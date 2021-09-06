На днях на странице правящей в Польше партии «Право и справедливость» в Twitter появилось заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о вероятном продлении режима чрезвычайного положения, действующего на границе с Белоруссией. «Если потребуется, срок чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, установленный на 30 дней, будет продлён. Я не исключаю такой возможности. Граница должна быть защищена», — говорится в сообщении польского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Напомним, текущий режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за разразившегося в последние месяцы миграционного кризиса в Варшаве ввели 2 сентября. Причиной стал факт существенного роста числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые хотят проникнуть в Польшу через территорию Белоруссии.

Однако многие польские пользователи Twitter не поверили в искренность намерений своей власти «защитить границу» и обвинили её в использовании миграционного кризиса в своих политических целях.

«Прям «страшный враг» польскому угрожает! Бедные и больные беженцы, которые кочуют на границе и просят только о защите и помощи. Но они не дождутся её от самопровозглашенных псевдокатоликов из «Партии и справедливость». Вы и есть главный враг и оккупант моей измученной Родины!» — пишет@silence80915297.

«Объясните, неужели ситуация настолько сложная, что нужно вводить чрезвычайное положение? Мы видим, что президент играет на стадионе, следит за спортивными событиями больше, чем за политикой. Министра по безопасности не слышно, он как будто провалился под землю. Может, кто-то просто пытается играть на эмоциях народа и проверяет реакцию?» — указывает@WWnioski.

Сильвестрас Джяукштас. Беженцы. 1969 — 1981

«Если потребуется, то они введут всем по 3 месяца содержания под стражей. А потом будут продлевать. И объяснят это «безопасностью страны от врагов». От них этого можно ожидать», — считает@gregor_konop.

«У них план такой: давайте проверим чрезвычайное положение в одном месте, чтобы после проигранных выборов быть готовыми его ввести по всей польской республике. Коммунисты отдыхают рядом с ними», — комментирует @DanielK81443756.

«Сегодня мы все знаем, что цель у власти одна — продлить свою агонию. 30 беженцев — всего лишь предлог. В предыдущие годы масса людей пересекала нашу дырявую границу, и это мало кого волновало», — указывает@Rafa20226135.

«А премьер-министр понимает, что они снова действуют незаконно, потому что чрезвычайное положение вводится при внутренней угрозе. А при внешней угрозе, на которую они жалуются, вводится военное положение? Просто рука-лицо», — считает@Nithajasz.

«То есть до введения чрезвычайного положения граница не была защищена? Мы хорошо знаем, для чего это государство делает. Если вы пытаетесь обмануть своих избирателей, то обманете себя», — отмечает@pan_mikrobi.

Но были среди комментаторов и те, кто с воодушевлением воспринял сообщение о вероятном продлении режима чрезвычайного режима на границе Польши и Белоруссии. Они предлагали усилить охрану на протяжении всех восточных рубежей своей республики, чтобы отгородиться еще и от Украины. Тем не менее представители данной категории все равно ругали власть за то, что решение об укреплении границы было принято только сейчас, а не раньше.

«Граница должна быть защищена всегда. Вне зависимости, есть ли чрезвычайное положение. Если вы можете защитить границы, только введя такое положение, то вы не должны вообще заботиться о безопасности страны. Это не ваше», — сетует @LachTomek.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

«Граница — это гарантия защиты нашей государственности. Её не было столько лет, столько лет государственность размывалась, поэтому сегодня колючей проволокой её уже не восстановишь», — жалуется @surma_sz.

«А почему бы не возродить вообще сторожевые башни, чтобы усилить всю границу с государствами, не входящими в ЕС? Разделить её на участки и патрулировать 24 часа в сутки, как это было раньше. В случае нарушения полосы сразу же будет известно, кто и где нелегально пересек границу, и сразу ввести соответствующие процедуры. А то, получается, не туда и не сюда», — отмечает@Bogusaw55902996.

«Хорошо, но после этих 30 дней она также должна быть хорошо защищена. Почему вообще встал вопрос о введении чрезвычайного положения, если граница всегда должна быть на замке?» — сетует@StadnickiM.

«Я бы вообще расширил зону усиленного контроля на всю длину восточной границы Польши», — предложил@JarekGr1.