Алексей Петрович Боголюбов, замечательный русский живописец — пейзажист, педагог, профессор, общественный деятель, благотворитель. Внук писателя А. Н. Радищева, Боголюбов родился в селе Померанье в Новгородской губернии 16 (28) марта 1824 года в семье помещика, отставного полковника Петра Гавриловича Боголюбова, ветерана Отечественной войны 1812 г., и Феклы Александровны Радищевой.

И. Е. Репин. Портрет Боголюбова, 1876 год

В 8 лет был определен в Александровский корпус для малолетних как сирота ветерана войны, через два года — в 1834 году — переведен в Морской кадетский корпус, который окончил в 1841 году в звании мичмана. Служил адъютантом у вице-адмирала Александра Алексеевича Дурасова. Службу проходил в заграничных плаваниях, в 1847—1849 гг. побывал в разных странах, где познакомился с произведениями знаменитых западноевропейских художников: в Лондоне увидел пейзажи Тернера со стремительно летящими облаками и бурлящей водой и написал в своих «Записках моряка»: «Гармония красок навсегда запала в мою душу».

Алексей Боголюбов. Набережная Константинополя. 1850-е

На острове Мадера Боголюбова знакомится с Карлом Брюлловым: «Брюллов попросил, конечно из вежливости, показать работы, которые были в папке, сделал замечания про рисунки, но, увидев этюды с натуры, сказал: «Эге, да вы, батюшка, краску бойко месите, продолжайте, а главное, рисуйте построже», — рассказывал он об этой встрече. В 1848 году художник посещает музеи Амстердама, Роттердама и Харлема. Живописные работы самого Боголюбова в этот период — картина «Пароход-фрегат «Камчатка» (1848, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург), «Фрегат «Усердный», множество рисунков и эскизов.

С 1849 г. Боголюбов посещал классы Петербургской Академии художеств, учился у М. Н Воробьева, Б. П. Виллевальде. И конечно, огромное влияние оказал на молодого художника Иван Константинович Айвазовский.

В 1853 г. Алексей Боголюбов оканчивает Академию художеств с большой золотой медалью и аттестатом 1-й степени на звание классного художника, оставляет службу и назначается художником Главного морского штаба.

Вторую золотую медаль художник получит в 1852 году за несколько картин, в частности — за «Вид Смольного монастыря с Охты».

Алексей Боголюбов. Венеция. 1856

По заказу Главного морского штаба Боголюбов в 1850—1870-х гг. пишет серии картин, посвященных морским сражениям Крымской и Русско-турецкой войн, а также историческим битвам XVIII в. («Синопское сражение 18 ноября 1757 года», 1857−1859; «Сражение русского флота со шведским в 1790 году вблизи Кронштадта при Красной горке», 1866; «Бой у озера Эзель 24 мая 1719 года», 1866−1872; «Взрыв турецкого монитора», 1877 и др.). По условиям заказа необходима была абсолютная точность как в изображении всех деталей корабельной оснастки, так и передаче исторических подробностей, с чем художник блестяще справился.

По заказу императора Александра II Алексей Боголюбов изобразил историю русского флота, в частности, флота Петра Великого, что стало поистине живописной историей русского флота.

В 1858 году Боголюбов за картины с видами Рима, Константинополя, и Шильонского замка на Женевском озере получает звание академика, в 1861 году — звание профессора живописи. Им создано немало знаменитых на весь мир картин и полотен — около 3000 картин, акварелей и рисунков, только в царской коллекции насчитывалось 150 акварелей.

Алексей Боголюбов. Гибель фрегата Александр Невский (Дневной вариант). 1868 год. 1868

Кроме того, Алексей Петрович отдавал много сил и всё свое состояние делу развития русской художественной школы. В среде русских художников пользовался глубочайшим уважением и характеризовался человеком благородным, умным, нежным и любящим. Так, в 1860 году Боголюбов устроил в залах Академии художеств выставку своих работ для публики в пользу вдов и сирот художников.

В Париже, где Боголюбов с 1873 года проводит каждую зиму по состоянию здоровья, опекает русских художников — пенсионеров (И. Е. Репина, В. Д. Поленова, В. В. Верещагина, К. А. Савицкого и др., знакомит их с французским искусством, достает выгодные заказы, устраивает выставки русских живописцев.

В 1877 г. основывает Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников, в России состоит в правлении ТПХВ, всячески поддерживая идеи И. Крамского.

В поездках по странам Европы в 1854—1860 годах много работает и учится: в Дюссельдорфе Боголюбов берет уроки у Андреаса Ахенбаха, в Париже работает в мастерской Эжена Изабе, известного мариниста. В мастерской Боголюбова любил бывать Камиль Коро, а Шарль Добиньи обменивался с ним этюдами. В 1860 году, с огромным количеством картин и этюдов (среди которых были «Ярмарка в Амстердаме», «Рыбный рынок в Схевенингене», 1859, и др.), Боголюбов возвращается в Россию и показывает свои работы на выставке в Академии художеств, за что получает звание профессора, особую благодарность и возможность преподавать в Академии.

Алексей Боголюбов. Вид Москвы с Бабьего городка. 1880-е

В 1860-х гг. он совершил три поездки по Волге и привез множество пейзажей невероятной красоты — «Ипатьевский монастырь под Костромой», 1861; «Крестный ход в Ярославле», 1863; этюд «Астрахань. Адмиралтейство» и др.

Вместе с тем, в 1861—1865 гг. Алексей Петрович занимается в Императорской Академии художеств с пейзажистами в качестве «свободного профессора без жалования». Среди его учеников — И. И. Шишкин, Е. А. Ознобишин. А в 1871 году Боголюбов становится членом Совета Императорской Академии художеств, давал уроки рисования Марии Федоровне, супруге императора Александра III.

В 1871 году Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил Академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сепией и акварелей.

В 1885 г. Алексей Петрович создает в Саратове на основе собственного собрания первый в России провинциальный общедоступный художественный музей и дает ему имя своего деда — А. Н. Радищева. Позже при музее открылась рисовальная школа, в настоящее время это Академия художеств Поволжья. Музею и школе Боголюбов завещал всё состояние, «дабы возвысить образовательное дело юношества». В его музее и его школе в Саратове выросли мастера мирового уровня, гордость искусства XX века — живописцы В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, скульптор А. Т. Матвеев и десятки других первоклассных художников — А. А. Савинов, П. С. Уткин, Д. Ф. Цаплин, В. М. Юстицкий, граверы А. И. Кравченко, П. И. Поляков, А. В. Скворцов и многие, многие другие.

Алексей Боголюбов.Аблязово. Молотьба. 1887

Гражданская жена Боголюбова, парижанка, баронесса Элиз Шивр, принявшая российское гражданство и православие, завещала Радищевскому музею и школе всё свое состояние — 100 тысяч рублей.

В январе 1891 года в Париже и заочно в Саратове праздновалось 50-летие профессиональной деятельности А. П. Боголюбова. Юбиляр был буквально засыпан телеграммами, и не было газеты в Петербурге, Москве, Саратове, Париже, Лондоне, которая бы не откликнулась на это событие. Друзья, русские парижане и французы, в знак признания его художественных заслуг преподнесли юбиляру золотую палитру с выгравированными автографами.

Произведения Алексея Петровича Боголюбова находятся в собраниях музеев России, в частности в Третьяковской галерее — «Золотой Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на Неве у взморья» и другие. В Москве, в бывшем особняке художника, находящемся по адресу: ул. Сущевская, д. 14, располагается Библиотека искусств, которой в 1996 году присвоено его имя.

Умер художник 27 октября 1896 года в Париже, похоронен в Петербурге.