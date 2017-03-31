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Правительство Эстонии решило отказаться от идеи переноса Академии внутренней безопасности министерства внутренних дел Эстонии из Таллина в Нарву по давлением как политических оппонентов, так и мощного информационного лобби в лице национальных СМИ.

Об этом сегодня, 31 марта, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоги заседания Кабинета министров. Планы открытия в 2019 году академии в приграничном с Россией городе, 90% которого составляют русскоязычные жители, заменены на более скромные: в Нарве расположится колледж МВД, в котором на основе модульного обучения будут проходить практику кадеты — полицейские, пограничники и таможенники страны. А Академия с почти 900 кадетами останется в Таллине, но переедет в новое здание.

«Нарвский конфуз» стал первым серьезным ударом по решениям Кабинета министров, созданного лишь осенью 2016 года. Впервые возглавившая Кабинет министров с 1990-х годов после десятилетнего нахождения в оппозиции Центристская партия не смогла отстоять позицию своего министра по госадминистрированию Михаила Корба, реализующего грандиозный план по переезду госучреждений страны из столицы в крупные уездные города. Отказ правительства воспринят многими, как слабость правящей коалиции в составе центристов, Социал-демократической партии и Союза правых партий «Отечество — Республика», и может в перспективе вылиться в серьезные поражения и на других политических фронтах, замечают эстонские политологи.

Впервые о необходимости «перевода» Академии МВД в Нарву эстонские элиты и СМИ заговорили весной-летом 2014, напуганные размахом «русской весны» на Украине. При этом заговорили «втихаря», на уровне секретных докладов канцлеров МВД и советников правительства, тогда еще руководимого праволиберальной Реформистской партией. В докладе, содержание которого стало известно журналистам лишь в 2016 году, сообщалось о высоком уровне неблагонадежности местного населения в уезде Ида-Вирумаа (северо-восток) и главного города уезда — третьего в стране — Нарвы. При этом допускались как развитие возможных «сепаратистских сценариев» по варианту Крыма, так и Донбасса. Прямо указывалось, что в Ида-Вирумаа более 70% населения говорит по-русски, настроено пророссийски, эстонская власть представлена фрагментарно и влияние Таллина на регион незначительно. Среди рекомендуемых решений назывались как большее внимание центра к проблемному региону, борьба с «российской пропагандой», так и заметное увеличение представителей эстонской власти и носителей эстонского языка в регионе и Нарве. Тогда же впервые в эстонской прессе была озвучена идея переезда ряда силовых ведомств в приграничный город или заметного усиления штата местных правоохранительных органов за счет приезжих эстонских «комиссаров», которым предлагалось компенсировать психологические, бытовые и прочие неудобства надбавками к зарплате и стажу (такая надбавка действует в отношении приезжих эстонцев, работающих в госучреждениях Нарвы, и сейчас).

В 2014—2016 годах в Ида-Вирумаа прошли масштабные учения силовой триады страны МВД (полиция и пограничники, Охранная полиция КаПо), министерства обороны (военнослужащие и добровольное ополчение Kaitseliit) и министерства юстиции (тюремный спецназ и прокуратура) по сценарию защиты госучреждений региона от «массового бунта». В этот же период для демонстрации решимости эстонских властей в Нарве прошли парад на День независимости с участием американского подразделения, расквартированного в Эстонии, и различные учения местного ополчения, составленного, в основном, из представителей титульной нации. Параллельно заметно активизировались различные региональные НКО с русскоязычными активистами, пропагандирующими НАТО, майданную Украину и критикующими Россию: состоялось более 10 мероприятий с местной русской молодежью, которая была подвергнута массированной обработке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Уже в сентябре 2014 года входивший в тогдашнее правительство Союз правых партий «Отечество — Республика» IRL поставил на голосование в парламенте вопрос о переводе академии в Нарву. Голосование не прошло из-за отсутствия достаточного количества голосов. В октябре 2014 года эту идею открыто поддержал министр юстиции, член Социал-демократической партии Андрес Анвельт. Предложение открыть в Нарве одно из отделений академии высказывал в тот период и тогдашний министр внутренних дел, член правящей праволиберальной Реформистской партии Ханно Певкур. Последовавший затем правительственный кризис и возня вокруг президентских выборов 2016 года отодвинули вопрос с «нарвской академией» на второй план.

В ноябре 2016 года в новом коалиционном договоре нового правительства Эстонии пункт о переносе в Нарву Академии внутренней безопасности получил официальную прописку. Сам переезд оказался частью большого плана децентрализации, реализуемой новым министром госуправления Михаилом Корбом, по иронии ситуации выходцем из Ида-Вирумаа и русскоязычным министром. Озвученная в феврале 2017 года программа перевода более 25 базирующихся в Таллине госучреждений и ведомств по разным городам страны стала крупнейшей подобной операцией в истории государства. Расселение госучреждений аргументируется как развитостью электронных средств связи в республике, так и ее относительно малыми размерами: из столицы до любого города с госучреждением можно будет добраться за полтора-два часа максимум. При этом Корб не скрывал, что перевод госучреждений в провинцию должен оживить жизнь в таких городах и принести в местные бюджеты так необходимые деньги.

Представляя эту идею в парламенте, теперь уже министр внутренних дел Андрес Анвельт повторил высказанные им еще в 2014 году доводы: нельзя дробить Академию на региональные отделения, переезд в Нарву повышает безопасность в регионе, открывает новые возможности для его развития, поддерживает уровень лояльности местного населения к центральным властям.

Как ни странно, но, спустя два с лишним года после начала активного лоббирования данного вопроса, именно переезд Академии МВД из Таллина стал главной проблемой в глазах общественности и оппонентов правительства, а ситуация поменялась на 180 градусов.

Одними из первых острой критике планы МВД подвергли представители оппозиционной парламентской Эстонской Консервативной Народной партии EKRE, которые привыкли вслух говорить то, что у большинства эстонцев в голове. Глава партии Март Хельме прямо заявил, что переезд в Нарву — это «подарок России». По его словам, такая смена прописки еще понятна с точки зрения региональной политики, но неприемлема с точки зрения возможных рисков. К главным рискам он отнес то, что «эстонские кадеты не поедут в русский регион», и Академия через пару лет станет выпускать исключительно русскоязычных полицейских, пограничников и таможенников. Кроме того, близость к России делает возможной активную работу российских спецслужб и внедрение ее агентов в такую чувствительную для вопроса национальной безопасности госструктуру, как МВД. Хельме убежден, что через Академию в Нарве «агенты Кремля» проникнут в руководящие структуры госучреждений Эстонии и смогут повлиять на их работу. Спикеры партии также по привычке своих выступлений прямо связали уязвимость идеи переезда с национальностью министра Корба, реализующего проект.

Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

К критике «нарвского плана» присоединились и представители другой оппозиционной Реформистской партии — в лице бывших руководителей силовых структур, ныне — политиков. Они опубликовали в марте 2017 года открытое обращение, в котором повторили аргументы EKRE про урон национальной безопасности, но также признали, что таллинские чиновники и топ-сотрудники МВД не намерены менять привычную жизнь в столице на гостичнично-общаговскую жизнь в уездном городке. Правда, в формулировках претензий это подавалось как очевидное снижение качества преподавания и массовый уход опытных педагогов в погонах. Студенческое представительство также провело опрос во всех колледжах Академии МВД, который показал, что 98% учащихся против перевода учебного заведения. Кадеты признались, что замена престижной и обладающей множеством удобств столицы на не самый развитый город в депрессивном регионе их не вдохновляет.

Вишенкой на торте стало заключение Госконтролера республики Алара Кариса, который подошел к вопросу перевода Академии с точки зрения сохранности государственных средств. Карис оценил переезд в 50 000 евро на одно учебное место, к которым потом добавятся ежегодные расходы в размере 10 000 евро на учебу. «Такую роскошь не может оправдать никакая региональная политика, особенно учитывая, что влияние на нее от переезда академии будет почти нулевое», — считает он.

Куда более активную критическую позицию заняли и основные национальные СМИ республики. Их публикации стали разительно отличаться от прежних по данной теме, а под ударом стал все чаще оказываться министр Михаил Корб. Начало массированной критики в адрес планов правительства совпало с окончанием первых ста дней, которые по традиции освобождают новый Кабинет министров от критики. Впрочем, с нынешним «центристским» правительством национальные СМИ не церемонятся с самого начала: буквально спустя две недели после вступления на пост министра сельской жизни (сельского хозяйства) Мартин Репински был вынужден уйти в добровольную отставку после массированной кампании шельмования в прессе. Журналисты, критикуя нарвский переезд, напоминали, что Нарва и Ида-Вирумаа — едва ли не лидеры по коррупционным скандалам, а «вкусный распил» бюджета будущей Академии может только подстегнуть местных мздоимцев.

Очевидно, что в атаке на нарвский проект не последнюю закулисную роль сыграло и экономическое лобби в лице крупных таллинских фирм: допустить, чтобы у них из-под носа ушли в дальний регион многомиллионные контракты, они не могли.

Взвесив все за и против, правительство решило пойти на уступки и пожертвовало Академией МВД для сохранения своих позиций и снижения критического накала вокруг себя. Когда-то первая предложившая такую идею в 2014 году партия IRL теперь в лице министра юстиции Урмаса Рейнсалу вовсю расхваливает замену академии на колледж МВД: «Благодаря этому решению мы уже через два года достигнем роста уровня безопасности в регионе, ведь в Нарве постоянно будут находиться 150 кадетов и полицейских». Доволен компромиссным решением и министр МВД Андрес Анвельт, хотя именно он три года назад выступал категорически против дробления главного вуза силовиков страны.

Без сомнения, «нарвский отказ» свидетельствует об остроте внутриполитического конфликта в Эстонии и слабости позиции нового правительства. Возвращение осенью 2016 года в активную политику на уровне правящей партии левой Центристской партии, которая все нулевые и десятые годы только теряла свое влияние в местных элитах и масс-медиа, подвергалась неслыханному давлению и репрессиям со стороны оппонентов, стало неприятным сюрпризом для тех, кто привык рассматривать внутриполитическую ситуацию в стране как устоявшуюся.

Поэтому неожиданно массированная атака на Кабинет министров в вопросе Академии МВД многие оценивают как генеральную репетицию накануне главных баталий 2017 года — обсуждения и принятие весной и летом в парламенте новых поправок в блок законов о налогах и социальной политике, обсуждения параметров бюджета 2018 года — первого, составленного уже непосредственно новой коалицией, а также местных выборов, которые пройдут в октябре.