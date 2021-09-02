1 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в одну из сельских школ в Люблинском воеводстве республики, где принял участие в торжествах по поводу начала нового учебного года. Там политик выступил с речью перед педагогами, учениками и их родителями, во время которой поделился своим видением миссии, которой должна следовать современная польская школа. Информация об этом была опубликована на официальной странице в Twitter правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость».

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Так, по мнению Моравецкого, «школа должна учить не только польскому языку, математике, природоведению и другим предметам, но и ответственности, патриотизму и коллективизму».

«Школа, наполненная таким содержанием, станет для Польши очень хорошей опорой», — добавил премьер-министр во время своего выступления.

Однако польское Twitter-сообщество, которое представляет в основном либеральную и оппозиционную по отношению к правящим консерваторам часть населения, восприняло слова премьер-министра «в штыки».

«Давайте уж сразу введём обязательные занятия по установке колючей проволоки, а также о том, как не давать ломтик хлеба голодному или стакан воды жаждущему. Я знаю, это сложно, но после того, как детей обучат предлагаемому премьер-министром бреду, это будет уже легче», — возмущается @konsTYtucJApl.

«Выходит, школа теперь будет учить в первую очередь тому, как быть послушным для священников? Молодец Моравецкий — получит за этот бред в награду землю для своей семьи», — замечает@Ewa96629103.

Gov.pl Матеуш Моравецкий с учащимися школы

«Может, хватит уже в светских школах вводить всё больше и больше религии?!» — пишет@DenveR0076_.

«Основное забыли, что сегодня больше всего пригодится — необходимо научить детей лгать! Это основа сегодняшнего существования в Польше. Без этого умения люди всю жизнь работают за миску с рисом», — сетует @RobertZak16.

«Патриотизм и религия — это опиум для масс и оправдание преступлений и войн», — возмущается @MighnTaghor.

«Вот хоть раз бы сказали, что в школах надо учить детей толерантности, уважению к другим людям, уважению демократии и верховенства закона!!! Нет же, только патриотизм и религия», — указывает @Beata52474719.

«Жаль, что он не говорит о самом главном. О здоровье детей. Дети пошли в школы и задыхаются там в намордниках. Как эти дети и подростки должны усваивать знания при отсутствии нормального питания мозга кислородом?» — затрагивает тему противоковидных мер в школах @mroszcz39.

«Школа также должна научить уважать человека, владеть и отстаивать свое мнение. Учить, как не поддаваться на манипуляции и пропаганду, говорить правду. Но правительству куда важнее другое», — замечает @AntyHejterPL.

Gov.pl Матеуш Моравецкий с учащимися школы

«Всё сказанное премьер-министром означает одно — детей хотят научить преданности власти и элитам. Нет, мы этого никогда не допустим. Гитлер тоже так больше всего был озабочен патриотизмом в образовании, и как он кончил!?» — выражает недовольство @Qba57886388.

«Лучший патриотизм сегодня проявляется в противостоянии пропагандистской машине правящей партии «Право и справедливость», — считает @KoniecT.