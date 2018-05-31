Лариса Шилова
Последние публикации
Видение отрока Варфоломея
«Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну родину нашу! Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью» Михаил Нестеров Творчество Нестерова...
31 мая 2018
«Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей»...»
«Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну, родину нашу! Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью» М. В. Нестеров Творчество Нестерова...
30 мая 2017
Великие географические открытия военной разведки Российской империи
Такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав. Антон Чехов Он не имел себе равных в решительности...
12 апреля 2017
Что бы мы делали без Транссиба?
В конце XIX — начале XX в. Сибирь была крайне отсталой окраиной России с малочисленным населением, слабо развитыми промышленностью и торговлей. В середине ХIХ века, после походов и открытий адмирала Г. Невельского и подписания в 1858 году графом Н. Н. Муравьевым-Амурским Айгунского договора с...
11 апреля 2017
Кнорозов: между арестом и Государственной премией СССР
О днажды Кнорозову попалась на глаза статья немецкого исследователя Пауля Шелльхаса под названием «Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема». Эта публикация резко изменила его научные планы: «Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано...
29 марта 2017
Жертва: вечный Тибет против вечного Китая
В ночь на 17 марта 1959 года его святейшество Далай-лама эмигрировал в Индию, за ним последовали 80 000 сторонников. Тибетцы опасались, что китайские власти похитят его и отправят в Пекин. Такое уже бывало, когда ламы или местные лидеры внезапно исчезали во время различных мероприятий...
17 марта 2017
Русский француз — судьба русского за 100 лет до русского Парижа
Алексей Петрович Боголюбов, замечательный русский живописец — пейзажист, педагог, профессор, общественный деятель, благотворитель. Внук писателя А. Н. Радищева, Боголюбов родился в селе Померанье в Новгородской губернии 16 (28) марта 1824 года в семье помещика, отставного полковника Петра...
17 марта 2017
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
Его Голгофой стала гильотина — он был казнен фашистами после месяцев заключения в тюрьме 8 сентября 1943 года. За несколько дней до казни, 29 августа 1943 года, на вопрос председателя фашистского суда, признает ли он себя виновным в помощи врагу Третьей империи — «большевистской России», ответил...
23 февраля 2017
В черном плаще с кровавым подбоем: Ватикан в мировой политике XIX−XX веков
Официальной философской доктриной католицизма признано учение Фомы Аквинского как единственно истинная философия, сам он считался Учителем католической церкви, «Ангельским доктором». Учение это представляло собой апологию западно-европейского феодализма, обосновывало феодальное право божественным...
26 января 2017
Как была создана Беларусь и как она стала Советской
Становление БССР было непростым. Несмотря на идею права наций на самоопределение, провозглашенную в «Декларации прав народов России», как правительство РСФСР, так и руководители Северо-Западного обкома РКП (б), облисполкома и СНК Западной области, считая Беларусь территориальной единицей (областью)...
1 января 2017