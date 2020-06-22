Из стихов и песен о Великой Отечественной войне, написанных почти за восемь десятилетий, можно легко составить мощную концертную программу — хоть праздничную, хоть трагически-поминальную. Тома и тома проникающих до глубины души строк, многие часы музыкальных записей, от «Священной войны» и «Землянки» до «Журавлей» и «Дня Победы». Все это прочно вошло в нашу культуру, впиталось в душу народа. Но память нельзя считать живой, если она не рождает новых творческих побегов. Если не пишутся новые стихи и не слагаются новые песни, то мы имеем дело с чем-то застывшим, окостенелым, музейным. И тогда можно сколько угодно украшать города победно реющими или приспущенными флагами и крутить по всем каналам великолепные старые фильмы — это будет похоже на венки из пластиковых или бумажных цветов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вторая мировая война

Постсоветские времена сделали очень много для того, чтобы произошла именно эта катастрофа. Из Священной войны постепенно начали делать войну пусть и кровавую, но вполне обычную, не против кромешного звериного зла, за свободу, живую душу и Человека, а просто за свою территорию, дом, детей и березки у крыльца. А там война и вовсе для одних начала превращаться в экзотическую рамку для приключений или любовных историй, вроде Дикого Запада, а для других и вовсе во что-то сомнительное и чуть ли не позорное, о чем можно только скорбеть, но чем нельзя гордиться.

К счастью, омертвить память — преднамеренно или по безмыслию-бесчувствию — не удалось или удалось не вполне, и новые стихи и песни о вроде бы давно прошедшей войне все-таки рождаются и в наши дни. Их создают и любители, и авторы, уже достигшие известности, но еще далеко не старые и не входящие в официозную обойму. Например — рок-группа «Motor-Roller» из Казахстана и такой незаурядный человек, как Дмитрий Рогозин, известный политик, генеральный директор корпорации «Роскосмос». Из их творческого сотрудничества родилась «Героическая кантата «1941», международная премьера которой состоялась 22 июня 2020 года. Это документально-музыкальный фильм, в котором звучат стихи Дмитрия Рогозина и песни Ильяса Аутова в исполнении группы «Motor-Roller», бессменным лидером которой музыкант является, а видеоряд составлен из уникальных кадров советской и немецкой кинохроники, фрагментов советских кинофильмов и оригинальной игровой сцены, посвященной подвигу Зои Космодемьянской.

Motor-roller Группа «Motor-roller»

Как рассказывает Дмитрий Рогозин, поначалу фильм был задуман как посвящение Зое, и в готовом фильме музыкальная тема героини повторяется несколько раз. Но постепенно замысел расширялся, пока не сложился музыкально-поэтический памятник трагическому 41-му году и всем павшим во все годы войны — вплоть до предпобедной, но все еще тяжелой и кровавой весны 45-го.

Идея снять фильм о войне, по словам Рогозина, пришла к нему потому, что на наших экранах в последнее время почти нет искренних хороших кинокартин на эту тему.

«Часто мы видим фильмы, в которых война превращалась в историю одиночки, который обязательно завязывал роман с девушкой, потом совершал какой-то подвиг, а потом злые офицеры НКВД с ним расправлялись. Этот сюжет бытует из одного фильма в другой, и, конечно, ничего, кроме раздражения, это не вызывало».

Песни Ильяса Аутова о войне Дмитрий Рогозин нашел в интернете и не ограничился репостами и комментариями. В 2017 году он сделал свою версию клипа на знаменитую песню «Motor-Roller» «Брестские крепости», так что выбор автора музыки к фильму был вполне естественным.

Необычность «Героической кантаты» не только в том, что звучащие в ней стихи, песни и музыка полностью оригинальны и современны, но и в соединении рок-музыки с симфоническим звучанием. Музыку «Motor-Roller» исполнил симфонический оркестр Казахской Национальной консерватории под управлением дирижера Мусы Керимбаева. Соединение классики и рока получилось на удивление органичным, музыка и слова естественным образом легли на видеоряд, который, несмотря на разнородность, получился «бесшовным» и внутренне логичным.

Кадры мирной жизни советских людей сменяются на экране беснующимся на трибуне фюрером, хроникой Мюнхенского сговора и устрашающим зрелищем готовых к вторжению армий. А потом начинается война, показанная предельно жестко — руины, пожарища, матери и бабушки, рыдающие над детскими трупами, тела повешенных, заснеженный блокадный Ленинград… Звучащие за кадром стихи Рогозина и песни Аутова комментируют происходящее или перекликаются с ним.

Финал построен на своеобразной сшибке смыслов — на фоне кадров возвращения воинов-победителей звучат стихи о трагическом и горьком отступлении 1941 года. С празднования Победы сдирается глянец, память о войне начинает кровоточить, а «праздник со слезами на глазах» из звучной фразы становится реальностью — мы видим людей, плачущих у Вечного огня.

В определенных кругах популярен лозунг «Никогда больше», но авторы фильма трактуют его иначе: никогда больше нельзя допустить, чтобы нашу страну застали врасплох и неготовой. «Никогда нельзя расслабляться, нельзя питать иллюзий, надо готовиться к отпору. У нас большая, очень богатая страна и во многом очень одинокая в этом мире. Потому надо держать ухо востро», — говорит Дмитрий Рогозин.

А ведь готовность к отпору — это не только новейшая техника, это особое состояние души и духа, собранность и четкое понимание, что именно мы защищаем и чему противостоим. «Героической кантате», на мой взгляд, этой четкости немного недостает. Возможно, нужна была еще одна песня, перекидывающая мостик в день сегодняшний. Впрочем, может быть, об актуальном стоит снять еще один фильм или серию клипов и не только документальных? Ведь борьба за память — отнюдь не разовая акция. Если современные фильмы о войне плохие — а они действительно очень плохи, — то мало это констатировать, нужно начинать создавать хорошие. И в этом могли бы помочь в том числе возможности крупных госкорпораций, вроде той, которую возглавляет Дмитрий Рогозин. Позиция высказана — дальше должны последовать дела. «Героическая кантата «1941» и фильм об истории ее создания выглядят как заявка на большое и серьезное дело.