень не хватало прежних историй — забавных, пестрых и разнообразных.

Цитата из м/с «Смешарики». Реж. Денис Чернов, Алексей Горбунов, Александра Аверьянова, Олег Мусин, Александра Ковтун. 2020. Россия

Что можно сказать о новом сезоне? Похоже, он продолжает и даже углубляет тенденцию на «взросление» сериала. Если первые серии, выходившие в далеком 2004 году, были все же по большей части предназначены малышам, в стандартные шесть минут было «упаковано» множество приключений и событий, а «мораль» была не особо глубокой, то постепенно стали появляться серии, скучные или непонятные для малышей, но зато забавные и поучительные для взрослых. В этом «Смешарики» пошли дальше даже популярного канадско-американского сериала «My Little Pony», все серии которого подходят практически всем возрастам.

Из уже показанных восьми новых серий наполнена событиями и гэгами разве что первая, «Природное свойство», в которой Лосяш и Копатыч идут на множество забавных ухищрений, чтобы проверить, умеет ли Кар-Карыч летать. Но сама идея серии не то чтобы детская, все основано на вполне взрослых намеках и иносказаниях на тему толерантности к отклонениям от нормы.

Уже следующая серия «Спокойной ночи!» в основном концентрируется на Бараше и его очередном творческом кризисе. Причем свои проблемы он решает, взаимодействуя не с другими персонажами, а со своим собственным страхом — «подкроватным монстром». Приключений здесь нет, все очень камерно. С одной стороны, серия ближе к чисто детскому контенту — рассказывание «страшилок», введение сказочного (пусть, скорее всего, и воображаемого) персонажа, с другой — акцент на психологии, а не на сюжетных поворотах.

В серии «Мастер и земляника» событий еще меньше, а тема тоже сугубо психологическая — умение сказать «нет» и не поддаваться чужому давлению, даже если это давление авторитетом. Юмор названия могут понять разве что старшеклассники. Потом тема свободы от чужих влияний с тем же персонажем — мягким и застенчивым Ёжиком — получит свое продолжение.

Обстановка «Сплетников» напоминает сценку из русской классики, где «гламурная» Нюша предстает скучающей барынькой, а Бараш — ее слабохарактерным компаньоном или секретарем. Сходство подчеркивается веерами и лорнетами, а также тем, что герои взирают из окна на пашущих персонажей. Впрочем, сатирический посыл серии вполне современен и выставляет в смешном и нелепом виде «светскую хронику» и ее «звезд», организующих «вбросы», чтобы заставить говорить о себе даже тогда, когда в их жизни ничего не происходит.

Серия «Рок-опера и что-то еще» выглядит довольно скучной и натянутой даже для взрослых. Здесь можно разглядеть все ту же тему манипуляций — на сей раз при помощи искусства. Вся компания, желающая праздника во что бы то ни стало, заставляет Нюшу, которой в кои-то веки захотелось побыть в свой день рождения одной, неохотно изменить свое мнение. С одной стороны, такой способ убеждения лучше, чем обиды и скандалы, с другой, Нюша оказывается в какой-то степени пострадавшей, а коллективная воля — враждебной воле индивидуума.

«Пинляндия» целиком и полностью посвящена тезису «там хорошо, где нас нет», а также мягко посмеивается над идеей «загнивающего Запада». События здесь практически отсутствуют, все сводится к ретроспективе Пина, при этом однообразной, как «день сурка».

Серия «Великий мимикрятор» вновь посвящена душевным терзаниям Ёжика, которой осознал, что слишком податлив и склонен жертвовать своими желаниями ради чужих. На сей раз, после одиноких самокопаний, Ёжик приходит к неожиданному выводу, что его призвание и состоит в том, чтобы радовать друзей. Это как-то не очень вяжется с его прежним решением учиться говорить «нет», да и в его монологе плохо просматриваются последовательность и логика, он слишком прямолинейно-назидателен.

Мораль «Вальхаллы», в общем-то, очень важная, она в том, что честный упорный труд не менее, а то и более героичен, чем боевые подвиги. Вот только докопаться до этого вывода непросто, идея с Вальхаллой выглядит какой-то совсем уж чужеродной и притянутой за уши, к тому же трудно поверить, что друзья до сих пор не в курсе, что медведи зимой впадают в спячку.

В общем и целом создается ощущение, что живости в возрожденном сериале стало несколько меньше, как и совместных дел, забот и приключений. Заставка с групповым снимком обещает куда больше дружеского тепла, чем нам реально показывают, даже если персонажи рассуждают о дружбе. Все чаще они предпочитают уединяться и размышлять, а если собираются, то разве что на какую-нибудь лекцию или концерт самодеятельности, словно пенсионеры в доме отдыха. Впрочем, это всего лишь первые восемь серий из обещанных 54. Изобретательности и фантазии создателям не занимать, так что впереди еще много поводов и посмеяться, и задуматься.