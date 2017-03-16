В ночь на 17 марта 1959 года его святейшество Далай-лама эмигрировал в Индию, за ним последовали 80 000 сторонников.

Bundesarchiv Монахи у трона Далай-ламы, Норбулингка. 1938 год

Тибетцы опасались, что китайские власти похитят его и отправят в Пекин. Такое уже бывало, когда ламы или местные лидеры внезапно исчезали во время различных мероприятий, организованных китайцами с приглашением тибетцев. Обеспокоенность за безопасность Далай-ламы усилилась, когда китайское военное командование пригласило Его святейшество на театральное представление в китайском гарнизоне 10 марта, тем более что китайцы потребовали, чтобы Далай-лама прибыл без охраны, хотя это было положено по традиции.

Bundesarchiv Тибетская танцевальная группа. 1938

До 50-х годов XX века в Тибете не было социальных волнений. Но после вторжения Народной освободительной армии Китая в 1949 году в северные провинции Тибета началось массовое сопротивление китайской оккупации жителями страны. Обосновавшись в Лхасе, китайцы стали настойчиво пытаться подорвать суверенную власть тибетского правительства и установить свою власть, и для этого проводилось политическое и региональное разделением тибетцев, социальные и экономические реформы вопреки желаниям тибетцев и рассчитанными на изменение структуры тибетского общества, и учреждение органов управления и организаций, дублирующих уже существовавшие тибетские институты власти.

Central Tibetan Administration Тибетские беженцы в Индии в 1960-х

Китай всегда оправдывал свою политику в Тибете, намеренно искажая факты жизни традиционного тибетского общества. Военное вторжение и оккупация рассматривались Китаем как «освобождение» тибетцев от феодального крепостничества и рабства. Этот миф постоянно используется Китаем, чтобы оправдать собственные нарушения гражданских и политических прав в Тибете, парировать международное давление на Пекин с целью заставить его пересмотреть свою репрессивную политику в оккупированном Тибете.

Bundesarchiv Тибетская армия в 1939 году

В 1954 году Далай-лама посетил Пекин по приглашению китайского правительства. «Специальное» автономное положение Тибета, определенное «Соглашением из семнадцати пунктов», было формально отменено в связи с утверждением Народным собранием Китая новой конституции. Предлагалась «Резолюция по учреждению Подготовительного комитета автономного района Тибета» (ПКАРТ) — с целью дальнейшей интеграции тибетской администрации в состав администрации КНР. Подготовительный комитет должен был действовать как центральная администрация Тибета вместо тибетского правительства. Далай-ламу сделали Председателем Комитета, но, по сути, без реальной власти. В автобиографии Далай-лама писал: «Комитет был безвластным и демонстрировал только видимость тибетского управления. В действительности, вся власть осуществлялась китайцами. Вся политика определялась организацией под названием Тибетский комитет коммунистической партии Китая, в который не входил ни один тибетец».

Central Tibetan Administration Члены Добровольческой армии национальной обороны в Лхока

С 1954 года начались открытые столкновения между тибетцами и китайскими властями, сначала в восточных провинциях Тибета, затем сопротивление приобрело поистине национальный масштаб. Погибли десятки тысяч тибетцев, но восстания не прекращались. Многие жители Тибета переселялись в соседние страны.

Далай-лама призывал свой народ успокоиться, с тем чтобы предотвратить еще большее кровопролитие и гибель людей. Однако ситуация в Тибете ухудшалась, и летом 1957 года началась полномасштабная партизанская война. В Лхасу стали прибывать беженцы, восстание охватило и Центральный Тибет, и в 1958 году был образован сопротивленческий союз «Тенсунг Дхангланг Магар» («Добровольческие силы защиты Учения»).

К осени этого года народная армия, насчитывавшая 80 тысяч человек, контролировала большинство районов Южного и некоторые части Восточного Тибета.

Central Tibetan Administration Толпа тибетцев у Норбулингки 10 марта 1959 года

Наконец, 10 марта произошла стихийная демонстрация: тысячи людей окружили летний дворец Далай-ламы — Норбулингку, чтобы не допустить его на объявленное китайцами представление. В течение нескольких следующих дней в Лхасе проходили массовые демонстрации, митинги и собрания: люди требовали, чтобы китайцы покинули Тибет и предоставили их стране полную независимость.

Далай-лама, опасаясь серьезных последствий массовых демонстраций, убедил разойтись большую толпу народа, собравшуюся перед Норбулингкой, и написал три письма командующему китайскими войсками генералу Тань Куан-сэню, желая предотвратить надвигающееся насилие. Объясняя обстоятельства, в которых он писал эти письма, Далай-лама вспоминал в своей автобиографии: «Я ответил на все его письма, чтобы выиграть время, остудить гнев обеих сторон и призвать народ Лхасы к выдержке. Моим моральным долгом в тот момент было предотвращение катастрофического столкновения безоружных людей и китайской армии».

Но, несмотря на усилия Далай-ламы, вскоре после этих событий открытое столкновение в Лхасе всё же произошло, и оно имело тяжелые для тибетцев последствия — погибли десятки тысяч людей.﻿

Понимая, что все попытки предотвратить кровопролитие ни к чему не приведут и что дальнейшее сотрудничество с китайскими властями с целью уменьшить их агрессивность более не имеет смысла, Далай-лама решил бежать в Индию, чтобы привлечь международную помощь для спасения своего народа. Он покинул Лхасу.

Central Tibetan Administration Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, его младший брат Тензин Чогьял и сопровождающие уходят в эмиграцию в Индию

28 марта китайский премьер Чжоу Энь-лай публикует постановление Государственного совета о «роспуске» тибетского правительства. Далай-лама и его министры, находясь на пути в Индию, заявили в ответ, что новая администрация, сформированная в Лхасе и полностью контролирующая китайцами, никогда не будет признана тибетским народом. После своего прибытия в Индию Далай-лама восстановил правительство в изгнании и публично заявил: «Где бы я ни был вместе с моим правительством, тибетский народ всегда будет считать нас тибетским правительством».

10 марта отмечается в Тибете как день национального траура.