О сериалах детективного жанра рассуждать не так уж просто. С одной стороны, это все-таки жанр легкий, развлекательный. С другой, игра в «полицейских и воров» может быть лишь соусом, под которым можно подать интересные бытописательские и психологические моменты. Увлекательные сюжеты могут быть вообще только предлогом для того, чтобы поговорить о чем-то более важном и глубоком. Особенно если это полицейский сериал, а не чисто умозрительная серия загадок в духе Шерлока Холмса. Полицейские работают в гуще жизни, житейские проблемы и ситуации постоянно отражаются на их работе, преломляются в ней.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

К сожалению, никакого двойного дна и потайных отделений в сериале «Катя и Блэк» нет. Если, конечно, не считать развития романтических отношений между героями. Собственно, заявка на романтику сделана сразу и открытым текстом: главная героиня Екатерина Шатрова (Юлия Мельникова) — мать-одиночка и находится, как говорится, «в активном поиске». По сравнению с этой проблемой активный поиск преступников если не отходит на второй план, то занимает ничуть не больше места.

Детективные сюжеты чрезвычайно просты, их перипетии и личности преступников не запоминаются. Вроде бы кое-где есть даже тупиковые ветви и «пустышки», подозреваемые, которые оказываются невиновными, и тому подобное. Но — «не цепляет». Нет напряженного поиска улик, сложных экспертиз (такое чувство, что криминалистический отдел существует лишь ради неудачного служебного романа одной из сотрудниц), изворотливости подозреваемых. Догадки рождаются слишком легко, без серьезной работы мысли. Действия оперативников на месте преступления выглядят несерьезными и дилетантскими, хотя и можно сделать скидку на то, что это УВД областного центра, а не Петровка, 38.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

Психологической борьбы оперативников с преступниками нет как нет. Второстепенные персонажи, «проходящие по делам», сливаются в череду неинтересных лиц, почти не вызывают сочувствия жертвы и отвращения — преступники. Даже образ негодяя, похитившего ордена и обокравшего ветеранов, «недожат», он напоминает скорее героя фельетона.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

Вместо того, чтобы сделать самоценной каждую серию, так, чтобы зритель с удовольствием и нетерпением ждал следующий самостоятельный эпизод, авторы использовали прием сюжетного «шампура» — им является сквозная история с мстительным маньяком, преследующим героиню. «Маньячная» линия выходит очень надуманной и малоправдоподобной, а развязка предсказуемой и при этом словно бы пришитой от совсем другого фильма и, увы, как говорится, категории B. Смотреть это хоть и неприятно, но откровенно неинтересно, по-настоящему переживать приходится только за собаку.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

Вот собака действительно могла бы быть находкой фильма, раз уж является, судя по заглавию, вторым главным героем. Конечно, второй «Комиссар Рекс» вряд ли бы получился, да и копировать «классику» вряд ли нужно, но задействовать «четвероногого оперативника» стоило бы по максимуму. Увы, пес в некоторых сериях представляет собой почти декоративный элемент, в сюжет его встраивают довольно-таки искусственно, больше ради «оживляжа» и умиления, чем по делу.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

На что же уходит время, которое можно было бы использовать для развития собственно детективных линий? На создание «легкой и ироничной» (по словам авторов сериала) атмосферы. В общем-то, это авторам удается. Главные герои-оперативники симпатичны и не гротескны — это обычные молодые мужчины с чувством юмора и неплохими мозгами, умеющие дружить. Отношения их между собой и с их порой жесткой, но чаще улыбчивой начальницей прописаны вполне убедительно. Любовь, правда, куда лучше удалось показать несчастную, чем счастливую. Впрочем, отношения Кати и Андрея (Дмитрий Ратомский) развиваются более чем логично — оба в разводе, с разнополыми детьми, которые быстро подружились. Там нет страсти, скорее, постепенное сближение двух зрелых одиноких людей, взаимный интерес, перерастающий в чувство. История любви судмедэксперта Арины (Марина Дровосекова) — тоже, кстати, разведенной и с ребенком — к женатому офицеру Арсению Булатову (Константин Милованов) сюжетно решена удачно и близко к правде жизни, без мелодраматического упрощения. Единственное, что смущает во всех этих романтических линиях — это отсутствие полных семей. Большинство героев в разводе, овдовели или еще не женаты. Это постепенно начинает напоминать какую-то странную эпидемию. Если добавить сюда еще и брошенных детей, позднее ставших на преступный путь, всё становится как-то совсем невесело.

Цитата из т/с «Катя и Блэк». Реж. Гузэль Киреева. 2019. Россия

В итоге получилось нечто вполне смотрибельное, уютное, не напрягающее, но и не приковывающее к экрану. Ничего такого, что было бы не жалко проворонить. Если вспомнить, как пустели кварталы по вечерам (куда там карантину!), когда шло «Место встречи», то новый сериал даже на десяток «социальных дистанций» не приближается к такому уровню. Да и «Улицы разбитых фонарей» и «Каменская» сильно его превосходят. Но какой смысл в том, чтобы опускать планку, а не поднимать ее, чтобы сравняться хотя бы со «Знатоками»? Все же Первый канал — это Первый канал, и ему стоило бы задавать определенные стандарты. К тому же детективный жанр — он не только развлекательный, но и воспитательный, потому что говорит об очень важных вещах — о добре и зле, о человечности и жестокости, правде и лжи, о неотвратимости наказания. Идти здесь по облегченному пути, наверное, можно. Но нужно ли?