



Микеланджело. Моисей. 1515

Официальной философской доктриной католицизма признано учение Фомы Аквинского как единственно истинная философия, сам он считался Учителем католической церкви, «Ангельским доктором». Учение это представляло собой апологию западно-европейского феодализма, обосновывало феодальное право божественным установлением, объявляло Пап наместниками Христа, утверждало необходимость подчинения светской власти церковной, возводило господство и подчинение в естественную основу мироздания, а феодальную иерархию — в универсальный принцип организации общества и так далее. Это вошло в плоть и кровь католической практики в миру, что особенно очевидным стало с нарастанием революционных движений XVIII—XX веков и войн за независимость.

Ватикан и католические иерархи в различных странах были на стороне контрреволюции. Особую ненависть вызывали социалистические движения, в частности, революция в России, ибо церковь неизменно отстаивала незыблемость общественного строя, основанного на частной собственности, и готова была на все, чтобы остановить социальные изменения, заявляя, что лучшим оружием против революций является именно и только она — католическая церковь, ее учение и организация, что означало отказ стремлению людей к лучшей жизни. Более того, стремления эти объявлялись греховными страстями, противными Богу.

А между тем католицизм — религия христианская, и целью ее должны быть соответствующие ценности: милосердие, сострадание, нестяжание, смирение, покаяние, любовь к ближнему и тому подобное. Однако не все так гладко и в Новом Завете, если апостол Павел утверждал, что нет власти не от Бога, да и принцип непротивления злу насилием дает повод задуматься: раз власть имеет божественную природу, то все, что ею делается, должно приниматься беспрекословно. Значит, власти можно все, народу — ничего, принимать и терпеть.

Показательна в этом отношении энциклика папы Льва ХIII от 15 мая 1891 года «Rerum novarum»: «Классы в разной степени нуждаются друг в друге… Огромная ошибка в убеждении, что классы изначально враждебны друг к другу… В государстве сама природа его предписывает классам… сосуществовать в гармонии и согласии… Взаимное согласие приводит к красоте доброго порядка» и т.п. Совершенно очевидно, что интересы Ватикана и католической церкви тесно связаны с интересами империалистической буржуазии, сама церковь и Ватикан стали крупнейшими капиталовладельцами: воистину, и душа ее — душа капитала: «Церковь скорее простит нападки на 38 из 39 членов его символа веры, чем нападки на 1/3 ее денежных доходов» — писал Карл Маркс в «Капитале».

Следовательно, католицизм, поскольку здесь речь идет о нем, — есть структура, которая под прикрытием религии цинично эксплуатирует человека, его чувства и надежды, порабощая, унижая, внушая страх перед Богом, вменяя людям вину в их бедах и несчастьях их собственной греховностью, т. е. личными качествами, оказывая тем самым эмоционально-психологическое давление и моральное насилие.

С зарождением и развитием капитализма католическая церковь не только не растерялась, но проявила себя как политическая структура. Не разрывая сложившихся традиционных связей с феодальной аристократией, стала весьма успешно обслуживать интересы капитала (как и свои собственные) активной борьбой против революционного и социалистического рабочего движения. В годы Великой французской революции Престол проявил себя особенно предельно жестоко, оказывая мощное противодействие революционерам.

Католическая Франция, эта «старшая дочь церкви», ежегодно приносила Престолу около 400 тыс. ливров в виде аннатов, а по стране разъезжали торговцы святыми реликвиями, доходы от которых поступали в Рим. Папа раздавал бенефициантам многочисленные прибыльные должности. Ни один декрет, касавшийся духовной жизни Франции, не подписывался королем без его санкции.

Франческо Гварди. Папа Пий VI благословляет жителей Венеции в церкви Сан-Дзаниполо. 1782

В злобных выражениях Пий VI протестовал против принципа «народного суверенитета», против свободы совести и религиозной терпимости. Он проклял все без исключения реформы, даже самые справедливые и необходимые. Духовенство Франции подталкивалось к всевозможным преступлениям, от запугивания и проклятий до убийства священников, присягнувших конституции. А когда Учредительное собрание декретировало 14 сентября 1791 г. присоединение Авиньона и Венессена к Франции, папа ответил проклятиями и анафемой и всеми способами поддерживал священническую контрреволюцию.

«Почему священники не присягнули? — спрашивал автор одной из брошюр тех времен и отвечал: — Потому что они ожидают контрреволюции… как только она будет осуществлена, они снова закуют свободный народ в цепи». Один русский наблюдатель писал: «Кардиналы опасаются, что ежели папа признает гражданскую конституцию духовенства во Франции, то народ в Риме вздумает, может быть, присвоить себе право избирать и пап, подобно как во Франции народ избирает теперь епископов и священников».

Уже к концу 1789 г. духовенство было одной из главных сил сопротивления революции. Постепенно борьба, которую вела церковь, сделалась систематической и плановой, образовался руководящий центр, откуда низшее духовенство получало указания. К началу 1791 г. революция и церковь уже открыто противостояли друг другу.

Церковь внушала верующим, что «монархия представляет собой наиболее известное в святом писании правительство», что так же, как господь является «королем королей», нет на земле никого, «превосходящего королей». «Никогда никому не дозволено восставать против своего государя». «Народный дух всегда был чудовищем».Все реформы, особенно «свобода писать и печатать против религии, уничтожение монашеского обета, ограбление церкви и канонизация Вольтера, Мирабо и Жан-Жака Руссо», были объявлены противоречащими учению Христа.

Не выступая ни в коем случае против капитализма, католическая церковь отвергала некоторые идеи и институты буржуазного общества: республиканский строй, отделение церкви от государства, свободу совести, светские школы, гражданский брак. Совсем враждебно церковь воспринимала развитие науки. Памятуя заповеданный «Святым Фомой» контроль за наукой и образованием, она видела в ней опасность для собственной монополии во влиянии на умы, так как это напрямую было связано и с ее доходами. Поэтому она стала служить буржуазии и империализму верой и правдой в борьбе с социалистическими и коммунистическими идеями как врагами общественного спокойствия и порядка, резко осуждая критику частной собственности, идею равенства всех людей, борьбу с власть имущими и так далее.

В упомянутой выше энциклике «Rerum novarum» на редкость цинична демагогия в утверждении естественности неравенства богатства, «как не равны и органы человеческого тела», в заявлении возможности сотрудничества труда и капитала, а также необходимости солидарности капиталистов и наемных рабочих и прочее. Оживляется стремление папского престола осуществить давнишние планы о церковной унии — объединении христианских церквей под эгидой папы. Папский престол стал активно вмешиваться в международную политическую жизнь и стремился заручиться поддержкой правительств, всячески доказывая, что Ватикан и возглавляемая им церковь являются их надежными союзниками против социалистического движения.

Папа Лев XIII (в белом) в 1898 году

Устанавливая отношения с правящими кругами Германии, папа говорил Вильгельму II, посетившему Ватикан в 1903 году, что его (Вильгельма) правление основано на глубоких религиозных принципах и он, папа, поручает ему «миссию вернуть Европу в лоно христианства, в противовес социалистическим и атеистическим идеям». «Германия, — сказал папа императору, — должна стать мечом католической церкви», а через 40 лет папский престол выразил надежду на то, что «мечом католической церкви» для подавления социалистических и атеистических идей станет фашистский режим в Германии.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России была враждебно встречена как империализмом, так и Ватиканом, и католической иерархией во всех странах. Они же способствовали организации военной интервенции и блокаде революционной России. В разжигания ненависти к Советской России участие приняли церковные организации всех исповеданий, в том числе и Ватикан. Антисоветская политика империалистов провозглашалась богоугодным делом, ибо Ватикан был политически неизменно на стороне царского правительства.

В годы Гражданской войны в России Папский престол сотрудничал с белогвардейскими правительствами Колчака и Деникина, с петлюровцами и прочими «претендентами» на разграбление и порабощение России, делал ставку на сепаратистски настроенных людей в Советской России, создавал свою агентуру в виде «русской католической церкви», привлекал на свою сторону антисоветски настроенных представителей православных церковников, призывал иерархов католической церкви в России не соблюдать советских законов об отделении церкви от государства и тому подобное.

Попыткой вмешательства во внутренние дела Советской России стало настоятельное предложение Престола на Международной конференции в Генуе 1922 г. о полной свободе совести в России для всех российских и иностранных граждан, живущих в России, гарантии свободы отправления религиозного культа в общественной и частной жизни, неприкосновенность всей церковной собственности, а также возврат всего конфискованного церковного имущества, в чем советской делегацией было, конечно, отказано как вмешательство во внутренние дела Российского государства. Чичерин вспоминал: «Пий XI был в Генуе со мной очень любезен в надежде, что мы нарушим монополию Православной церкви в России, тем самым расчистим ему путь».

Голод 1921−1923 гг. в России Ватикан рассчитывал использовать для своих целей: в Женеве было подписано соглашение о помощи голодающим между Ватиканом и Москвой. Миссия международной экономической помощи в борьбе против голода в СССР была доверена американскому иезуиту Уолшу и была использована Ватиканом в роли троянского коня в собственных интересах: приготовление русского народа к постепенному и безболезненному переходу в католичество, как об этом свидетельствует католическая пресса того времени.

Папа Пий XI в 1939 году

Антисоветской пропагандистской кампанией в мировом масштабе стал так называемый крестовый поход против СССР по призыву папы Пия XI в 1930 г. Это привело Ватикан к союзу с Муссолини, Гитлером и другими реакционными силами, что содействовало приходу фашистов к власти в Италии, где по случаю установления фашистской диктатуры в церквях служили молебны, а Муссолини был провозглашен человеком, «посланным провидением». Этот союз — итальянского фашизма с Ватиканом — сохранялся до последнего дня существования фашистского государства.

Показательно и отношение католической церкви к Гитлеру: архиепископ Рарковски в пастырском послании в начале войны против СССР писал: за всем тем, что делает фюрер, стоит Бог. Престол также не протестовал против преступлений нацистов в Германии, в Риме и на оккупированных ими территориях, против массовых убийств народов оккупированных стран, против поголовного истребления еврейского населения.

Папский престол, принадлежащий выходцам из аристократических семей и аристократами же избиравшийся, народом традиционно не интересовался, и отношение к нему было не иначе, чем как к рабам или животным. Важно было только то, что война направлена на СССР и коммунизм. И, что не менее важно, папский престол рассчитывал, что победа откроет путь ватиканским миссионерам на территорию советской страны для насаждения там католицизма, для осуществления церковной унии. Престол также выступал против безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Далее Ватикан принял активное участие в холодной войне, организованной империалистами США и других капиталистических стран против СССР и всех социалистических стран. 7 июня 1982 года папа Иоанн Павел II встретился в Ватикане с президентом США Рональдом Рейганом. Темой встречи были объявлены советское владычество в Восточной Европе и усиление распада коммунистической империи. На следующий день в Лондоне Рейган объявил о «крестовом походе» против СССР — «империи зла».

В клерикальных кругах допускали применения атомного оружия против социалистических стран, цинично уверяя, что применение этого оружия не является грехом, а возможная гибель от атомного оружия всего мира не является доводом против его применения: «В таком случае мы можем сказать, что такова воля Бога».

В последние десятилетия Церковь столкнулась с очень серьезными вызовами. Мир становится все более светским, европейские церкви пустуют или используются не по назначению, многие страны принимают законы о разрешении однополых браков. Упоминание Христа исчезает из названия партий, убрано оно из проекта конституции Евросоюза. Растет количество мусульманских мечетей и мусульманского населения во всех странах Европы. Какой путь, стратегию и тактику выберет Престол — покажет время.

Одно очевидно — как и во все времена, под предлогом защиты веры Рим будет защищать, прежде всего, свои политически и финансовые интересы, эксплуатируя при этом чувство вины и другие психологические комплексы человека, не давая ему от них избавиться. А до развития человека, до познания его божественной природы, до привнесения в жизнь паствы психологических и иных техник совершенствования человека и его природы, каковых в мире уже полно, — католической церкви вообще нет дела. Человек должен эксплуатироваться, и эксплуатироваться беспощадно. Всестороннее творческое, психологическое и нравственное развитие человека слишком явно противоречит этим целям.