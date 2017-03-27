Парламент Эстонии предлагает реабилитировать репрессированных в середине 1930-х годов президентом Константином Пятсом его политических оппонентов вапсов — общественное движение националистов и поклонников гитлеровской Германии (Эстонский союз участников Освободительной войны). Что стоит за этим предложением, и чем эта инициатива может аукнутся современному эстонскому государству и политэлитам, сегодня, 27 марта, таллинскому корреспонденту ИА REGNUM рассказал писатель, исследователь истории Прибалтики, автор более десяти книг на данную тему Владимир Илляшевич.

Pobedpix.com Эстонский «Крест свободы»

ИА REGNUM: Как вы относитесь к такой инициативе?

К любому историческому исследованию следует относится положительно. Однако идея реабилитации вапсов относится не к истории, а, безусловно, к долговременным политическим манипуляциям.

Всё это вызывает негативное отношение уже поэтому, по определению. Актуальная политика прибалтийских стран вообще сплошь состоит из симулякров и кривых зеркал, призванных дурить народ и уводить от решения проблем в соответствии с сугубо национальными интересами своих собственных народов. Вапсами или, точнее, вабсами (от вабадуссыяласед = воины-освободители) называли ветеранов так называемой «Освободительной войны» 1919−1920 годов, состоявших в ветеранских организациях и сосредоточенных в «Союзе воинов-освободителей Эстонии» (Eesti Vabadussоjalaste Liit).

Начнём с того, что главный симулякр был создан из названия войны, так как она не была никакой «освободительной», направленной «против Советской России и немецкого ландесвера». Увы, это представление навязывалось всегда, за исключением советского времени. На деле, это была классическая гражданская война, часть общей гражданской во всей бывшей российской империи, так как эстонцы убивали эстонцев, а белоэстонцы воевали с эстонским коммунистическим правительством — «Эстляндской Трудовой Коммуной», члены которой, то есть комиссары (министры) все были природные, местные эстонцы, а также против бывших царских, так называемых «коммунистических полков» эстонских и латышских стрелков. Между прочим, множество царских офицеров эстонского и латышского происхождения были фронтовиками Первой мировой войны, монархистами и ненавидели немцев, чем объясняется определённое политические доверие к британцам-союзникам Российской империи. Невозможность восстановления «легитимного строя — монархии» многих подвигла на борьбу с большевиками, немцами и на отделение от «красной» России, а вовсе не борьба с русскими, как сейчас пытаются нагло лгать современные шулера от истории. Причём ряд ведущих деятелей вообще считал Эстонскую Республику «временным явлением» до восстановления законной власти, то есть монархии. Об этом хранится полное молчание уже почти 100 лет…

ИА REGNUM: Ваша версия, с чем связаны сегодняшние инициативы по вапсам?

Чтобы была понятна суть сегодняшних событий, скажем, что нынешнее положение Эстонии очень неблагоприятно, оно повторяет в экономическим и политическом плане события начала 1930-х годов.

В первой половине 1930-х годов разразился мировой экономический кризис. До того всё, что создал народ в царское время, уже разграбили, поделили, повывозили на Запад, дав хапнуть самые жирные куски британцам, американцам и финансовым магнатам того времени. Народ обнищал, настроения накалялись, недовольство росло в геометрической прогрессии. Эренбург как-то очень точно выразился в том духе, что нацизм является идеологией взбесившегося от экономических неурядиц мелкого лавочника. Нищета низших городских слоёв, разорение и так очень небольшого среднего класса привели к обострению социального напряжения, народного недовольства. Спасало крестьянское население, большинство населения довоенной Эстонии. Движение вабсов, потребовавшего для начала «твёрдой руки» путём смены парламентского правления на президентское, и стало отражением этого недовольства. В том числе с угрозой применения силы, что и стало основой для обвинений вабсов в подготовке государственного переворота с последующим запретом движения, арестом и осуждением лидеров.

Как и в 1930-е годы, правящие элиты Эстонии с начала 1990-х снова продали и разорили всё, что создавалось до 1991 года. Нет ни промышленности, ни науки, ни толкового образования, ни сельского хозяйства, ни своей валюты, ни независимости в международных делах, и страна фактически частично оккупирована западными воинскими подразделениями НАТО. Нажились все, кому не лень, в первую очередь, местные жадные и мелкотравчатые компрадоры. По главным показателям благосостояния любой нации демография в неизменном минусе, пенсии в 4 раза меньше, чем у финнов, а цены те же. Запад сделал из Прибалтики свои неоколонии. Понятно же, что недовольство растёт, консервативно настроенные радикалы и националисты набирают в политическом весе, и в популярности. Они-то и оказывают колоссальное давление. Чтобы выпустить пары, бросается кость — вот вам, обелим вабсов.

Второй аспект этой инициативы состоит в желании продемонстрировать готовность… осудить режим президента Константина Пятса и бывшего царского подполковника, кавалера «Георгиевского оружия», эстонского генерал-лейтенанта Йоханнеса Лайдонера с целью их делигитимации в период с 1934 года, с перспективой сделать их «нелегитимными» прежде всего на момент подписания договора с СССР о размещении советских баз в Эстонии (1938/1939) и документов собственного парламента Рийгикогу с решением о вступлении в Советский Союз (1940). Ведь Пятс подписал правомочные (!) законные решения парламента Эстонии и выполнил последнее условие легитимности этих решений — провозгласил их и тем самым официально объявил действующими, то есть ввёл в законную силу.

Ничего сделать с этим нельзя. Эстония вошла в СССР добровольно по её же просьбе, согласно нормам национальных законов и международного права. Именно поэтому никто в мире не признаёт «оккупации Прибалтики», о чём талдычат здешние политиканы уже 25 лет и на этом строят всю свою противозаконную политику и своё законодательство. В итоге: если им удастся оправдать вабсов, значит, во-первых, дескать, не было попытки переворота со стороны вабсов и их необходимо реабилитировать; во-вторых, отмена действия конституции Эстонии по поводу чрезвычайного положения в 1930-х годах признаётся нелегитимной; в-третьих, самого Пятса можно объявить «нелегитимным», а также «предателем, сдавшем Эстонию Советскому Союзу под оккупацию»; в-четвёртых, провозгласить снова, но уже с новых позиций, что Эстония «была оккупирована Советским Союзом» задолго до войны; в-пятых, дескать, сейчас действует «восстановленная довоенная республика» со всеми вытекающими последствиями — требованиями «компенсаций», признанием всех русских «оккупантами» и так далее и тому подобное.

ИА REGNUM: Значит, вы против такой реабилитации?

Видите ли, по матери я — эстонец с родным эстонским языком, окончил на нём же факультет правоведения Тартуского госуниверситета, по профессии — международник, а в качестве писателя и исследователя 25 лет работаю в историческом жанре. Мною трудно манипулировать. Каждый нормальный человек без особой подготовки имеет основания считать всю эту затею абсурдом и провокацией. Она направлена на очередную инъекцию вируса политической русофобии и ненависти эстонскому населению, забиванию мозгов симулякрами и на увод внимания народа от нарастающих колоссальных трудностей и банкротства, которые нас ожидают впереди, когда к 2018 году полностью закончится российский транзит, а также к 2020 году обнулятся огромные выплаты Евросоюза прибалтийским режимам так сказать «по бедности». Синекура заканчивается, а страны, уж точно Эстония и Латвия, очутились в полной колониальной разрухе…

ИА REGNUM: Не вылезут ли при открытой дискуссии по данной теме «скелеты из шкафа»? Например, какие?

Вапсы приветствовали приход Гитлера к власти в Германии в 1933 году, они друг другу тоже «зиговали», так сказать, «по-римски». Теперь эстонские историки, явно с подачи радикал-либералов, активно использующих националистические лозунги, говорят о том, что вабсы, мол, не были никакими профашистами, пронацистами и юдофобами, а просто использовали «юдофобскую демагогию», были, дескать, даже юдофилами, так как в вабсах состоял сын таллинского бизнесмена Малявского, в местечке Раке верховодил вабсами Андрес Кофкин, «всё движение финансировали еврейские бизнесмены», и, «на самом деле, фюреры поддерживали сами близкие связи с евреями». Я цитирую эстонские источники. В общем, ими всё делается, чтобы заблаговременно избежать обвинения хотя бы в антисемитизме, чтобы, мягко говоря, не раздражать нынешних западных союзников, в первую очередь, Британию, США и Германию. Но если начнётся полемика, то только в части одних фактов высунется такое нацистское рыло, что гоголевский «Вий» покажется доброй сказкой детям на сладкий сон…

Второе. Со всей очевидностью актуализируется вопрос о заключении двухсторонних пактов между всеми прибалтийскими республиками и нацистской Германией непосредственно перед советско-германским договором Молотова-Риббентропа, в котором я, кстати, ничего предосудительного не вижу. Все сопредельные страны-соседи рассматривают друг друга в качестве зон национальных интересов. СССР был вынужден идти на меры безопасности перед угрозой нападения Германии да ещё устранить перспективу содействия германским планам со стороны прибалтийских режимов. Чем не «скелет»?

ИА REGNUM: Как русская Эстония тех лет отнеслась к конфликту «вапсы — Пятс»?

В те годы русские Эстонии ничего и не могли сделать, их было мало. Русские офицеры тоже боролись с красными, Северо-Западную Армию сначала расстреливали из пулемётов с обеих сторон после договорённости с советской стороной, а большинство разоружили, поместили в полевые лагеря Эстонии в дикий мороз, умирать от голода и сыпного тифа (речь идёт о забытом геноциде до 20 тысяч людей!), часть уехала из страны… Держали нейтралитет. Это был не их конфликт. Тем более что не нравились ни немцы Гитлера, ни тогдашние британские и бельгийские банкиры.

Напомним, Эстонский союз участников Освободительной войны (в народе — вапсы) был основан в 1933 году. Его предшественником был основанный в 1929 году Эстонский центральный союз участников Освободительной войны. Многие лозунги и методы организации, объявившей себя партией, были заимствованы у нацистских и националистических партий и организаций Германии, Италии и Финляндии 1930-х годов. В 1934 и 1936 годах многие руководители этого движения были арестованы по обвинению в попытке государственного военного переворота, а организация распущена. Все руководители движения были приговорены военным судом к каторге. Лидер организации адвокат Артур Сирк, бежавший в ноябре 1934 за границу, погиб при загадочных обстоятельствах в Люксембурге. Осужденные вапсы были освобождены по амнистии в мае 1938 года.