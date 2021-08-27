27 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию, в рамках которой высказался, помимо прочего, и о новой правительственной программе развития страны на ближайшее будущее — о так называемым «Польском ладе». В рамках её реализации польские власти обещают усовершенствовать работу в пяти сферах (система здравоохранения, налогообложение, пенсионная система, жилищная политика и инвестиции) и улучшить тем самым их показатели.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Моравецкий ещё с момента принятия этой программы (в мае 2021 года) регулярно хвалил её положения. Но на этот раз политик и вовсе заявил, что «целью ближайшего будущего для Польши является догнать и перегнать лучшие страны мира». «Благодаря «Польскому ладу» эта задача вполне выполнима для Польши в ближайшие 10 лет», — приведены его слова на странице правящей в республике партии «Право и справедливость» в Twitter.

Однако польские пользователи Twitter не оценили зашкаливающие амбиции премьер-министра. И в комментариях к новости наблюдалось отнюдь не повышение боевого и патриотического духа или предвкушение обещанного «триумфа», а буря сарказма и возмущений.

«Эм, я понимаю. У Моравецкого закончились идеи о том, что говорить о реальных проблемах и вопросах, и он начал вещать в стиле научной фантастики. Такие прогнозы можно ожидать либо от ясновидящего, либо у человека после чрезмерного употребления. Хочется верить, что наш премьер-министр все-таки провидец», — отмечает @MacSieniel.

«Он просто потрясающий! Ни один компьютерный генератор слов и обещаний не в состоянии создать такую невероятную чушь, как прогноз, что Польша за 10 лет перегонит передовые страны мира», — подчеркнул @GKrokodyl.

Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Черт, это как так? Вы уже шесть лет, пока находитесь у власти, не можете нормально реализовать ни один проект. Единственное, что вы умеете, так это гонять бабушек и женщин на митингах. Вы точно сошли с ума», — сетует @TEHOL6.

«Мы не догоним передовые страны, как минимум, пока я живу. 10 лет — это очень смешно. Это похоже на осла с морковкой. Только за ослов держат всех нас, а в роли морковки — такие вот обещания», — жалуется @Bogdan78129722

«Догнать и перегнать лучших. Ты, Пиноккио, себя слышишь? Задолженность казны выросла в июне на 8,1 миллиарда злоты и по итогам месяца составила 1 триллион 133 миллиарда. Чувак, перестань обещать, мы ничего от тебя не хотим. Начни лучше долги погашать!» — указывает @MariaLe85219860.

«За десятилетие догоним лучших? Разве что только если они остановятся в развитии и нас подождут», — иронизирует @Laweta2.

У некоторых интернет-пользователей обещания «перегнать передовые страны мира за 10 лет» и вовсе вызвали гневные эмоции:

«Хватит уже врать, воры и бандиты, каких польский народ еще никогда не видел. Вы будете сидеть за всё, что сделали, и за эту пустую болтовню», — негодует @marek_e_n.

(сс) Lukas Plewnia На улице Варшавы. Польша

«Я думаю, что господину Моравецкому нужен хороший врач, который быстро и своевременно выставит правильный диагноз и назначит эффективные лекарства», — пишет @DominikSuchodo3.

«Единственное, что мы сможем догнать за это десятилетие, — это Качиньского [вице-премьер-министр Польши, глава правящей партии — ред.], который будет бежать к забору на восточной границе», — считает @TEHOL6.

Тем не менее среди польского Twitter-сообщества нашлись и те, кто согласен с премьер-министром Моравецким и верит, что их республика действительно сможет догнать ведущие страны мира… Правда, не совсем в тех сферах, которые Моравецкий имел в виду.

«Зависит от того, что Моравецкий имеет в виду. Может, речь не совсем об экономике и достатке населения, а о концентрационных лагерях, рабстве и вакцинации по принуждению. Тогда да, можем действительно догнать», — иронизирует @Arystokrata1.

«Чем вы хотите прогнать лучшие страны, долгами? Государственный долг Польши сегодня составляет почти 40 тысяч злотых на одного жителя. А скрытый польский государственный долг достигает почти 140 тысяч злотых на жителя Польши. По этим показателям, стало быть, и догоняем лидеров», — указывает @babeloutte.

«По росту цен на электричество мы догоним и за три года. Браво, премьер-министр!» — шутит @PawelZielinsk17.

(сс) Radosław Botev Протест против карантина в Варшаве. Польша

«В инфляции и росте цен вы уже догнали и перегнали Запад, поздравляю!» — отмечает @Maciej46874965.

«Я думаю, что только в краже государственного имущества вы можете быть лучшими из лучших», — сетует @JakubRogowski12.

«Китай уже почувствовал угрозу. Веди нас к мировому лидерству, вождь!» — иронизирует @kasia_dw.

«Догнать Европу можно. Правда, придется еще миллион украинцев за миску риса привезти», — предлагает @Rafa20226135.