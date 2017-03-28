Однажды Кнорозову попалась на глаза статья немецкого исследователя Пауля Шелльхаса под названием «Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема». Эта публикация резко изменила его научные планы: «Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим!»

Юрий Валентинович Кнорозов. 1971 год

29 марта 1955 года в Москве Ученому совету Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая Юрием Валентиновичем Кнорозовым, младшим сотрудником Ленинградского Музея этнографии, был представлен доклад на соискание степени кандидата исторических наук по теме: «Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланды как этно-исторический источник». Выступление длилось три с половиной минуты, после обсуждения автору единогласно была присуждена сразу степень доктора исторических наук. Защита диссертации по индейцам майя стала научной и культурной сенсацией как в стране, так и за рубежом: советский исследователь, никогда не посещавший Мексику, сделал то, чего не смогли майянисты разных стран, десятилетиями проводившие полевые исследования. Юрий Кнорозов, не выходя из кабинета, дешифровал древнее письмо, основываясь на текстах лишь трёх сохранившихся рукописей. Вспоминая этот эпизод своей жизни, Юрий Валентинович рассказывал, что шел на защиту и не знал, чем для него все закончится, допускал даже самое страшное — обвинения в ревизионизме марксистского учения, возможно, и арест, ибо в вопросе об индейцах майя марксистская догматика исходила из мнения Энгельса об отсутствии государств в доколумбовой Америке. Однако, согласно той же догме, фонетическое письмо могло возникнуть и существовать только в классовых обществах. Заявление о наличии у майя фонетического письма автоматически предполагало опровержение положений Энгельса, и потому насущной задачей было доказать существование государства у майя, и только после этого можно было заниматься обоснованием наличия у них фонетического письма. По этой-то причине тема диссертации звучала нейтрально.

Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года под Харьковом, там же закончил школу. В юности писал стихи, рисовал, играл на скрипке. Учился на рабфаке при 2-м Харьковском мединституте, затем поступил на исторический факультет Харьковского университета, поработал учителем начальной школы. В 1943 году перевелся в Московский государственный университет на кафедру этнографии исторического факультета. Был призван в армию, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После войны закончил исторический факультет МГУ. Его дипломная работа была посвящена шаманским практикам, как и первая публикация, которая вышла в 1949 г. в журнале «Советская этнография»: «Мазар Шамун-наби». Уже тогда он начинает заниматься дешифровкой письменности майя по двум книгам: «Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланды и «Кодексы майя» в гватемальской публикации братьев Вильякорта. Не имея возможности продолжать учебу в аспирантуре, в конце 1940-х годов он переезжает в Ленинград, работает младшим научным сотрудником Музея этнографии, разбирает и моет экспонаты, которые пострадали при бомбардировках, и живет там же — в каморке под лестницей, стены которой были увешаны иероглифическими знаками, а среди кучи книг и журналов лежало то самое издание трех рукописей майя.

Nkj.ru Дрезденский кодекс. Иероглифические рукописи майя

Но главное его занятие — дешифровка рукописей майя, и он составляет каталог иероглифов майя (опубликован трехтомным изданием в Мексике в 1999 году). К 1952 году Кнорозов установил фонетическое чтение некоторых иероглифов. Прежде чем приступить к работе с текстами майя, Кнорозов решил разобраться с теоретическими вопросами дешифровки древних письменностей. Прежде всего, он четко определил, что именно считается лингвистической дешифровкой (переход к точному фонетическому чтению иероглифов), чем она отличается от принятой в то время в майянистике интерпретации знаков. Далее необходимо было разделить не имеющие ничего общего между собой понятия: дешифровку исторических систем письма (в частности майя) и дешифровку секретных шифров — в древних текстах знаки стоят в обычном порядке, но забыто их чтение, а язык или сильно изменился, или неизвестен. В шифрованных же записях известные знаки замещены другими и порядок их смешан, а язык должен быть известен. Общим при обеих дешифровках можно считать лишь конечный результат — достижение понимания записанного текста. Все остальное различно: и общая научная подготовка дешифровщика, и необходимый для обработки объем текста, и методологический подход.

Общие положения дешифровки древних систем письма были Кнорозовым сформулированы во вступлении к серии «Забытые системы письма: Материалы по дешифровке» и названом «Неизвестные тексты».

Иероглифические рукописи майя

Метод, разработанный и примененный Кнорозовым при дешифровке письма майя, называется методом позиционной статистики. Он применялся позже для дешифровки протоиндийских текстов и письма острова Пасхи. И хотя дешифровщиками древних систем письма первой половины ХХ века некоторые исходные положения этого метода уже вполне успешно применялись, именно Кнорозов сумел создать цельную и строгую теорию и метод дешифровки, что подтвердила практика его применения. Метод позиционной статистики позволяет: определить тип письма — алфавитное, силлабическое, морфемное, идеографическое; определить функции знаков, условное фонетическое чтение знаков и чтение основного состава знаков.

Wixsite.com Календарь майя

Создав теоретическую базу для работы с письмом майя, Ю.В.Кнорозов перевел со староиспанского на русский язык «Сообщение о делах в Юкатане». И понял, что алфавит из 29 знаков, записанный в XVI в. францисканским монахом Диего де Ландой, является ключом к дешифровке самого письма. Ученому удалось разобраться с недоразумениями, возникшими при диктовке алфавита, — когда информатор записывал майянскими знаками не звуки, а названия испанских букв. Сама дешифровка проводилась на основе трех сохранившихся иероглифических рукописей майя — Парижской, Мадридской и Дрезденской. Оказалось, что в текстах всех трех рукописей встречается 355 самостоятельных знаков. Это позволило Кнорозову определить тип письма как фонетический, морфемно-силлабический, т. е. есть каждый знак майя читался как слог. Завершилась работа главным — чтением и переводом трех рукописей майя.

Nkj.ru Барельеф из древнего города майя Яшчилана

Всю свою творческую жизнь Кнорозов продолжал работу с древними текстами майя. После прочтения рукописей начались исследования надписей на керамических сосудах, монументальных памятниках. Постоянно обращаясь к теме общего происхождения мезоамериканского письма, он «подбирался» к дешифровке так называемой эпи-ольмекской письменности. В 1963 году вышла обобщающая монография Кнорозова «Письменность индейцев майя» с каталогом иероглифов и словарём, которые и в XXI веке остаются единственными на русском языке. В 1975 году опубликована монография «Иероглифические рукописи майя», и вскоре Кнорозов становится лауреатом Государственной премии СССР.

В 1990 г. президент Гватемалы вручил ему специальную Большую Золотую медаль. В 1995 г. в посольстве Мексики в Москве Кнорозов награждается серебряным Орденом Ацтекского Орла за исключительные заслуги перед Мексикой. И эта награда имела для Кнорозова особое значение. Получив ее, он сказал по-испански: «Мое сердце всегда остается мексиканским». 30 марта 1999 года Юрий Валентинович Кнорозов скончался. Похоронен в Петербурге. 3 декабря 2010 года в Мексике, в парке Шкарет, открыт Центр Кнорозова. 23 марта 2012 года в городе Канкун (Мексика) открыт памятник Юрию Кнорозову.