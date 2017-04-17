25−27 апреля исполняется 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против силового переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при разгоне недовольных этим решением и использовало репрессии вместо поиска устраивающего все стороны конфликта решения. «Бронзовые ночи» стали главной причиной сохраняющегося до сих пор напряжения в отношениях двух крупнейших общин страны.

Лев Евгеньев ИА REGNUM 9 мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина

ИА REGNUM предлагает серию интервью с непосредственными участниками и свидетелями тех событий, чтобы не только вспомнить происходящее, но дать им оценку спустя десятилетие. Сегодня — слово писателю и публицисту Эстонии, исследователю истории Русской Прибалтики и православия в Прибалтике, учредителю и издателю газеты «Мир Православия» (официального органа Эстонской православной церкви Московского патриархата) Владимиру Илляшевичу.

ИА REGNUM: Какой была официальная позиция Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) по решению правительства о вскрытии братской могилы красноармейцев на Тынисмяги (что и послужило толчком к событиям «бронзовых ночей»)?

Прежде всего, следует оговорить одну очень принципиальную позицию — Православная Церковь, как и все традиционные конфессии, категорически не приемлет насилия. Потому, по определению, она не могла поддержать снос и насильственное перемещение памятника Освободителям Таллина вместе с захоронениями (13 могил). К тому же, если это делается в нарушение международных норм (например, Женевская конвенция от 12 августа 1949 года), согласно которым захоронения подобного рода осуществляются только с согласия родственников, а в части воинских захоронений времен Второй мировой войны власти были обязаны по нормам, принятым также в ЮНЕСКО и ООН, согласовать это с правительством России.

До переноса памятника власти Эстонии провели неофициальный зондаж возможной реакции разных групп населения и авторитетных общественных организаций на эту затею. Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) — митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс) предупреждал власти о непредсказуемых последствиях перезахоронения останков советских воинов — освободителей Таллина от фашистских захватчиков. Он, в частности, заявлял, что «хотя с православной точки зрения перезахоронение останков умерших не возбраняется, в настоящее время такая акция несвоевременна, поскольку вызывает накал страстей, озлобления и вражды и может привести к непредсказуемым последствиям». Памятник Освободителям Таллина на таллинской Антониевой горке (Тынисмяги) был долгие годы священным для всех, кто чтил память воинов, пожертвовавших жизнью ради свободы Эстонии и всего мира от нацистской оккупации.

«Именно ради нашей с вами свободной жизни жертвовали собой воины, а не ради того, чтобы Эстонию и другие освобожденные страны захватила коммунистическая диктатура, как это пытаются представить некоторые деятели. Такого единства не было. В составе советской армии воевали люди разных национальностей, вероисповеданий и убеждений. Одни воины были пропитаны коммунистической идеологией, другие нет. Многие пострадали от советской власти и никаких теплых чувств к ней не питали. Памятник поставлен тем разным по национальности и убеждениям людям, которые самоотверженно воевали, будучи проникнуты единым стремлением: освободить от нацизма как свои, так и другие народы», — так публично выразил общее мнение митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, представляя православную общественность Эстонии, а это — свыше 200 тысяч человек, то есть каждый седьмой житель республики, считая младенцев.

ИА REGNUM: Были ли власти в курсе позиции ЭПЦ МП о вскрытии братского захоронения и учли ли в своих приготовлениях? Слышали ли власти обращения Церкви в тот апрель 2007 года?

Правительство председателя праволиберальной Реформистской партии Андруса Ансипа пыталось косвенно заручиться поддержкой ЭПЦ МП и поэтому, естественно, интересовалось мнением патриархата, православной общественности республики, кстати, равной по численности лютеранской общине.

Однако правительство Эстонии не было заинтересовано в публичном, официальном обсуждении вопроса. Потому что он неизбежно получил бы международное звучание, но ни международное общественное мнение, ни, главное, международные правовые нормы не были бы на его стороне. По словам митрополита Корнилия, правительство просто проигнорировало мнение, как и позицию городских властей Таллина, выработанную участниками круглого стола по проблеме «Бронзового солдата», оно пренебрегло высказываниями многих других местных и зарубежных политических и общественных деятелей и организаций.

Муниципальная власть в столице Эстонии, как известно, находилась в руках крупнейшей оппозиционной Центристской партии. К сожалению, с конца 2006 года Управа Таллина, как и сама Центристская партия, просто самоустранилась от разрешения ситуации, так сказать, «умыла руки», с учётом накалившихся страстей, а впереди были парламентские выборы марта 2007 года. Эти выборы были одним из главных мотивов правящих партий радикал-либерального толка, весьма подло использующих в своих неблаговидных целях патриотические чувства эстонцев и нагнетающих националистические настроения именно в русофобском русле.

ИА REGNUM: Верно ли, что к ЭПЦ МП обратились за помощью сестры Сысоевы — дочери захороненного на Тынисмяги капитана Красной армии Ивана Сысоева — после того, как правительство Эстонии заявило, что не нашло его останков на Тынисмяги? Другие родственники захороненных воинов? Если да, то какой была реакция церкви?

Проблемой обнаружения и идентификации праха капитана Сысоева в России занималась целая делегация Госдумы. Естественно, она получила полную моральную и духовную поддержку со стороны ЭПЦ МП. К сожалению, прах не был обнаружен, что, по выражению российского юриста Михала Йоффе, занимавшегося этим делом, является головотяпством, воспринимаемым как провокация.

ИА REGNUM: Верно ли, что ЭПЦ МП отказалась проводить литургию на месте вскрытия братской могилы и это от имени православия сделали священники другой православной церкви — Константинопольского прихода ЭПЦ КП? Почему отказались?

Ну, какая «литургия» может быть в столь оскорбительных условиях, которые создали правительство Эстонии и исполнители этой акции? По моим сведениям, власти пригласили туда служить панихиду военного капеллана в звании капитана «Кайтселийта» («Союз обороны» — военизированная организация наподобие Национальной гвардии в США) — православного священника «Эстонской апостольской православной церкви» (структура Константинопольского патриархата) Александра (Айвара) Сарапика, бывшего диакона нашей Церкви, в своё время ушедшего в раскол и принятого «константинопольцами» в свою структуру, кстати, в нарушение общецерковных канонов, согласно которым священнослужитель может быть принят в иные структуры лишь с отпускной грамотой (разрешения) своего правящего архиерея.

ИА REGNUM: Были ли православные среди протестующих на Тынисмяги в апрельские ночи, по вашим данным? Молились ли они в церквях и соборах в эти дни и о чем были их молитвы? Пострадал ли кто из них от действий правоохранителей по итогам «бронзовых ночей»? Оказывала ли церковь целевую помощь пострадавшим?

Конечно, возможности подвергающейся гонениям более 20 лет ЭПЦ МП в Эстонии весьма ограничены. Стоит напомнить, что, будучи исторической (!) в Эстонии, Церковь до сих пор лишена всего своего имущества по решению правительства. Естественно, роль Церкви — молитвы, панихиды, доброе слово пастыря в утешение униженным и оскорблённым, чтобы они не заражались грехом уныния. Многие молодые люди Эстонии воспитаны в православных традициях и/или вышли из православных семей. В те дни они искали справедливости и правды. Учётом же «участия» и пострадавших Церковь, естественно, не занималась. «Целевой помощью» же ищущим излечения душевных ран, врачеванием Церковь занимается всё время, в этом Её миссия.

ИА REGNUM: Верно ли, что были священники ЭПЦ МП, которые приветствовали «изгнание красных бесов» из центра Таллина на кладбище?

Такого случая наша Церковь, определённо, не знает. Полагаю, что это — недобросовестные слухи, так как священники обязаны воздерживаться от участия в публичной мирской политике. И не было ни одного примера отклонения от этого правила.

ИА REGNUM: Были ли представители ЭПЦ МП на церемонии открытия «Бронзового солдата» на новом месте — Военном кладбище? Или пришли позже?

Нет, не были. Власти пытались состроить красивое лицо при столь отвратительных обстоятельствах сноса памятника с прежнего места. Присутствие на подобном балаганном «открытии» памятника на Военном кладбище вместе с тогдашним премьер-министром Ансипом, у которого, кстати, из-под плаща так красноречиво… топорщился бронежилет, было просто неуместно. Панихида была осуществлена главой ЭПЦ МП отдельно, позднее, три часа спустя.

ИА REGNUM: Изменилась ли сегодня официальная позиция ЭПЦ МП по отношению к событиям апреля 2007 года и их первопричине — вскрытию братского захоронения?

Нет, позиция ЭПЦ МП не изменилась. Вплоть до 2007 года священники нашей Церкви, а точнее — протоиерей Леонтий Морозкин, всегда служили у памятника Освободителям Таллина панихиду по убиенным в день поминовения жертв войны 9 мая. Все последующие годы — уже у часовни на таллинском Военном кладбище, в этот день служил и служит лично митрополит Корнилий с клириками Церкви. Пользуясь случаем, напомню также о том, что не забыт также невинно убиенный русский студент Дмитрий Ганин (единственный человек, погибший в ходе уличных беспорядков «бронзовых ночей» — прим. ИА REGNUM ), и пусть не надеются на беспамятство те, кто это преступление совершил, и те, кто фактически лишил первой помощи жертву и покрыл преступников…

ИА REGNUM: Как вы сами сейчас оцениваете происходившее на Тынисмяги? Что это было?

Это была крупная провокация русофобски настроенных либерал-радикальных политических сил Эстонии, находившихся у власти. Причём с ведома американских «кураторов». Обращаю внимание на то, что незадолго до 26−27 апреля 2007 года свой пост посла США в Эстонии и, соответственно, Эстонию покинула Альдона Вош, уроженка польской Варшавы и член совета Мемориала Холокоста в Соединённых Штатах. Её отец был еврейским узником концлагеря Флоссенбург. Говорю об этом потому, что здесь присутствует элемент цинизма с учётом того, что в числе 13 захороненных на Тынисмяги советских воинов была и советская медсестра — еврейка Ленина Варшавская, прах которой тихо вывезли из Эстонии и перезахоронили в Израиле… Следующий же посол США приехал в Таллин лишь месяц спустя после этих печальных апрельских событий. Любопытно, не правда ли?

Целей было несколько у инициаторов вскрытия братской могилы и силового разгона протестующих. Главная — демонстративное унижение, оскорбление русского населения как потенциального ресурса возможного социального сопротивления в стране, погром русского общественного движения. А также практическое закрепление созданного режима антирусского апартеида с началом осуществления плана ликвидации русского основного образования, т. е. русских школ как таковых, создание условий для невозможности налаживания добрососедских отношений с Россией в среднесрочных перспективах, то есть на ближайшие 15−20 лет.

Именно этот срок необходим для постепенного осуществления плана тихой оккупации Эстонии военными структурами НАТО и США. С точки зрения здравого смысла эти структуры здесь необходимы, конечно, не для защиты Эстонии и её народа, а для сохранения власти в руках местной правящей корпоративной верхушки, которая стремится сделать всё, чтобы иметь личный доступ к благам и никогда не ответить за свои дела, столь противоречащие исконным национальным интересам народа Эстонии. В действительности цена вопроса личного благополучия верхушки — экзистенциальная для всего эстонского народа, которому может грозить, в этих условиях и в конечном итоге, вымирание, исчезновение.

ИА REGNUM: Что думаете о сегодняшнем месторасположении «Бронзового солдата»?

Что бы ни случалось, но всегда появляются и положительные моменты даже в самых трудных ситуациях. Теперь на 9 мая приходят десятки тысяч людей. Памятник буквально завален горой цветов, среди которых всегда есть и мой букетик красных гвоздик, цветы лежат на всех могилах советских воинов, вне зависимости от национальности, на Военном кладбище.

Властям же теперь чрезвычайно сложно чинить препятствия. Это будет всегда связано с проигрышным для них результатом. Молодёжь приняла уже эстафету памяти и никогда не забудет совершённую подлость, варварство. По иронии судьбы, награждённые за избиение русской молодёжи сотрудники силовых структур Эстонии, во время расправы трусливо снявшие с комбинезонов наклейки со своими фамилиями, упросили начальство не предавать гласности списки награждённых. «Герои», что тут скажешь…