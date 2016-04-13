



Kapo.ee Гендиректор КаПо Арнольд Синисалу

Сегодня, 12 апреля, Полиция безопасности Эстонии КаПо представила традиционный Ежегодник, в котором подвела итоги своей деятельности за 2016 год и обозначила основные угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отметив, что, по традиции всех предыдущих выпусков, главными угрозами Эстонии названы Россия и исламский терроризм. По количеству тематического материала в Ежегоднике Россия оказалась для Эстонии в три раза «опаснее» исламского терроризма. Любопытно также, что многие события 2017 года включены в перечень событий 2016 года, как и события, которые должны произойти в будущем. Издание содержит 45 страниц, семь глав и вступление гендиректора КаПо Арнольда Синисалу.

В первой главе «Защита конституционного порядка» в названиях четырех из пяти подглав присутствуют слова «Кремль» и «Россия». Отмечается, что «агрессивная внешняя политика России направлена на углубление конфронтации с Западом в попытках повлиять на безопасность Эстонии и Европы». Кремль пытается влиять на умы и настроения жителей Эстонии по принципу «разделяй и властвуй», считают в КаПо. Так, в Ежегоднике отмечена как «выгодная Кремлю» деятельность эстонских правозащитников и активистов из НКО «Русская школа Эстонии», организаторов Марша мира в сентябре 2016 года в Таллине.

Не менее традиционно Ежегодник связывает деятельность российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Эстонии с деятельностью российских федеральных СМИ. Не менее традиционно КаПо публикует «факты» о «провокационной деятельности» российских СМИ.

В качестве доказательства «злонамеренности» российских властей и СМИ в Ежегоднике приводится история с российским неонацистом Алексеем Максимовым из Санкт-Петербурга, который в августе 2016 года посетил традиционный сбор поклонников 20-ой дивизии СС «Эстлянд» и неонацистов в Синимяэ (северо-восточная Эстония). Присутствие татуированного свастикой молодого человека КаПо объяснило «провокацией» России, которая… отправила живописного бритоголового неонациста в Эстонию, чтобы получить более красочную и нужную для сюжетов о сборище в Синимяэ телекартинку.

Кроме того, по утверждению Ежегодника, Кремль планирует создать в Европе при поддержке местных пророссийских издателей русскоязычный медиацентр, производящий новости, и единую мультимедийную платформу. Его координаторами в странах Евросоюза названы порталы и их главные редактора Baltija. eu (Эстония, Александр Корнилов), Bfro. be (Бельгия, руководитель Сергей Петросов) и Russkoepole. de (Германия, руководитель Юрий Еременко). Сообщается, что руководители этих порталов заключили между собой в Брюсселе в ноябре 2015 года соглашение в рамках так называемого пилотного проекта «для борьбы с инфовойной западных стран против России». Утверждается, что штаб-квартира медиацентра будет находиться в Брюсселе, офис и рекламное агентство — в Германии во Франкфурте, а также офис и региональная редакция в Таллине. При этом Ежегодник КаПо сообщил, что в 2016 году «у прокремлевских проектов влияния, направленных против Эстонии, были проблемы с финансированием». Каким образом только «планируемое Кремлем инфодеяние» попало в список событий 2016 года, в Ежегоднике не уточняется.

В Ежегоднике неожиданно мало места уделяется открывшемуся в 2016 году представительству РИА «Россия сегодня» Sputnik Estonia — не упоминается ни его главный редактор (что сделано с примерами выше), ни громкие материалы, опубликованные за год на этом медиаресурсе и которые можно было бы определить как «прокремлевские» или «антиэстонские». Вся информация о Sputnik Estonia заняла в главе «Медиапроекты» всего один абзац.

Как утверждает Ежегодник, российские спецслужбы постоянно отслеживают деятельность военных Эстонии и связанных с ними организаций. Главной целью ФСБ являются эстонские госслужащие, журналисты и предприниматели, приезжающие в Россию. Особый интерес для вербовки у россиян — к жителям приграничных районов Эстонии. Именно поэтому КаПо советует всем, посещающим Россию, быть особо внимательными и в случае возникновения проблем с властями России, тут же проинформировать об этом Полицию безопасности.

Подробно освещается операция по задержанию в 2016 году двух «агентов ФСБ» — молодых жителей Эстонии с двойным (эстонским и российским) гражданством. Действуя как контрабандисты, Артем Малышев и Алик Хучбаров по версии КаПо добывали и передавали с 2011 года российским спецслужбам информацию о Силах обороны, военном ополчении Kaitseliit и Департаменте полиции и погранохраны, а также о работе пограничных кордонов восточной Эстонии. За информации они получали наличные деньги. Подчеркивается, что похожее задержание двух других контрабандистов КаПо осуществило и в 2015 году.

Кроме того, спецслужбы России постоянно пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию в странах. В качестве «злонамеренной деятельности» России в данном направлении ежегодник приводит… Черногорию, где «представители ГРУ» пытались организовать государственный переворот при помощи завербованных националистов.

Говоря о террористической угрозе, Полиция безопасности признала, что нельзя исключить возможность проведения теракта террористом-одиночкой на территории Эстонии. Одна из причин — появление в стране первых беженцев по программе квот Евросоюза. КаПо отмечает, что стопроцентно невозможно проверить биографии беженцев. В 2016 году КаПо отказалась впускать в Эстонию нескольких кандидатов в беженцы по квоте из-за их связей с террористическими группировками. На усиление напряженности указывает рост числа уголовных дел, заведенных в Эстонии с использованием термина «исламский терроризм», одно из которых было доведено до конца — жители Эстонии Рамиль Халилов и Роман Манько были признаны виновными в поддержке терроризма и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. В целом эстонская мусульманская община, как и прежде, остается по большей части миролюбивой, говорится в документе.

В раздел главы о терроризме Ежегодник КаПо включил также телефонного террориста и гражданина Эстонии Владислава Пяллинга, задержанного и судимого уже весной 2017 года, а также гражданина Эстонии Владимира Полякова, который в июне 2016 года был выдан Украине. Генеральный прокурор Украины ходатайствовал о выдаче для привлечения его к уголовной ответственности за участие в террористической организации, под которой Украина понимает Луганскую Народную Республику, на территории которой Поляков находился в 2014 году.

В 2016 году два гражданина Эстонии погибли в теракте во французской Ницце.

Ежегодник КаПо — уже 19-ый по счету. С 2016 года свои ежегодники стала выпускать и Служба внешней разведки Эстонии — Департамент информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ежегодник КаПо с 2004 по 2013 годы ежегодно вносил ИА REGNUM в список «врагов Эстонии» — в основном, за цитирование… эстонских СМИ. Так, перепечатка публикации из эстонского издания о падении численности эстонского населения было интерпретировано спецслужбами как «дезинформация» и «ложь». Одним из главных аргументов «вредности» называлась и прежняя работа основателя и главреда ИА REGNUM Модеста Колерова на различных государственных должностях.

Также традиционно стиль и подача информации издания больше соответствуют художественной публицистике, чем аналитическому документу. Так, деятельность России называется «агрессией по отношению к Евросоюзу в надежде на его ослабление» без приведения серьезных доказательств.