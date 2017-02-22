



Иван Шилов ИА REGNUM Юлиус Фучик

Его Голгофой стала гильотина — он был казнен фашистами после месяцев заключения в тюрьме 8 сентября 1943 года. За несколько дней до казни, 29 августа 1943 года, на вопрос председателя фашистского суда, признает ли он себя виновным в помощи врагу Третьей империи — «большевистской России», ответил: «Да, я помогал Советскому Союзу, помогал Красной Армии. И это самое лучшее, что я сделал за свою сорокалетнюю жизнь!»

Перед казнью, в тюрьме им была написана замечательная книга — «Репортаж с петлей на шее», что стало возможным благодаря счастливому случаю — тюремным надзирателем Фучика был некто Адольф Колинский, чех, и, как оказалось, борец антифашистского сопротивления. Колинский ежедневно проносил в камеру бумагу и карандаши, забирая по вечерам написанное.

Позже он передал пачку исписанных листов жене Фучика Густе Фучиковой, и в 1945 году, благодаря стараниям Густы, вышла эта книга как завещание всем, кому не безразличны судьба мира и людей: «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безыменных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами! Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, … гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. Юлиус Фучик».

В 1950 году «Репортаж с петлей на шее» получил Международную премию Мира. Пабло Неруда, выступая на III Всемирном конгрессе сторонников мира по этому поводу, сказал: «Мы живем в эпоху, которую завтра в литературе назовут эпохой Фучика… История не знает произведения более простого и более высокого…»

Книга переведена на более чем на 90 языков мира. День гибели Фучика отмечается как день международной солидарности журналистов.

Abebooks.com Обложка книги

Он родился 23 февраля 1903 года в Праге, в рабочей семье. Любил говорить, что родился в один день с Красной Армией, гордился этим.

Первая мировая война потрясла его: голод, забастовки рабочих, многотысячные демонстрации, взрывы, расстрелы, в том числе — детей австрийскими солдатами. Позже он напишет: «Я не мог не понимать, что в мире, где люди против собственной воли убивают друг друга, будучи полны жажды жизни, что-то делается не так».

В 16 лет Юлиус уже принимает участие в объединенном комитете рабочих и учащихся средних и высших учебных заведений, пишет сатирические стихи в пражский журнал «Небойса» («Неустрашимый»), подает заявление об отречении от церкви. Окончив философский факультет Пражского университета, 18-летним вступает в коммунистическую партию, активно разрабатывает концепцию социалистического реализма в искусстве, становится редактором ведущих партийных изданий — газеты «Руде право», журнала «Творба», занимаясь журналистикой и критикой, а его репортажи, очерки и эссе стали выдающимся образцом партийной публицистики того времени.

Особенным событием в жизни Фучика стали поездки в СССР, а все, написанное им об СССР, в частности, о Средней Азии — интереснейшая часть его творческого наследия. Первая поездка состоялась в апреле 1930 года в составе делегации чехословацких рабочих по приглашению «Интергельпо», коммуны, основанной под г. Фрунзе переселенцами из Чехословакии, праздновавшей пятилетний юбилей, вторая — в 1934—1936 гг.

Фучик был счастлив, сбылось его желание увидеть Советскую страну и рассказать о ней правду в ответ на издевательскую критику буржуазной журналистики, которая, по его словам, «смотрит на мир через дырку в эментальском сыре».

Он хочет увидеть как можно больше, путешествует от Москвы до Средней Азии, посещает колхозы, промышленные предприятия, стройки, школы и вузы, театры, партийные собрания, и всюду — бесчисленные встречи с разными людьми: прочел более 300 лекций, беседовал с рабочими, крестьянами, интеллигенцией, прессой, партийными работниками, журналистами, деятелями искусства, детьми, молодежью, людьми на улицах. Он видел, что есть еще бедность и большие проблемы в жизни Страны Советов, но главным считал воодушевление, энтузиазм свободных людей, уверенных в лучшем будущем.

Юлиус Фучик. Фотография в газете

Фучика поражал размах строительства, подъем образования и культуры, братские отношения между народами разных республик, без национализма и шовинизма. Почти 2 года, проведенные им в СССР, представлены огромным количеством замечательных очерков — около 100, и книгой «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем».

Его именем были названы улицы разных городов СССР: В Москве, Ленинграде, Казани, Киеве, Измаиле, Ереване, Нижнем Новгороде, Туле, Иркутске, Екатеринбурге, Чебоксарах, Пятигорске, Фрунзе, Таганроге, Мелитополе, Ташкенте.

Последние годы жизни, вплоть до ареста, Юлиус полностью посвятил борьбе с фашизмом, руководил движением Антифашистского Сопротивлением из подполья.

В послевоенной Чехословакии Юлиус Фучик почитался национальным героем, книги его были включены в школьную программу.

Однако деятели «Бархатной Революции» 1989 года в Чехословакии в борьбе с коммунистическими идеями попытались дискредитировать само имя Фучика, прибегнув к самой гнусной лжи, обвиняя его в сотрудничестве с гестапо. Многочисленные сторонники Юлиуса Фучика не только доказали абсурдность клеветы, но в 1991 году образовали Общество его памяти под руководством известного журналиста Яна Йелинека в целях защиты исторической правды.

Из завещания Юлиуса Фучика: «Не бойтесь врагов — они могут только убить; не бойтесь друзей — они могут только предать; бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете».

«Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»