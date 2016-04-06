Американский центр «Атлантический совет» (Atlantic Council), именуемый в западных СМИ «мозговым центром» НАТО, выступил с оценками сложившейся военно-политической ситуации в Прибалтике и с рекомендациями НАТО и руководству прибалтийских республик. Статья «До того, как Таллин загорится» (Before Tallinn Burns) написана Джеймсом Хасиком, старшим аналитиком входящего в «Атлантический совет» Центра имени Брента Скроукрофта (The Brent Scowcroft Center).

Советский плакат «Фразы и базы». 1952

Хасик признается, что его статья является ответом на сценарий будущего конфликта между Россией и НАТО на территории Прибалтики, описанный на сайте «Искусство будущего» (artoffuturewarfare.org) Сиднеем Джей Фридбергом джуниором в статье «Таллин в огне» (Tallinn Is Burning). Примечательно, что данный сайт также входит в структуры «Атлантического совета». Статья Фридберга подробно описывает чувствительное и неизбежное поражение, которое понесет западная военная коалиция при подобном сценарии.

В ответ на это Хасик предлагает ответить на вопрос, что можно заранее сделать в Прибалтике, чтобы затем «не выковыривать войска России с территории стран — членов НАТО». Как считает автор статьи, упор следует сделать не на ускорении процессов доставки новых подразделений НАТО к зоне активных боевых действий, что тоже важно, а на предварительных технологических усилиях по созданию трудностей для «захватчика» на начальном этапе вторжения. Автор убежден, что все возможные действия могут вполне соответствовать логике принятой Пентагоном в 2014 году программы «Третьей стратегии компенсации» (Third Offset Strategy), нацеленной на обеспечение технологического превосходства США в военной сфере в XXI веке в рамках бюджетной экономии.

Упор на предварительные технологических усилия, а не на расчеты ускоренной переброски подразделений американских десантников Хасик объясняет не самыми лучшими воспоминаниями армии США о своем участии в военных действиях «с колес»: «Когда войска выбрасывались на сильного противника с места в карьер — дела исторически складывались скверно: вспомните высадки на Крите, в Нормандии и так далее. Русские используют в своих сражениях бронетехнику и артиллерию, так что нас ожидает более чем весомый ответ».

Аналитик не скрывает радости, что сегодняшняя российская армия — лишь малая часть прежней Красной армии времен холодной войны. У России также нет серьезных союзников, за исключением Белоруссии. Ослабляет ее и ряд замороженных военных конфликтов на периметре границ. Сухопутные войска НАТО превышают численность российской армии в семь раз. Все, что НАТО действительно нужно сделать заранее, так это увеличить число боевых подразделений на передовых рубежах в зоне непосредственного соседства с Россией, считает он.

Аналитик также считает позитивными усилиями прибалтийских государств по усилению своего военного потенциала. Он напомнил, что впечатление на Россию должно было произвести и участие в учениях «Полет дракона» (Dragoon Ride) летом 2015 года подразделений из 60 БТР марки Stryker и 400 военнослужащих США, которые прошли маршем через Эстонию, Латвию и Литву. Эффективность этих подразделений только усилится, напоминает он, после прохождения данными подразделениями модернизации своих вооружений. Не менее эффективным противостоянием внешним угрозам Хасик считает и планы по размещению в Восточной Европе бригады бронетехники США в феврале 2017 года. Впрочем, до февраля 2017 году уже нужно предпринять меры повышения боеготовности, считает он.

НАТО необходимо заранее позаботиться о создании полноценной инфраструктуры для действий боевой и грузовой авиации НАТО в Прибалтике, так как морская и наземная авиация России способна достигнуть любой точки в регионе и воспрепятствовать любой активности альянса. Даже если аэродромы в Калининградской области находятся «в пределах досягаемости огня артиллерии НАТО», стратегическая глубина действий российских самолетов поистине впечатляет, признается Хасик. Он также считает, что с началом военных действий НАТО будет сложно найти в Прибалтике пригодные аэропорты, так как те могут стать легкой мишенью для российских ракет типа «Искандер». Выходом могла бы стать модернизация имеющегося в распоряжении десантных подразделений вертолета типа H-47 Chinook, который сам аналитик считает «почтенным». Увы, добавляет он, создание быстролетящего на низкой высоте вместительного вертолета требует времени, что не добавляет оптимизма в оценке складывающейся ситуации. При этом он считает незначительными угрозы для НАТО со стороны ВМФ России, называя Балтийское море «озером». Хасик предлагает рассмотреть как вариант возможность перемещения из Германии в Польшу подразделений быстрого реагирования армии США вместе с соответствующей техникой ВВС, но сознает, что это может вызвать негативную реакцию России.

В статье присутствует рекомендация странам Прибалтики приступить к минированию внешних границ с Россией, в том числе и противотанковыми фугасами, для «замедления русского вторжения»: «Эстония и Латвия могли бы рассмотреть вариант создания плотных противотанковых минных полей вдоль границы с Россией». По мнению автора, «несколько старомодных зажигательных фугасов также произвели бы впечатление. Новые системы, подобные «умным» многозарядным системам М7 Spider, тоже были бы полезными — каждая мина М7 выстреливает вверх до шести гранат, которые поражают наступающую пехоту, а также убивают саперов, занятых расчисткой проходов». Джеймс Хасик предлагает властям прибалтийских государств подумать «о сухопутной версии подвижной морской мины», которая при помощи своих акустических приборов сможет автоматически реагировать на движение больших грузовых автомобилей — с живой техникой или, скажем, на бензовоз, а не просто взрываться под тяжелым транспортом. Цель — нанесение максимального ущерба, подчеркивает аналитик.

Перечисляя, что еще можно сделать для усложнения задачи «агрессора», Джеймс Хасик называет отказ от привычной радиосвязи, которая может быть заблокирована российскими специалистами, и предлагает перейти на традиционную проводную связь. Ведь даже для того, чтобы прервать связь по проводам, российским саперам придется заниматься этим делом, отвлекаясь от разминирования дорог, убежден старший аналитик американского центра имени Брента Скроукрофта.

Напомним, что страны Прибалтики до 1991 года входили в СССР. При объединении Германии в 1991 году и ликвидации Варшавского блока Михаилу Горбачеву были даны обещания, что НАТО не будет передвигать свои границы далее на Восток. От границы Эстонии с Россией до Петербурга 125 километров.