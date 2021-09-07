6 сентября Минский областной суд осудил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака на 11 лет и 10 лет тюремного заключения соответственно. Судьи посчитали их виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату государственной власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Европейские элиты и правозащитники ожидаемо признали суровые приговоры политически мотивированными и потребовали освободить активистов из-под стражи.

Одним из первых зарубежных лидеров, который высказался по поводу решения суда, стал президент Польши Анджей Дуда. Он опубликовал на своей странице в Twitter запись, посвященную скандальному процессу. Причем он её написал подчеркнуто на белорусском языке. «Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которые сегодня были приговорены к суровым тюремным срокам в Белоруссии. Польша требует безоговорочного освобождения всех политических заключенных. Эти люди заключены в тюрьму за борьбу за независимую и демократическую Белоруссию», — указано в сообщении Дуды.

Prezydent.pl Анджей Дуда

Однако польские пользователи Twitter в комментариях под белорусскоязычным постом не поддержали своего президента, а, наоборот, уличили его в лицемерии и двойных стандартах:

«А независимость не Белоруссии, а Польши для Вас важна? Вы же слышали слова Моравецкого, что польская собственность принадлежит иностранцам? Почему Вы никогда не говорили об этом?» — указывает @BarbaraSadowsk5.

«И это пишет человек, который в собственной стране нарушает положения конституции! Польшу вот-вот исключат из Европейского союза, потому что Польша не соответствует стандартам демократического и правового государства. А он про проблемы демократии и прав человека в Белоруссии пишет», — отмечает @Koloproktologi1.

«Если вспомнить реакцию (вернее, ее отсутствие) президента на положение арестованных поляков, то его обеспокоенность судьбой белорусов выглядит как фарс. Анджей Дуда издевается над польским народом», — жалуется @MateuszDebski77.

«Есть проблема. Эта белорусская оппозиция, с которой солидарен президент, составляет, по итогам прошлого года, 10% белорусов. Поэтому и Дуда, имеющий рейтинг около 30%, с таким понимаем к ней относится», — предполагает @Marek26495076.

«Он говорит о проблемах с демократией в Белоруссии, а между тем в Польше в 6 часов утра в собственном доме был грубо задержан мужчина за то, что он посмел прикоснуться к полицейскому. Может быть, это еще не уровень Белоруссии, но мы спокойно до него дойдём», — заявляет @p_golinski.

ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших участниках протестных выступлений в Минске в районе улиц Притыцкого-Бельского

Очень забавно выглядели польские интернет-пользователи, которые подумали, что запись на странице Дуды написана не на белорусском, а на русском языке. Они возмутились обилием «ошибок». Также были и те, кто просто недоволен, что президент Польши делает твиты на иностранном языке:

«Эй, п***урок, если ты уже пишешь кириллицей, проверь орфографию. Правильно писать «БеларусИ», а не «Беларусі», — указал @Piotrusl123.

«Почему наш президент пишет на иностранном языке, а не по-польски? Мы должны пользоваться переводчиком, чтобы понять?» — жалуется @Jakub_1906.

«Нет такого слова«Беларусі». Он когда-нибудь вообще изучал языки? Не могу понять, у него сотни советников, получающих миллионы, а ошибки делает, как в VI классе на уроке русского», — пишет @GdanskCedrowa.

«И этот человек — польский президент?! Даже ничего комментировать не буду, потому что он все равно ничего не поймёт», — заявляет @KorczynskiRafa.

Среди комментариев довольно часто встречалась позиция, что всего лишь «выражать солидарность в интернете» — это бессмысленно. С другой стороны, польские пользователи Twitter сетовали на то, что у Дуды больше нет никаких инструментов, чтобы повлиять на ситуацию в Белоруссии:

«Господин президент, я не то чтобы цепляюсь к Вам, но наша 38-миллионная страна, находящаяся в сердце Европы и являющаяся членом ЕС, может позволить себе только… постить твиты! Это ни о чем! Это не принесет никакой пользы. Лукашенко не заботят ваши записи в «Твиттере»!» — считает @CierpialJarek.

Prezydent.pl Анджей Дуда

«Белорусским оппозиционерам, конечно, было очень приятно, что пан Дуда солидарен с ними. Как выйдут из исправительной колонии через 10 и 11 лет, обязательно поблагодарят. Боже-е-е, как это банально!» — отмечает @WBeatak

«А у Дуды только и остается, что «солидаризироваться». Потому что позиция Польше в Евросоюзе настолько слаба, что применять более жесткие санкции у Варшавы просто нет ни возможностей, ни прав. Кстати, в Евросоюзе смотрят на Польшу точно так же, как и на Белоруссию. Потому что у нас тоже разрушается независимость судов и национализируются СМИ», — заявляет @BikeroN74.

«Хуже всего то, что Анджей Дуда лежал на пляже в плавках цвета польского флага, когда эти люди боролись. И только когда этих людей арестовали, он сподобился написать твит по-белорусски», — жалуется @Wieslaw_IC.