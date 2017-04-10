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Большинство эстонской политической элиты безоговорочно поддержало воздушную атаку США на военный сирийский аэродром 7 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает таллинский корреспондент. С заявлениями в поддержку атаки выступили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр, председатель левой Центристской партии Юри Ратас (партия имеющая договор о партнерстве с Единой Россией — прим. ИА REGNUM ), министр иностранных дел, член Социал-демократической партии Свен Миксер, министр обороны, председатель Союза правых партий «Отечество — Республика» (IRL) Маргус Цахкна, глава комиссии по иностранным делам парламента, член IRL Макро Михкельсон, председатель крупнейшей оппозиционной праволиберальной Реформистской партии Хано Певкур и другие.

Следует признать, что большинство заявлений официальных лиц Эстонии по поводу произошедшего было сделано как под копирку: «Преступный режим Башара Асада виноват в событиях в Идлибе и происходящем в стране», «Россия мешает вести мирные переговоры и блокирует деятельность Совбеза ООН», «США прибегли к решительным мерам для прерывания военных преступлений Дамаска», «США поступили единственно правильным образом». И как обязательный вывод: «Эстония остается со своим союзником США».

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, «атака с помощью химического оружия, организованная режимом Асада против собственного народа, — безобразное преступление, которому нет никакого оправдания». Поэтому она поддержала нынешние и будущие действия США как союзника Эстонии: «Мы будем вместе стоять за то, чтобы подобные химические атаки не повторились». Не называя конкретно имен, она категорично заметила: «Военных преступников необходимо привлечь к ответственности». Президент созвала 10 апреля Совет по гособороне, чтобы обменяться информацией и обсудить развитие ситуации в Сирии.

Также прямо назвал виновным в химических событиях в Идлибе «режим Башара Асада», не дожидаясь независимого расследования, премьер-министр Юрий Ратас: «Химическая атака, предпринятая режимом Асада против собственного населения, является грубым нарушением международного права и четко показывает, что проводившийся до сих пор курс не привел к разрешению сирийских конфликтов». При этом Ратас обвинил Россию в том, что из-за ее позиции «политическое урегулирование ситуации» оказалось невозможным: «Все попытки найти мирное решение сирийских конфликтов в Совете Безопасности ООН из-за противодействия России, к сожалению, провалились». Он оправдал нападение США на Сирию как необходимую меру для спасения мирного населения страны: «Вмешательство США исходило прежде всего из цели воспрепятствовать использованию режимом Асада военной инфраструктуры для преступлений против человечества и военных преступлений». Косвенно он высказался и за проведение подобных действий США и в дальнейшем: «Международная общественность должна решительно действовать во имя разрешения сирийского кризиса и добиться наконец реального результата».

Куда развязнее и категоричнее в определениях произошедшего был министр иностранных дел Эстонии Свен Миксвер, который уже неоднократно высказывался самым агрессивным образом по многим вопросам сотрудничества Запада и Сирии и России в международных вопросах. Он обвинил Россию в «химических событиях в Идлибе»: «Химическая атака в Идлибе показала, что инициатива России полностью вывести из Сирии химическое оружие провалилaсь». Министр также обвинил Россию в блокировке всех возможных механизмов ООН для разрешения кризиса в Сирии. Поэтому он выступает за продолжение силового давления на Дамаск: «Является очевидным, что необходимо еще более решительное вмешательство международной общественности». При этом в понимании Миксера «международной общественностью» должны быть Евросоюз (как политическая сила) и США (как военная), никаких других международных сил глава МИД Эстонии не называет: «Мы высоко ценим решительность США, нашего союзника. США и Европейский союз должны взять на себя более активную роль в мирном процессе». Что подразумевается под понятием «мирный процесс», Миксер не уточнил, но очевидно, что такой процесс должен проходить под диктовку Запада и при военно-политическом контроле США и ЕС всего происходящего.

Характерно, что, оценивая происходящее в Сирии, глава МИД Эстонии прибегает к двойным стандартам: противостояние Дамаска международному исламскому терроризму и антиправительственным силам при военной, политической, финансовой и информационной поддержке США, Турции и Катара Свен Миксер называет «гражданской войной», а гражданскую войну на востоке Украины он называет не иначе как «агрессией России».

Также не церемонился с характеристиками Сирии и России глава парламентской комиссии по иностранным делам, известный критик Кремля и безудержный поклонник НАТО, украинского майдана, российской либеральной оппозиции Марко Михкельсон. Традиционно, (чтобы не подставляться с официальной точки зрения) свои антироссийские и антисирийские заявления он сделал на страницах социальной сети Facebook. При этом он умудрился связать США, Россию и Сирию с терактом в Стокгольме (Швеция). По его утверждению, важно «химическую атаку режима Асада и его союзников в Идлибе» и террор в шведской столицы держать в центре внимания основных СМИ Европы и общественности в свете приближающихся выходных. Он также не скрывал предвкушения от возможного воздушного конфликта США и России в небе Сирии: «Интересно будет увидеть, каким станет ответ России. Один из рисков заключается в том, что Россия сформировала очень сильную противовоздушную оборону в Сирии. Она не сработала во время ночного обстрела, но теперь важно, чтобы Россия в качестве наказания не сбила какой-нибудь самолет ВВС США».

В то же время следует признать, что не все VIP-персоны местной политики так безоговорочно поддержали западную точку зрения на происходящее в Сирии. Традиционным оппонентом Таллина выступила депутат Европарламента от правящей левой Центристской партии Яна Тоом. Она не только критически отнеслась к заявлению МИД Эстонии, но по сути и выступила против руководителя своей партии, премьер-министра Юра Ратаса. Примечательно, что, в отличие от всех эстонских политиков, она — единственная, кто в течение последних двух лет совершила несколько поездок непосредственно в Сирию по линии Европарламента и гуманитарной помощи ООН и даже лично побывала в освобожденном Алеппо. Она встречалась с руководством Сирии, жителями страны, с действующими непосредственно в Сирии международными гуманитарными организациями. Может быть, благодаря личному контакту с сирийцами ее мнение так кардинально отличается от мнения официального Таллина?

Она выступила с резким осуждением оправдания из уст главы МИД страны Миксера оправдания американской ракетной атаки на Сирию 7 апреля: «Я надеюсь, что это его личная позиция, а не позиция правительства Эстонской Республики, потому что если цель у нас оправдывает средства по любому, тогда грош цена правовым нормам в этом мире. И господин Миксер сам выбивает у себя из рук все аргументы, которыми он до этого достаточно последовательно пользовался, клеймя Россию за агрессию на Украине, за Крым и за все остальное. Если цель оправдывает средства, значит, можно — всё. И об этом заявляет наш глава МИДа! Это не лезет вообще ни в какие ворота».

Яна Тоом категорически не согласна и с обвинениями в адрес президента Сирии: «Я не верю, что химические атаки организованы Асадом, потому что он — умный человек. Совершенно понятно, что это безумие — устраивать такие вещи накануне конференции по Сирии. Это в чьих угодно интересах, только не в интересах Асада». Тоом сожалеет о скоропалительности выводов по химической атаке в Идлибе: «Мне очень досадно, что наша любимая добрая старая Европа столь скоропалительна в своих заявлениях. «Он виноват, мы знаем» — откуда вы это знаете? У вас есть какие-либо доказательства? Мы с Марко Михкельсоном спорили в Фейсбуке, и единственное, что он смог мне привести, — это ссылка на статью в Guardian. Но этого мало для обвинений».

Тоом призвала Эстонию к сдержанности. «Не надо принимать ничью сторону — надо изучать ситуацию, дождаться доказательств, в общем, вести себя конструктивно», — считает она.

Добавим, что благодаря поездкам в Сирию именно Яне Тоом удалось установить, что заявленный Евросоюзом проект «гумпомощь Дамаску в обмен на нефть» не работает. Она напомнила, что Совет ЕС 6 декабря 2016 года принял решение разрешить международным организациям покупать нефть и нефтепродукты (попросту бензин) у правительства Асада для гуманитарных нужд. Однако в самой Сирии о данном решении никому не было известно — Брюссель просто не информировал Дамаск вплоть до марта 2017 года, когда этим вопросом занялась сама евродепутат. «Более того, в офисе ООН, где занимаются именно организацией гуманитарных караванов и в связи с этим активно занимаются поиском топлива, о решении руководства ЕС узнали от меня в ходе нашей переписки в начале апреля», — констатировала Тоом.

Яна Тоом последовательно выступает за мирное разрешение ситуации в Сирии на основе учета мнения всех сторон, включая и сторонников нынешнего главы государства Башара Асада. И она же публично и в эстонских СМИ обращает внимание общественности на двойные стандарты Запада и своей страны в освещении конфликта в Сирии и поддержки его участников. Так, она неустанно напоминает, что куда более чудовищной является гуманитарная ситуация в населенном пункте Дейр-эс-Зор, который находится в многолетней осаде со стороны террористов: «Гражданского населения — в отрезанной восточной части города — осталось около 20 000. Снабжения нет никакого. Продовольственную помощь сбрасывают с высоты 4000 метров, ниже достают. Доставка груза обходится дороже, чем собственно груз. И производится нечасто. И иногда падает мимо. Люди мрут от голода и болезней. Да, дети тоже», — говорит она, иронично добавляя об отсутствии новостей об этом в эстонских СМИ: «Наверно, я просто пропустила эти фоторепортажи».

Неожиданную поддержку позиции европарламентария Тоом о «нелегитимности» действий США оказал руководитель эстонского Интитута исследований России и Прибалтики, ведущий политолог Института внешней политики Кармо Тююр, который призвал руководство своей страны не быть таким горячим сторонником действий США и вот почему: «Любое одностороннее действие без мандата ООН — негативный шаг. Этот аспект с нашей точки зрения плохой. Мы, как малое государство, должны стремиться к соблюдению международного права». В то же время он позитивно оценил возвращение США на роль «мирового жандарма»: «С точки зрения геостратегической военной безопасности США подтвердили ту роль мирового полицейского, которую они давно на себя взяли. Это позитивный шаг с точки зрения поддержания существующего баланса сил, потому что нынешняя глобальная стратегическая ситуация поддерживается за счет доминирования США».

Единственной партией Эстонии, официально выступившей против атаки США и более того назвавшей ее актом агрессии стала внепарламентская Объединенная Левая Партия Эстонии (ОЛПЭ). Партия эта не представлена ни в одном местном самоуправлении страны и по сути находится в информационной и политической изоляции и под давлением местных спецслужб.

В своем пресс-релизе в тот же день она квалифицировала действия США как грубое нарушение Устава ООН и акт агрессии против суверенного государства Сирии. В партии также призвали западные страны судить о степени виновности правительства Сирии в со ссылкой на массовое отравление населения Идлиба от химических отравляющих веществ лишь после проведения официального и независимого расследования.

«Только Совет Безопасности ООН может санкционировать применение силы в рамках операции по поддержанию мира, многонациональными силами или путем вмешательства региональных организаций. В данном случае такой санкции дано не было», — отмечается в официальном заявлении.

Как видите, официальный Таллин безоговорочно поддержал атаку США на Сирию, даже несмотря на очевидное нарушение международного права. Традиционно прикрытием для проамериканской и антироссийской внешней политики Таллина выступают словосочетания «трагедия сирийского народа» и «гуманитарная катастрофа». Понятно, что Таллину все равно, что происходит в Сирии, лишь бы был повод лишний раз продемонстрировать свой пыл «критика Кремля» и «верного союзника Белого дома».

Остается добавить, что такое же решительное осуждение действий «режима Асада» и «прикрывающей его России» было слышно из Таллина и в ходе освобождения сирийскими войсками города Алеппо в сентябре-декабре 2016 года. Огромное количество заявлений было сделано эстонскими политиками на различных международных площадках — иногда не к месту и без повода. Так, о трагедии Алеппо как «нового Грозного» заявлял накануне Саммита стран ЕС в Брюсселе (в повестке которого значился лишь вопрос Брекзита и отношения ЕС к выходу Великобритании из союза) тогдашний премьер-министр, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд немало поразила зрителей новогоднего телевизионного обращения 31 декабря 2016 года, заявив, что «каждый день думает о Сирии». Все они требовали остановить «гуманитарную катастрофу» и прийти на помощь «восставшему народу». Однако, как только бои в Алеппо стихли, а Дамаск и Москва призвали Запад начать гуманитарную операцию в Алеппо и на территории Сирии, пыл и горячность эстонских гуманистов пропали напрочь.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер любит заявлять, что Эстония принимает самое активное участие в гуманитарных программах Евросоюза в отношении Сирии: выделено 6,8 млн евро, в 2018—2019 годах к этой сумме Эстония добавит еще 1,3 млн евро. То, о чем не говорит Миксер, заключается в том, что все эти миллионы евро так и не доходят до Сирии и сирийского народа: речь идет о лагерях беженцев в Турции, Иордании и в самом ЕС, а также о различных программах адаптации «новых эмигрантов» внутри ЕС. По сути, Эстония давно присоединилась к гуманитарной, политической, экономической и финансовой блокаде Сирии, выступая за силовое свержение правящего строя в стране под различными демагогическими лозунгами и при активном вмешательстве во внутренние дела Сирии со стороны Запада.

Очевидно, что все эти действия Таллина лишь ухудшают положение сирийского народа и делают еще более призрачными надежду на мирное разрешение многолетнего конфликта.