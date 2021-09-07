Кирилл Польский
Автор
Политический обозреватель. Специализируется на внутренней и внешней политике Польши и Белоруссии.
Последние публикации
«А судьба арестованных поляков Вас волнует?!» — соцсети Польши
6 сентября Минский областной суд осудил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака на 11 лет и 10 лет тюремного заключения соответственно. Судьи посчитали их виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании...
7 сентября 2021
«Вы и есть враг и оккупант моей Родины!» — в Польше критикуют режим ЧП
На днях на странице правящей в Польше партии «Право и справедливость» в Twitter появилось заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о вероятном продлении режима чрезвычайного положения, действующего на границе с Белоруссией. «Если потребуется, срок чрезвычайного положения на границе...
6 сентября 2021
«Немцы начинают Третью Мировую!» – мнения о конфликте Варшавы и Брюсселя
В Брюсселе приняли решение не выдавать Польше 57 миллиардов евро из средств Фонда реконструкции Евросоюза для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хотя ранее такие договоренности были. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони пояснил данное решение тем...
3 сентября 2021
«Это опиум для народа!» — в Польше не хотят обучаться патриотизму
1 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в одну из сельских школ в Люблинском воеводстве республики, где принял участие в торжествах по поводу начала нового учебного года. Там политик выступил с речью перед педагогами, учениками и их родителями, во время которой поделился...
2 сентября 2021
«Когда позаботитесь о поляках?» — в Польше критикуют Дуду
Видео с обращением было записано по случаю 41-й годовщины так называемых «Щецинских соглашений»: 31 августа 1980-го года бастующие рабочие Щецинской судоверфи добились подписания соглашения о выполнении своих требований с тогдашними властями социалистической Польши. В республике принято считать...
1 сентября 2021
«5 лет тюрьмы за нарушение границы — много или мало?» — мнения в Польше
31 августа Пограничная служба Польши на своей странице в Twitter объявила, что направила заявление в прокуратуру и суд на 13 леволиберальных активистов. Последние за день до этого разрушили фрагмент заграждения из колючей проволоки, которое было недавно установлено на границе с Белоруссией для...
31 августа 2021
«Вы сами виноваты, пан министр» — в сети возмущены работой судов Польши
На днях в Польше одним из судов было вынесено оправдательное решение по делу оппозиционного политика Владислава Фрасынюка. Последний имел неосторожность раскритиковать польских силовиков из-за того, что они жестко задерживали нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые...
30 августа 2021
«Cтанем лидерами разве что по росту цен» — в Польше высмеяли речь премьера
27 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию, в рамках которой высказался, помимо прочего, и о новой правительственной программе развития страны на ближайшее будущее — о так называемым «Польском ладе». В рамках её реализации польские власти обещают усовершенствовать...
27 августа 2021
«С каких пор мы потеряли независимость?» — в Польше возмущены решением ЕСПЧ
25 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Польшу предоставить беженцам из стран Ближнего Востока, пытающимся проникнуть на территорию республики, но застрявшим на белорусско-польской границе, одежду и жилье. Более того, Варшава «по возможности должна их принять на своей...
26 августа 2021