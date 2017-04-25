



Пржевальский Н. М. 1888. Фото В. Класен

Такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав.

Антон Чехов

Он не имел себе равных в решительности, предприимчивости, энергии, находчивости. Никакие трудности его не пугали. Служение Отечеству, бесстрашие, самоотверженная любовь к науке, природе, наблюдательность, терпение, стойкость, целеустремлённость, организованность, добросовестность — таковы черты его натуры. По общим итогам своих работ Н. М. Пржевальский занял одно из почётнейших мест среди знаменитых путешественников всех времён и народов.

Его мечтой, судьбой и последним пристанищем стала Центральная Азия, которой он отдал около 11 лет своей 49-летней жизни.

Leb Лошадь Пржевальского

Родился 12 апреля 1839 года в деревне Кимборово Смоленской губернии в семье помещика, отставного поручика Михаила Кузьмича Пржевальского и Елены Алексеевны Каретниковой. В детстве подолгу бродил по смоленским лесам, читал книги о путешествиях, географии, зверях и растениях. Одной из любимых была книга «Великий воин».

И он стал великим воином науки.

После окончания гимназии 16-летний Николай Пржевальский, вдохновленный героизмом защитников Севастополя, решает стать военным и поступает на службу в Белевский полк, а в свободное от службы время исследует окрестности, охотится, собирает гербарии. Через пять лет поступает в Академию Генерального штаба, окончание которой давало возможность участвовать в путешествиях: курсовая работа «Военно-статистическое обозрение Приамурского края» приносит ему членство в Русском географическом обществе. По окончании академии преподаёт в Варшавском юнкерском училище, занимается наукой и пишет учебник по всеобщей географии для юнкеров, который в своё время пользовался большим успехом в военных и гражданских учебных заведениях и вышел в нескольких изданиях, в том числе — в зарубежных странах. Тогда же его мысли начинает занимать Центральная Азия: «Я в уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту», — пишет Пржевальский.

Наконец, в мае 1867 года первое путешествие состоялось — удалось получить командировку в Уссурийский край, незадолго до того присоединённый к России. Инструкцией Пржевальскому предписывалось обозначить расположение войск, собрать сведения о численности и состоянии русских, маньчжурских и корейских поселений, исследовать ведущие к границам пути, исправить и дополнить маршрутную карту, «производить какие угодно учёные изыскания». Отправляясь в экспедицию, он писал другу: «…Я еду на Амур, оттуда на р. Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана, к границам Кореи. Да! На меня выпала завидная доля и трудная обязанность — исследовать местности, в большей части которых ещё не ступала нога образованного европейца. Тем более что это будет первое моё заявление о себе учёному миру».

Итогом двухлетних исследований стали сочинения «Об инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийском крае», описано около 300 видов растений, птиц, многие из которых были ранее неизвестны. Русское географическое общество высоко оценило привезенные материалы: Пржевальский получил серебряную медаль, но главной наградой для него стала возможность следующего путешествия — экспедиция в Среднюю Азию.

С 1870 по 1885 год Николай Пржевальский организовал и провел четыре экспедиции в Центральную Азию. Верхом на лошадях и пешком, по сложнейшим маршрутам, ночуя в снегу, сталкиваясь с сопротивлением китайских и тибетских властей, враждебностью местного населения, болезнями и неудачами, беспощадный к себе, но дружественный к своим спутникам. Первая — «Монгольская» экспедиция, самая тяжелая и опасная: за три года пройдено, по большей части пешком, 12 тысяч километров пути. Пржевальский оставил запись об этой экспедиции: «Вдалеке от родины мы жили, как родные братья. Делили вместе работу и опасность, горе и радость. Сохраню до гроба благодарные воспоминания о своих спутниках, безмерной отвагой и преданностью делу обусловивших весь успех предприятия». В результате было собрано 4000 экземпляров растений, открыты новые виды, получившие его имя: ящурка Пржевальского, расщепохвост Пржевальского, рододендрон Пржевальского; на карте Центральной Азии появились 23 новых хребта, 7 больших и 17 маленьких озер, уточнены высоты многих перевалов, определены точные местоположения селений. Путешественники расположили к себе многих местных жителей отзывчивостью и помощью лекарственными препаратами, а за излечение малярийных больных дунгане прозвали Пржевальского великим белым хубилганом — Великим Доктором и святым. Это путешествие принесло Николаю Михайловичу мировую славу и золотую медаль Русского географического общества. В качестве отчёта о своём путешествии Пржевальским была написана книга «Монголия и страна тангутов», которая была переведена на многие языки мира, автор ее получил от зарубежных географических обществ медали и грамоты.

Медаль Пржевальского

Вторая экспедиция была организована для исследования Тибета и Лхасы, началась в 1876 году. Задумана она было масштабно, но из-за осложнения политической ситуации — конфликта с китайскими властями и болезнью Пржевальского — маршрут пришлось изменить и сократить. Преодолев хребты Тянь-Шаня и Таримскую впадину, путешественники достигли огромного тростникового болота-озера Лобнор. По описанию исследователя, озеро имело 100 километров в длину и приблизительно 22 км в ширину. На берегах Лобнора, в «стране Лоп», Пржевальский был вторым после Марко Поло. Были исключительно подробно описаны низовья Тарима с группой озер и хребет Алтын-таг. Открытие Пржевальским Алтынтага было признано во всем научном мире крупнейшим географическим открытием: оно точно установило северную границу Тибетского плоскогорья, а Тибет оказался на 300 километров севернее, чем предполагалось раньше. а также собраны материалы по этнографии лобнорцев (каракурчинцев), а в дневнике Николая Михайловича появляется запись: «Пройдёт год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится моё здоровье, и тогда я снова возьму страннический посох и снова направлюсь в азиатские пустыни».

И в 1879 году, с 13 спутниками, Пржевальский отправляется в третью, «Тибетскую» экспедицию, через Хамийскую пустыню и хребет Нань-Шань на плоскогорье Тибет. Её участниками была исследована река Хуан-хэ, северная часть Тибета, открыты два хребта, названные Пржевальским в честь Гумбольдта и Риттера, медведь пищухоед и дикая джунгарская лошадь, получившая в научной литературе название «Лошади Пржевальского». Эта экспедиция описана ученым в книге «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки». Но на этом Николай Пржевальский, даже будучи не совсем здоровым, не остановился и организовал четвертую экспедицию, названную «Вторым Тибетским путешествием», и длилась она с 1883 по 1885 год. Эта экспедиция была многолюднее и обставлена богаче всех предыдущих. Экспедиция исследовала истоки Хуан-хэ и водораздел между Хуан-хэ и Ян-цзы. Эти местности с точки зрения географической в то время совершенно не были известны не только в Европе, но и в Китае, а на картах обозначались лишь приблизительно. Достижение и исследование истоков Хуан-Хэ Н. М. Пржевальский справедливо считал решением «важной географической задачи»: были обнаружены неизвестные европейцам и не имеющие даже местных названий хребты. Он дал им названия: хребет Русский, хребет Московский, хребет Колумба, а вершине хребта Московского дал название «Кремль». К югу от хребтов Колумба и Русского Пржевальский заметил «обширный снеговой хребет» и назвал его «Загадочным». Впоследствии этот хребет решением Совета Русского географического общества был назван именем Н. М. Пржевальского. Итогом этого путешествия становится очередная книга «От Кяхты на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима».

Заслуги Н. М. Пржевальского были признаны ещё при жизни его как в России, так и за границей. Двадцать четыре научных учреждения России и Западной Европы избрали его своим почётным членом. Н. М. Пржевальский состоял почётным членом русской Академии наук. Московский университет присвоил ему учёную степень почётного доктора зоологии. Город Смоленск избрал его почётным гражданином.

Иностранные географические общества присуждали Н.М. Пржевальскому свои награды: Шведское — высшую награду — медаль Вега, Берлинское — медаль имени Гумбольдта, Парижское и Лондонское — золотые медали, Французское министерство просвещения — «Пальму академии». Лондонское географическое общество, присуждая ему в 1879 г. свою высшую награду, отметило, что путешествия его превосходят всё, что имело место со времени Марко Поло (XIII в.).

Один Пржевальский… стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг… идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки… делают его в глазах народа подвижником, олицетворяющим высшую нравственную силу.

Антон Чехов

Но ни почести, ни награды, ни слава, ни материальная обеспеченность не могли удержать Николая Пржевальского на месте: в марте 1888 г. он закончил описание четвёртого путешествия, а в следующем месяце уже имел разрешение и деньги на новую экспедицию в Лхасу.18 августа 1888 года Николай Михайлович прибыл в Каракол, где был укомплектован состав экспедиции и приготовлен караван к путешествию, которому, к сожалению, не суждено было состояться: 1 ноября 1888 г. Пржевальский умер от тифа на руках своих соратников. Перед смертью попросил: «Об одном прошу не забыть, чтобы похоронили меня непременно на берегу Иссык-Куля, в походной экспедиционной форме…» Ему не исполнилось и 50 лет. Для могилы выбрали ровное красивое место на берегу Иссык-Куля, на обрыве, с видом на озеро. На могиле из больших глыб местного мрамора позже был сооружён памятник с надписью: «Николай Михайлович Пржевальский, родился 31 марта 1839 г., скончался 20 октября 1888 г. Первый исследователь природы Центральной Азии» (даты указаны по ст. стилю).

Hardscarf Озеро Исык-Куль

Жизнь Н. М. Пржевальского поражает: на пределе физических возможностей, в тяжелейших условиях, далеких от нынешних возможностей путешествий, в том числе — так называемых экстремальных, оснащенных всевозможными средствами связи, экипировки и передвижения, Пржевальский не просто путешествовал, он служил Отечеству по чувству долга и любви. Представляется, что именно эти чувства давали ему и его спутникам такие силы. Антон Павлович Чехов называл Пржевальского подвижником: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме… кроме скептиков, мистиков, либералов и консерваторов есть еще люди иного порядка, люди подвига веры и ясно сознанной цели». Сказанное Чеховым в 1888 году словно бы показывает современную жизнь, в том числе и в России, где не услышишь слов Отечество, Родина, разве что в названиях ресторанов, но презрительные «рашка» и «совок» — на каждом шагу.

Вспоминаются написанные более 200 лет назад стихи Ф. И. Тютчева :

Опально — мировое племя,

Когда же будешь ты народ?

Когда же упразднится время

Твоей и розни, и невзгод,

И грянет клич к объединенью,

И рухнет то, что делит нас?

В семидесятые годы прошлого века русский поэт Николай Рубцов написал:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и долы

Со всех сторон нагрянули они —

Иных времен татары и монголы…