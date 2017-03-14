



Baltija.eu Крым, Красногвардейский район, село Новоэстония

10 марта в лондонском Королевском Институте по международным делам Chatham House прошли открытые слушания на тему «Аннексированный Крым: крымские татары и их борьба за свободу», главным докладчиком которых стал депутат Европарламента от Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Тунне Келлам. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 марта, сообщили в эстонском представительстве Фонда Сороса «Открытая Эстония», отметив, что одним из организаторов слушаний стал Эстонский Институт по правам человека, финансируемый Министерством иностранных дел страны и рядом международных фондов.

Участники обсуждения, в числе которых были заявлены активист из числа крымских татар, ныне первый заместитель министра информационной политики Украины Эмин Джеппар, а также менеджер программы по России и Евразии НКО «Украинский форум» Орися Лучевич, обсудили «роль крымских татар в сопротивлении оккупации Крыма и то, как Запад может поддержать их борьбу». В ходе обсуждения темы участники пришли к заключению, что «с момента аннексии Крыма Российской Федерацией примерно 20 тысяч крымских татар были перемещены с традиционных мест обитания на территории полуострова, были лишены основных свобод человека, в том числе гражданских прав и свободы выражения своих мнений, сегодня крымские татары продолжают жить в условиях чудовищной дискриминации».

Отдельным пунктом обсуждения стали «исторические уроки» из опыта прибалтийских государств. Эстонская сторона советует Украине и Западу воспользоваться схожей, по их мнению, ситуацией, сложившейся после «оккупации Прибалтики советским режимом в 1940 году». Именно непризнание Западом включения Прибалтики в состав СССР позволило затем бескровно и успешно провести процесс восстановления независимости Эстонской Республики, считает Келлам. Этот опыт следует повторить и в отношение Крыма, предлагает он.

Для этой цели участники конференции предложили активнее информировать Запад о «трагедии крымских татар, уже дважды за последнее столетие подвергнутых изгнанию с исторической родины». В своей работе по поддержке проблематики крымских татар Эстония намерена опираться на Украину и западные правозащитные институты. Немаловажную роль играет и финансирование информационной и организационной работы на данную тему, отметили выступавшие. Так, Министерство иностранных дел Эстонии выделило 105 тысяч евро на проект «Защита прав крымских татар средствами публичной дипломатии».

Данный проект запущен на официальном сайте эстонского Института по правам человека и направлен на «обеспечение фундамента для систематической и эффективной общественной дипломатии крымских татар, основанной на понимании того, что национальной идеей крымско-татарского народа является восстановление и обеспечение гарантии его личных и коллективных прав человека как коренного народа Крыма».

Никаких конкретных сведений данный проект не содержит — вся информация о нем занимает одну страницу. Отсутствует справочная информация или основная теория по данной теме. Похоже, сделано это намеренно, потому что, говоря о «восстановлении прав коренного народа Крыма», Институт по правам человека умалчивает об особом статусе крымских татар, полученном ими после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Так, крымско-татарский язык признан государственным языком Федеральной Республики Крым РФ наряду с русским и украинским.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

Кроме того, в Институте также предпочитают молчать о нынешнем ущемленном статусе крымских татар на самой Украине, где их язык, культура и история до сих пор не отнесены к признакам основных народов Украины. Верховная рада Украины признала крымских татар лишь коренным народом… Крыма. Также эстонские правозащитники явно ничего «не слышали» о дискриминации крымских татар украинской властью до 2014 года и об отсутствии у них законодательных прав на собственный язык вплоть до присоединения Крыма к России.

Данный проект существует на сайте только в англоязычной и эстонской языковых версиях, на русском информация отсутствует. Хотя, казалось бы, большинство жителей Крыма именно из русской версии и могло бы почерпнуть информацию о проекте и принять в нем участие?

Отметим, что членом правления эстонского Института по правам человека выступает эстонский татарин Тимур Сейфуллен, почетный президент Объединения народов Эстонии и один из руководителей исламского собрания страны. Все последние годы он вынужден оправдывать или популяризировать в эстонских СМИ своих единоверцев, их право на вероисповедание или мирные намерения при сосуществовании с эстонской общиной. Однако тема крымских татар его, похоже, вообще не интересовала последнее десятилетие — поиск статей или интервью Сейфуллена в массмедиа страны на данную тему показал «ноль».

Любопытно, что, активно продвигая тему «дискриминации крымских татар», Эстония фактически игнорирует тему с правами человека собственной эстонской общины в Крыму, история жизни которой на полуострове насчитывает столетия. Более того, те программы поддержки эстонской общины Крыма, которые минимально финансировались Эстонией (обмен культурными связями, прием делегаций общины на исторической родине, закупка учебников по эстонскому языку и оплата работы учителя по эстонскому языку в крымской школе), самой Эстонией были свернуты после весны 2014 года. Председатель OO «Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым» Ольга Скрипченко с сожалением констатировала отмену всех прежних договоренностей с официальным Таллином, место которого теперь постепенно занимает московский «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Именно этот центр теперь взял на себя финансовые и организационные заботы об эстонской общине Крыма. В частности, Москва наряду с властями Крыма финансирует ежегодные Дни эстонской культуры и Дни культур финно-угорских народов, которые традиционно проходят в августе в Бахчисарайском районе, а также отправку в Симферополь учебной, методической и художественной литературы на эстонском языке.

Аргументируя равнодушие официального Таллина к эстонской общине Крыма, Министерство иностранных дел Эстонии ссылается на международное право и его «нарушение со стороны России». Более ясно эту позицию обозначил депутат праволиберальной Реформистской партии парламента Эстонии Игорь Грязин в интервью порталу BaltNews. ee: «Мы не можем обозначить своё присутствие в Крыму таким образом, чтобы своими действиями не признать российскую оккупацию. Согласно международному праву Крым является временно оккупированный территорией. И как, скажите, нам общаться с властями Крыма, если с юридической точкой зрения — это бандформирования, с которыми можно вести какие-то дела только на условиях их полного подчинения».

С такой позицией не согласны многие представители эстонской левоцентристской интеллигенции, но две-три публикации «против» теряются на общем фоне «антикрымской» тональности эстонских СМИ, призывающих к отказу от каких-либо контактов с Крымом «до его полного возвращения Украине».

Странность логики официального Таллина заключается в том, что, «не замечая крымских эстонцев» и игнорируя их нынешнее положение, МИД и правозащитные учреждения Эстонии там же «видят» проблемы исключительно крымских татар и активно педалируют проблемы этой общины на международной арене. Также непонятно, почему Эстония, активно рассказывая об ущемлении прав крымских татар, «забыла» о куда большей национальной общине коренных народов Крыма — украинцах. Их доля в населении Крыма составляет, по данным переписи 2014 года, 15% (крымских татар — 10%). И почему официальный Таллин не интересует судьба других нацменьшинств полуострова: армян, евреев, молдаван, поляков, греков, болгар, цыган? И в курсе ли эстонский Институт прав человека, что в Крыму, помимо крымских татар, живут и собственно сами татары — почти 2% общего населения полуострова?

В марте 2016 года МИД Эстонии присоединился к коллективному письму глав внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Дании, в котором обращается внимание на «нарушения прав человека» в Крыму после воссоединения с Россией. «Крымские татары и другие жители Крыма, которые пострадали от проводимой Россией политики угнетения, нуждаются в поддержке», — говорится в письме.

Вопрос, каким образом будет оказываться «поддержка» многонациональному народу Крыма, если эти же страны отказываются контактировать с крымчанами до «полного восстановления территориальной целостности Украины», остается открытым.