Лев Евгеньев
Последние публикации
«Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
26—28 апреля исполнилось 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против варварского переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при...
4 мая 2017
«Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
26−27 апреля исполняется десять лет насильственному демонтажу мемориального комплекса Воину-освободителю («Бронзовый солдат») и братского захоронения бойцов Красной армии в центре Таллина. Решение, принятое праволиберальным и националистическим правительством вопреки массовым протестам внутри самой...
27 апреля 2017
«Бронзовые ночи»: 10 лет спустя. Прямая речь
Все руководители Эстонии, участвовавшие в принятии политического решения о насильственном демонтаже мемориала «Павшим во Второй мировой войне» и братской могилы красноармейцев на холме Тынисмяги в Таллине, нисколько не жалеют о принятом 10 лет назад решении. Возглавлявший в апреле 2007 года...
26 апреля 2017
«Бронзовые ночи» были провокацией властей против русской общины»
24—27 апреля исполняется 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против варварского переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при...
21 апреля 2017
«Эстонские СМИ — это взбесившийся зоопарк» — интервью
24—27 апреля исполняется 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против варварского переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при...
18 апреля 2017
«Бронзовая ночь»: молодежь не забудет этой подлости
25−27 апреля исполняется 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против силового переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при разгоне...
17 апреля 2017
Полиция безопасности Эстонии: Россия окружает!
Сегодня, 12 апреля, Полиция безопасности Эстонии КаПо представила традиционный Ежегодник, в котором подвела итоги своей деятельности за 2016 год и обозначила основные угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отметив, что, по традиции всех предыдущих...
12 апреля 2017
«Как под копирку»: Эстония заклеймила Асада и Россию
Большинство эстонской политической элиты безоговорочно поддержало воздушную атаку США на военный сирийский аэродром 7 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает таллинский корреспондент. С заявлениями в поддержку атаки выступили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр, председатель...
10 апреля 2017
Никто никуда не едет: «страшная Россия» напугала Академию МВД Эстонии
Правительство Эстонии решило отказаться от идеи переноса Академии внутренней безопасности министерства внутренних дел Эстонии из Таллина в Нарву по давлением как политических оппонентов, так и мощного информационного лобби в лице национальных СМИ. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает таллинский...
31 марта 2017
«Дискуссия о вапсах»: перезагрузка официального курса Эстонии на русофобию
Парламент Эстонии предлагает реабилитировать репрессированных в середине 1930-х годов президентом Константином Пятсом его политических оппонентов вапсов — общественное движение националистов и поклонников гитлеровской Германии (Эстонский союз участников Освободительной войны). Что стоит за этим...
27 марта 2017
Эстония учит жить крымских татар «под оккупацией»
10 марта в лондонском Королевском Институте по международным делам Chatham House прошли открытые слушания на тему «Аннексированный Крым: крымские татары и их борьба за свободу», главным докладчиком которых стал депутат Европарламента от Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика»...
14 марта 2017
«Он великий мыслитель»: экс-президент тратил госденьги на массаж и вино
Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011−2016 годы показывает, что расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса постоянно росли, а сама структура расходов свидетельствует о роскошном стиле жизни президента за границей. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщило эстонское...
2 февраля 2017
«Мозговой центр» НАТО: Надо минировать границу с Россией!
Американский центр «Атлантический совет» (Atlantic Council), именуемый в западных СМИ «мозговым центром» НАТО, выступил с оценками сложившейся военно-политической ситуации в Прибалтике и с рекомендациями НАТО и руководству прибалтийских республик. Статья «До того, как Таллин загорится» (Before...
6 апреля 2016
Топ-5 главных событий Эстонии в 2015 году: версия ИА REGNUM
Это был год «большой коррупции», краха «эстонского неба», парламентских выборов, шпионских страстей, ожидания «военных беженцев» и традиционных антироссийских абсурдов и действий 1. «Посидим, поокаем»: Парламентские выборы — шесть партий вместо четырех! Традиционный рестарт нового четырехлетнего...
1 января 2016
Шпионские страсти: эстонские СМИ гадают, что стоит за обменом разведчиками
Эстонские СМИ считают, что изначально целью ареста Кохвера российскими спецслужбами осенью 2014 года являлся обмен на Дрессена. В противном случае не была проведена активная операция по захвату эстонского разведчика в лесу на границе, а россияне просто использовали Кохвера и его информатора как...
28 сентября 2015
Таллин: в день освобождения от фашистов чествуют пособников Гитлера
В Эстонии 22 сентября отмечаются две совершенно противоположные по смыслу даты — День освобождения Таллина от немецко-фашистских войск и День сопротивления (оккупационным режимам). Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает таллинский корреспондент. По многолетней традиции ветераны войск...
22 сентября 2015
Эстония: обыкновенный нацизм
В Эстонии разразился очередной скандал с публичным ксенофобом — националистом, который не стал выбирать выражений в демонстрации своей ненависти к беженцам Средиземноморья и русскоязычному населению Прибалтики. Начальство «плохого мальчика» пожурило пальчиком, цивилизованная Европа в очередной раз...
4 сентября 2015
Кому принадлежит Эстония?
Анализ состава акционеров ста крупнейших по обороту предприятий Эстонии по итогам 2013−2014 годов показывает, что владельцами главных действующих активов национальной экономики являются в основном местные государственные структуры, бизнесмены и инвестфонды, а также капиталы Скандинавии. Достаточно...
20 августа 2015
Ежегодник спецслужб Эстонии: в бедах Эстонии виновата «аннексия Крыма»
Представленный широкой публике традиционный Ежегодник Полиции безопасности Эстонии КаПо за 2014 год стал очередным удручающим примером превалирования ярких художественных фантазий, собственных убеждений и веры его составителей над сухими фактами и элементарной логикой Читать подобный литературный...
14 апреля 2015
Итоги 2014 года: Эстонские политики и СМИ объединились в распространении антироссийских штампов, демагогии и лжи
2014 стал годом рекордного наращивания антироссийской информационной истерики в Эстонии, оказавшейся необходимой для консолидации национальных элит и титульной нации против «внутреннего врага» в виде русского национального меньшинства и перезапуска военной программы региональной «гонки вооружений»...
14 января 2015