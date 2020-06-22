«Героическая кантата «1941»: венок из живых строк к Вечному огню
Из стихов и песен о Великой Отечественной войне, написанных почти за восемь десятилетий, можно легко составить мощную концертную программу — хоть праздничную, хоть трагически-поминальную. Тома и тома проникающих до глубины души строк, многие часы музыкальных записей, от «Священной войны» и «Землянки» до «Журавлей» и «Дня Победы». Все это прочно вошло в нашу культуру, впиталось в душу народа. Но память нельзя считать живой, если она не рождает новых творческих побегов. Если не пишутся новые стихи и не слагаются новые песни, то мы имеем дело с чем-то застывшим, окостенелым, музейным. И тогда можно сколько угодно украшать города победно реющими или приспущенными флагами и крутить по всем каналам великолепные старые фильмы — это будет похоже на венки из пластиковых или бумажных цветов.
Постсоветские времена сделали очень много для того, чтобы произошла именно эта катастрофа. Из Священной войны постепенно начали делать войну пусть и кровавую, но вполне обычную, не против кромешного звериного зла, за свободу, живую душу и Человека, а просто за свою территорию, дом, детей и березки у крыльца. А там война и вовсе для одних начала превращаться в экзотическую рамку для приключений или любовных историй, вроде Дикого Запада, а для других и вовсе во что-то сомнительное и чуть ли не позорное, о чем можно только скорбеть, но чем нельзя гордиться.
К счастью, омертвить память — преднамеренно или по безмыслию-бесчувствию — не удалось или удалось не вполне, и новые стихи и песни о вроде бы давно прошедшей войне все-таки рождаются и в наши дни. Их создают и любители, и авторы, уже достигшие известности, но еще далеко не старые и не входящие в официозную обойму. Например — рок-группа «Motor-Roller» из Казахстана и такой незаурядный человек, как Дмитрий Рогозин, известный политик, генеральный директор корпорации «Роскосмос». Из их творческого сотрудничества родилась «Героическая кантата «1941», международная премьера которой состоялась 22 июня 2020 года. Это документально-музыкальный фильм, в котором звучат стихи Дмитрия Рогозина и песни Ильяса Аутова в исполнении группы «Motor-Roller», бессменным лидером которой музыкант является, а видеоряд составлен из уникальных кадров советской и немецкой кинохроники, фрагментов советских кинофильмов и оригинальной игровой сцены, посвященной подвигу Зои Космодемьянской.
Как рассказывает Дмитрий Рогозин, поначалу фильм был задуман как посвящение Зое, и в готовом фильме музыкальная тема героини повторяется несколько раз. Но постепенно замысел расширялся, пока не сложился музыкально-поэтический памятник трагическому 41-му году и всем павшим во все годы войны — вплоть до предпобедной, но все еще тяжелой и кровавой весны 45-го.
Идея снять фильм о войне, по словам Рогозина, пришла к нему потому, что на наших экранах в последнее время почти нет искренних хороших кинокартин на эту тему.
«Часто мы видим фильмы, в которых война превращалась в историю одиночки, который обязательно завязывал роман с девушкой, потом совершал какой-то подвиг, а потом злые офицеры НКВД с ним расправлялись. Этот сюжет бытует из одного фильма в другой, и, конечно, ничего, кроме раздражения, это не вызывало».
Песни Ильяса Аутова о войне Дмитрий Рогозин нашел в интернете и не ограничился репостами и комментариями. В 2017 году он сделал свою версию клипа на знаменитую песню «Motor-Roller» «Брестские крепости», так что выбор автора музыки к фильму был вполне естественным.
Необычность «Героической кантаты» не только в том, что звучащие в ней стихи, песни и музыка полностью оригинальны и современны, но и в соединении рок-музыки с симфоническим звучанием. Музыку «Motor-Roller» исполнил симфонический оркестр Казахской Национальной консерватории под управлением дирижера Мусы Керимбаева. Соединение классики и рока получилось на удивление органичным, музыка и слова естественным образом легли на видеоряд, который, несмотря на разнородность, получился «бесшовным» и внутренне логичным.
Кадры мирной жизни советских людей сменяются на экране беснующимся на трибуне фюрером, хроникой Мюнхенского сговора и устрашающим зрелищем готовых к вторжению армий. А потом начинается война, показанная предельно жестко — руины, пожарища, матери и бабушки, рыдающие над детскими трупами, тела повешенных, заснеженный блокадный Ленинград… Звучащие за кадром стихи Рогозина и песни Аутова комментируют происходящее или перекликаются с ним.
Финал построен на своеобразной сшибке смыслов — на фоне кадров возвращения воинов-победителей звучат стихи о трагическом и горьком отступлении 1941 года. С празднования Победы сдирается глянец, память о войне начинает кровоточить, а «праздник со слезами на глазах» из звучной фразы становится реальностью — мы видим людей, плачущих у Вечного огня.
В определенных кругах популярен лозунг «Никогда больше», но авторы фильма трактуют его иначе: никогда больше нельзя допустить, чтобы нашу страну застали врасплох и неготовой. «Никогда нельзя расслабляться, нельзя питать иллюзий, надо готовиться к отпору. У нас большая, очень богатая страна и во многом очень одинокая в этом мире. Потому надо держать ухо востро», — говорит Дмитрий Рогозин.
А ведь готовность к отпору — это не только новейшая техника, это особое состояние души и духа, собранность и четкое понимание, что именно мы защищаем и чему противостоим. «Героической кантате», на мой взгляд, этой четкости немного недостает. Возможно, нужна была еще одна песня, перекидывающая мостик в день сегодняшний. Впрочем, может быть, об актуальном стоит снять еще один фильм или серию клипов и не только документальных? Ведь борьба за память — отнюдь не разовая акция. Если современные фильмы о войне плохие — а они действительно очень плохи, — то мало это констатировать, нужно начинать создавать хорошие. И в этом могли бы помочь в том числе возможности крупных госкорпораций, вроде той, которую возглавляет Дмитрий Рогозин. Позиция высказана — дальше должны последовать дела. «Героическая кантата «1941» и фильм об истории ее создания выглядят как заявка на большое и серьезное дело.