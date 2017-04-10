



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Транссиб

В конце XIX — начале XX в. Сибирь была крайне отсталой окраиной России с малочисленным населением, слабо развитыми промышленностью и торговлей. В середине ХIХ века, после походов и открытий адмирала Г. Невельского и подписания в 1858 году графом Н. Н. Муравьевым-Амурским Айгунского договора с Китаем окончательно оформились восточные границы Российской империи: в 1860 г. заложен военный пост Владивосток, пост Хабаровск в 1893 году стал городом Хабаровск. Но именно отсутствие необходимых путей сообщения не давало возможности для развития экономики этого огромного, богатого ресурсами региона. Сибирский тракт был, но добираться по нему приходилось месяцами, грузы в тихоокеанские порты доставлялись морем вокруг Азии. К тому же англичане, японцы и китайцы проявляли к Дальнему Востоку и Сибири нескрываемый интерес. И если бы магистраль не построили в те годы, Россия вряд ли удержала бы за собой Дальний Восток и побережье Тихого океана.

О необходимости строительства железнодорожного сообщения с Сибирью начали задумываться еще в середине девятнадцатого века: генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский трижды подавал проекты о строительстве Сибирской железной дороги, но безрезультатно, а на докладную записку адмирала Невельского в 1856 году «О деятельности Амурской экспедиции», где он аргументированно настаивал на необходимости строительства железной дороги, император Александр II ответил: «С данной просьбой граф Н. Н. Муравьев-Амурский обращался к покойному батюшке Николаю Павловичу. Но Сенат отклонил данное предложение. И мы отклоняем этот дорогостоящий проект».

Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

Особенно активно поддерживало идею строительства купечество России. Так, во «всеподданейшем адресе» Сибирского купечества в 1868 г. подчеркивалось:«Одни мы, Государь, сибирские Твои дети, далеки oт Тебя, если не сердцем, то пространством. Большие мы от того терпим нужды. Богатства пашен почвы лежат без пользы для престола Твоего и нас. Даруй нам железную дорогу, приблизь нас к Себе, отчужденных от Тебя. Повели, чтоб Сибирь внедрилась воедино во едином государстве». И только в 1886 году дело сдвинулось с мертвой точки благодаря императору Александру III: на отчет иркутского генерал-губернатора А. П. Игнатьева он наложил резолюцию: «Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора».

В 1887 году под руководством инженеров Н. П. Меженинова, О. П. Вяземского и А. И. Урсати были организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог. В 1888 году был принят окончательный план строительства магистрали при поддержке министерств: путей и сообщения, финансового, военного, морского, внутренних дел, земледелия, и государственного имущества Императорского дворца.

Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги». Мост через реку Обь. 1899

В 1890 году приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф направил в Петербург свои соображения о необходимости в первую очередь постройки железной линии от Владивостока до Хабаровска, благодаря чему Александр III утвердил решение о строительстве железной дороги в Уссурийском крае. С. Ю. Витте писал: «Я не преувеличу, если скажу, что это великое предприятие было совершено благодаря моей энергии, конечно, поддержанной императором». Подчеркивал стратегическую значимость магистрали и П. А Столыпин: выступая в Думе, он заявил: «Никакие крепости не заменят путей сообщения», что подтвердилось в годы Русско-японской войны, когда именно Транссиб стал магистралью, обеспечивавшей русские войска: было перевезено 2 млн военнослужащих вместе с артиллерией, обозами и другими грузами.

29 марта того же 1891-го последовал рескрипт императора на имя наследного цесаревича Николая Александровича: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

Церемония закладки транссибирской магистрали. 1891

19 (31) мая 1891 года в Куперовой пади около Владивостока состоялось официальное открытие строительства транссибирской магистрали На церемонии закладки цесаревич Николай Александрович собственноручно отвёз тачку земли на полотно дороги, заложил камень будущего железнодорожного вокзала и прикрепил серебряную табличку.Участие в строительстве предлагали иностранные компании, но им было отказано из-за возможного усиления иностранных капиталов на Дальнем Востоке. Строить решили собственными силами и средствами — на деньги казны, руками солдат, крестьян, ссыльных арестантов и приезжих из западных областей России, которых оказалось немало. Всего в строительстве участвовало около 90 тысяч человек, стоимость — триста пятьдесят миллионов рублей золотом.

В 1893 году был учрежден Комитет Сибирской дороги, председателем которого Александр III назначил наследника престола Николая Александровича. Комитет имел самые широкие полномочия. На одном из первых же заседаний Комитета Сибирской дороги были оглашены строительные принципы: «…Довести до конца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное, скоро и прочно»; «строить и хорошо, и прочно, с тем чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать»; «…чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов». Разрешено было привлекать к работам ссыльнокаторжных, ссыльных поселенцев, арестантов разных категорий с условием сокращать сроки наказания за участие в работах. Грузы для строительства магистрали доставлялись Северным морским путем: Н. В Морозов, гидролог, провел из Мурманска к устью Енисея 22 парохода.

Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги». Укладка пути. Разброска шпал. 1899

Началась огромная, тяжелейшая работа. Транссибирская магистраль — это семь железнодорожных участков со своими проблемами и особенностями: Уссурийская, Западно-Сибирская, Средне-Сибирская, Забайкальская, Маньчжурская, Кругобайкальская и Амурская. Руководили строительством известные инженеры: Урсати А. И., Вяземский О. П., Михайловский К. Я., Меженинов Н. П., Пушечников А. Н., Белелюбский Н. А, Гарин-Михайловский Н. Г., Проскуряков Л. Д. и др. Условия, в которых проходили работы, были поистине тяжелейшими: непроходимая тайга, болотистые почвы, горные хребты Алтай, Алатау и Саянский хребет, многочисленные сопки, глубоководные широкие реки с периодическими разливами и подъемом воды (на Амуре вода поднималась до 8 метров), районы вечной мерзлоты, морозы ниже 50 градусов, снежные метели, сугробы в несколько метров высотой, горные ущелья, дикие звери и огромные, необозримые расстояния. Основными орудиями труда были топор, кайло, лопата, тачка, кирка. Позже были завезены американские грейдеры.

В ходе строительства было проложено более 12 млн шпал, около 1 млн тонн рельсов, построено более сотни мостов, противообвальных галерей и тоннелей протяженностью 100 км, огромное количество подпорных стен и столбов, водопропускных труб. Для защиты путей от снежных заносов изготавливались переносные щиты с кольями. Кроме того, для служащих и рабочих, занятых ремонтом и содержанием пути, строились сторожевые дома, казармы, помещения для дорожных мастеров, жилые помещения, мастерские и депо, здания вокзалов, а также другие социальные объекты — около 70 школьных зданий, больницы, церкви, рабочие поселки и многое другое.

Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги». Общий вид ст. Красноярск. 1899

Смычка рельсов на всем протяжении Великого Сибирского пути произошла 21 октября (3 ноября) 1901 года, хотя регулярного движения поездов на всем протяжении магистрали в это время не существовало. Регулярное сообщение между столицей империи — Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России — Владивостоком и Дальним по железной дороге было установлено в июле 1903-го. Дата 1 (14) июля 1903 года ознаменовала собой также ввод Великого Сибирского пути в строй на всем его протяжении, хотя в рельсовом пути был перерыв: через Байкал приходилось переправлять поезда на специальном пароме.18 сентября (1 октября) 1904 года в результате пуска Кругобайкальской железной дороги рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком стал непрерывным. 5 (18) октября 1916 года — дата полного завершения строительства Великого Сибирского пути, этого величайшего достижения научной и инженерно-технической мысли России и других стран.

Транссибирская магистраль — крупнейшая в мире и по сегодняшний день: протяженностью 9288 километров, она проходит через два континента, 21 субъект Федерации, 13 областей, 87 городов, четыре края, две республики, одну автономную область, один автономный округ, пересекая16 крупных рек (было построено 86 мостов). В настоящее время по магистрали ежегодно перевозится 100 000 000 тонн грузов. В регионах, по которым проходит Транссиб, сосредоточено более 80% промышленного потенциала страны, добывается 65% угля, выпускается 25% древесины, осуществляется 25% нефтепереработки и многое другое. Прокатиться по Великому Сибирскому пути можно за семь суток. С. Ю. Витте написал в свое время: «Как без посещения Мекки нельзя быть настоящим мусульманином, так, не проехав из столицы до Дальнего Востока, нельзя будет называться подлинным русским».