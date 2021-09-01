Видео с обращением было записано по случаю 41-й годовщины так называемых «Щецинских соглашений»: 31 августа 1980-го года бастующие рабочие Щецинской судоверфи добились подписания соглашения о выполнении своих требований с тогдашними властями социалистической Польши. В республике принято считать, что именно то событие стало толчком к падению просоветского режима не только в Варшаве, но и во всей Восточной Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Солидарность стала символом Польши. Именно она 41 год назад привела к постепенным переменам в нашей стране и заставила власть впервые пойти на уступки. Сегодня в похожей ситуации оказались вы, белорусы. И мы со своей стороны никогда не перестанем поддерживать вас в вашей борьбе», — говорится в обращении Дуды к народу другого государства.

Ссылка на обращение президента была опубликована на официальной странице Анджея Дуды в Twitter. Вероятно, в его пресс-службе ожидали, что польские пользователи интернета поддержат его тезисы и присоединятся к «солидарности с белорусами», но что-то пошло не так…

На лидера Польши обрушился шквал негатива — местное Twitter-сообщество в комментариях призвало его больше заботиться о внутренних проблемах, а не о событиях в других государствах:

«Сохранение Лукашенко у власти позволило сохранить Белоруссию для её жителей. Иначе было бы как в Польше, где Бальцерович и Левандовский всё крадут, а потом раздают западной мафии, не забывая о собственных счетах», — заявил @aarniss.

Prezydent.pl Выступление Анджея Дуды по случаю 41-й годовщины так называемых «Щецинских соглашений»

«Может быть, президент перестанет обращаться к населению других государств, где его никто не выбирал? Когда он оставит белорусов в покое и прекратит лезть в их личные дела?», — задается вопросом @GPlutecki.

«О солидарности, о которой говорит господин президент, белорусам, ни он, ни его партия понятия не имеют. Типичная пустая болтовня», — сетует @SidMartin14.

«Президент Дуда, вы человек, который действует как винтик в машине дезинтеграции Евросоюза и Европейской солидарности, поэтому ваши слова о якобы солидарности с белорусами ничего не значат», — указывает @ManOfWorseSort.

«Я предлагаю президенту для начала выразить солидарность с терроризируемыми в Польше меньшинствами. А уже потом выходить на «международный уровень» в проявлении своей солидарности», — пишет @dyzma_endrju.

«Ох, как бы хотелось, чтобы пан президент больше заботился о поляках, чем о белорусах», — заявляет @Damianzettt.

«О какой солидарности с белорусами идет речь, если Дуда и его партия уничтожили завоеванную движением «Солидарность» демократию?» — удивляется @GajewskaEdyta.

«Да кто там его в Белоруссии слушает? Зачем он так старается?», — вопрошает @tomekbit.

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«Если мы, поляки, будем действовать солидарно, то вас, господин президент, выгоним из Польши вместе со всей правительственной шоблой. И будет у нас тогда порядок и равенство, а не сегрегация, как сейчас», — сообщает @Piotr26133298.

«Господин Дуда на деле куда больше солидарен с коллегами по партии «Право и справедливость» в деле разрушения государства, но точно не с белорусским народом», — утверждает @LepiarzMarcin.