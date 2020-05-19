При слове «мультфильм» невольно думаешь о чём-то, что предназначено для детей. На советском телевидении даже была специальная рубрика «мультфильмы для взрослых» — это явление требовало особой маркировки, вроде соленого арбуза, который в норме сладкий.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

В наши дни детский мультфильм — это чаще всего мультфильм для самых маленьких. Обучающий, развивающий, развлекающий и немножко воспитывающий. Этакий мультик-бэбиситер. Дальше — практически пропасть, за которой идут «семейные» мультфильмы, наполненные иронией и элементами постмодерна, предназначенные больше для подростков и их родителей, чем для детей среднего школьного возраста. Понятно, почему это так, особенно в случае полнометражной анимации — взрослый скорее заплатит за билет на фильм, на котором не будет ерзать и зевать от скуки, а значит, будут крупнее сборы с семейных культпоходов в кино, тогда как «малышовские» короткометражки и сериалы с коротенькими сериями — вотчина телеканалов. Даже если какой-то полнометражный мультик для школьников становится популярным, в сиквелах обязательно покажут взросление героев, как это случилось с трилогией «Как приручить дракона». Это связано как с желанием не упустить взрослеющих фанов, так и с всё тем же стремлением расширить аудиторию.

В итоге младшему и особенно среднему школьному возрасту остаются книги и видеоигры. А этот возраст, особенно у мальчишек, требует, прежде всего, приключений. Эпоха Жюля Верна, Конана Дойла и Майн Рида, увы, по большей части, миновала. В играх приключений даже переизбыток — в основном в виде сражений или гонок, или того и другого «в одном флаконе». О сомнительной пользе вовлечения детей в виртуальную агрессию, зачастую еще и внеэтичную, не предупреждает только ленивый или нечестный психолог.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

И всё же мультфильмы для юных любителей чудес и приключений существуют. И чаще всего они делаются в Европе. Что ценно, при этом авторы не стесняются обращаться к своей национальной культуре вместо того, чтобы конструировать нечто совсем уж по мотивам, как в тех же «Драконах». В этом плане интересен мультфильм «Викинг Вик», созданный аниматорами Германии, Франции и Бельгии на «Студии 100». Кстати, он тоже про ребят в рогатых шлемах.

Викинги в этом мультфильме живут не в причудливом мире фантазии, а в обычном мире, в котором порой случаются чудеса. Мультфильм начинается с того, что они отправляются не в набег и не на охоту за чудовищами, а за рыбой для пира, воинственность же их предводителя Хальвара, отца Вика, оставляет деревню без улова и с весьма сомнительным трофеем на руках. То есть стереотип о викингах как о живущих в вечном бою головорезах мультфильм не поддерживает и даже отчасти развенчивает.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Главный герой Вик — мальчик лет девяти-десяти — чем-то похож на Икинга, он так же умен и изобретателен. Но никто не считает его паршивой овцой, к его идеям прислушиваются, а в команду его не берут не потому, что он чудак или слабак, а просто потому, что он еще слишком мал. Вообще отношения в семье ярла Хальвара пропитаны теплотой и принятием. Никто не требует от Вика, чтобы он был непременно крутым и самым лучшим, он сам стремится проявить себя. Совершенно понятно, почему ярл предпочитает видеть на своем корабле пришлого, но взрослого молодца, а не маленького сына. И одновременно совершенно понятна обида мальчика. Несмотря на общую сказочность, ситуация очень жизненная.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Главный конфликт мультфильма происходит вокруг отношения к богатству. Хальвар и его команда, хоть и викинги, но добыча для них не главное, их восторг при виде волшебного меча, обращающего всё в золото, выглядит как минутное наваждение, «Локи попутал». А вот Свен Ужасный и его команда просто бредят золотом и «красивой жизнью». Потому Вику и его друзьям приходится спасать превращенную в статую маму не только от заклятия, но и от пиратов. Конечно, жадные антагонисты в финале оказываются с носом, все их волшебные сокровища исчезают, как это случается в народных сказках. Герои же положительные терпят от золота сплошные беды и вздыхают с облегчением, когда чары рассеиваются.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Интересно, что остров, на котором кутят пираты, выглядит не по-викинговски, а как классическое злачное место, с фальшивыми пальмами, яркими вывесками и кафешантанами. То есть как что-то анахроничное и чуждое народной культуре и в этом контрасте комичное, а не притягательное. Также интересна символика Волшебного золотоносного меча — «работал» он только после того, как его воткнут в землю — то есть это нечто противоположное мечу короля Артура, который нужно было вытащить из камня. Воткнутый в землю меч — не символ ли отказа от героики в пользу дарового расслабленного обогащения?

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Что касается роли главного героя Вика в приключениях, то тут авторы отлично соблюли баланс. Практически все несчастья начинаются, как ни парадоксально, с того, что сообразительный Вик расшифровал «инструкцию» по управлению волшебным мечом. Из-за того, что Вик с двоюродной сестренкой «зайцами» пробрались на борт и попали в лапы к пиратам, герои лишились драккара, и им потом с огромным трудом удалось спасти маму. Но Вик успешно исправляет то, что нечаянно портит, а в финале его догадливость приводит к победе. То есть Вик не какой-то безупречный чудо-ребенок, он просто умен и смел, а потому ему есть смысл подражать. Девочка Ильви тоже отважна, она отличная лучница, но при этом она остается нормальной девочкой, которая тайком вздыхает по красавчику Лейфу и не владеет никакими боевыми суперприемами.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Изюминкой мультфильма становится то, что в случившемся с викингами оказались замешаны скандинавские боги Локи, Тор и Один, а целью путешествия героев был Радужный мост в Асгард. Хотя внешний облик Локи явно испытал влияние известного фильма и комиксов, они с братом оказываются в этой истории куда более уместны, чем в саге о Мстителях.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

Анахронизмов в мультфильме совсем немного, из зверюшек (их присутствие чаще раздражает, чем оказывается к месту) — одна белочка, да и та не обычный «забавный питомец», а важная часть сюжета. Нет ни супергероев, ни избранных, ни навязчивой назидательности, ни переворачивания добра и зла с ног на голову. Политических аллюзий — как зачем-то любят делать в отечественных мультфильмах — тоже нет, если не считать иронической связки между знаменитым Лейфом Эриксоном, первооткрывателем Северной Америки, и коварным и златолюбивым Локи.

Цитата из м/ф «Викинг Вик и Волшебный меч». Реж. Эрик Казес. 2019. Германия, Франция, Бельгия

В целом получился симпатичный, немного наивный, но крепкий и увлекательный мультик с позитивным настроем и качественным воспитательным зарядом. Предназначенный как раз для ребят того же возраста, что и Вик с Ильви. Он нисколько не затянут, не перегружен эффектными красивостями и при этом приятен для глаз. Хороший способ не бездарно провести час и 17 минут карантинно-каникулярного времени в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».