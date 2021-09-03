В Брюсселе приняли решение не выдавать Польше 57 миллиардов евро из средств Фонда реконструкции Евросоюза для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хотя ранее такие договоренности были.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони пояснил данное решение тем, что в руководстве ЕС обеспокоены проблемами в области верховенства закона и независимостью судов в Польше. Кроме того, он заявил, что в Брюсселе внимательно следят и за продолжающимся делом о превосходстве Конституции Польши над законодательством Евросоюза, которое рассматривает Конституционный суд республики по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Намекая тем самым, что, если Польша хочет получать европейские деньги, должна признать господство европейских правовых норм над национальными.

После слов еврокомиссара информационное пространство Польши буквально взорвалось. Политики из правящего лагеря успокаивают граждан, говоря о «преувеличенном значении» слов европейского чиновника и о том, что «очень скоро всё решится в пользу Варшавы». В то время как оппозиция радостно потирает руки и говорит о поражении польского правительства.

Piotr Drabik Збигнев Зёбро

Однако министр юстиции Польши Збигнев Зёбро стал одним из немногих представителей правительственных сил, который занял не примирительную, а наоборот, воинственную позицию против Брюсселя. Так, на своей странице в Twitter чиновник указал следующее: «Тот факт, что Евросоюз выставляет Польше условия, предполагающие нарушение нашей Конституции, для того чтобы выплатить полагающиеся Варшаве средства, является абсолютным скандалом и шантажом. Я надеюсь, что Европейская комиссия отступит и принесет свои извинения». Под этим постом разгорелись довольно жесткие споры польской общественности, которая разделилась на два лагеря — за Варшаву и за Брюссель.

Так, среди тех, кто поддерживает власть и выступает против господства европейских правил и законов над национальными, встречались разные мнения — от сожалений, что приоритет законов ЕС над польскими был закреплен в Конституции республики, до экзотических сравнений текущей ситуации с началом Второй мировой войны:

«Это не Еврокомиссия сдерживает деньги для Польши, а Берлин. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, спровоцировав Вторую мировую войну. В настоящее время 1 сентября 2021 года Германия опять начинает Мировую войну с экономического нападения на Польшу», — указал@marek_podolski.

«ЕС явно не хочет мириться с тем, что польская экономика и инфраструктура развиваются быстрыми темпами. Им нужны польские гастарбайтеры, а они видят, что если дела у нас пойдут, как сейчас, то наоборот, голландцы и немцы поедут к нам на работы. Брюссель — это ревнивая тряпка Сороса», — считает@PanSlavek.

«Верховенство Конституции никогда не подлежало обсуждению, и нет никакой необходимости дополнительно «подтверждать» её», — заявил@_samoni.

Kerim44 Александр Квасьневский передает знамя командиру 29-й механизированной бригады подполковнику Мирославу Шилковскому. 1996

«Германия просто знает о нашей несуразной Конституции 1997 года, которую без одобрения народа подписал бывший президент Квасьневский. Там был этот пункт о приоритете европейских законов над польскими. Вот и пользуются теперь этим в Берлине и Брюсселе», — сетует @J_Kantorowski.

«В идеале вопрос о приоритете национального права над европейским надо было направлять в Конституционный суд еще до подписания Лиссабонского договора. Теперь разговоры о превосходстве Конституции пусты — мы сами признали европейское право», — отчаивается@Al_Szewczuk94.

Сторонники господства европейских законов над польскими, вставшие на сторону Брюсселя в конфликте с правительством их страны, также ссылались на действующую в Польше Конституцию, которая закрепляет приоритет европейского права, и Лиссабонский договор ЕС:

«Громким скандалом является не требование Брюсселя, а то, что у нас игнорируют решение Европейского суда по правам человека и покушаются на независимость судебной власти и прокуратуры своими реформами», — считает@e_wrzosek.

«Из Конституции ясно, законы ЕС имеют приоритет над национальными! Поэтому правительство обязано в первую очередь ориентироваться на законы ЕС! Как юрист, вы это знаете, господин министр!» — убежден @janusz_ucki.

«Вы, пан Зёбро, читали европейские договоры и трактаты, читали Конституцию??? Советую почитать… а если нет, то вы можете спросить своего коллегу, премьер-министра, как выглядит вопрос о верховенстве законодательства ЕС на национальном уровне… Он-то, может, помнит Конституцию», — указывает@ASzymonJanowski.

«Лех и Ярослав Качиньские в 2000-е вели переговоры и подписывали Лиссабонский договор, тем самым принимали правила Европейского союза, приоритет европейского права. Так что все ваши инициативы пересмотреть эти правила, обречены», — заявил@ManOfWorseSort.

Prezydent.pl Лех Качиньский подписывает акт о ратификации Лиссабонского договора. 10 октября 2009 года

«В рассуждениях господина министра, опираться не на европейские законы, а на Конституцию Польши, содержится грубое нарушение этой самой Конституции. Парадокс! Потому что Конституция закрепляет приоритет законов ЕС. Будьте последовательны! Если мы отказываемся от собственной Конституции и Лиссабонского договора, это означает, что Польская республика не может быть членом ЕС. Поэтому никакие европейские фонды нам не принадлежат. Так что проблема не в Брюсселе», — утверждает@WodzinskiAndrew.

«Соответствие Конституции законодательству ЕС уже проверялось. Но так как польское руководство хочет покинуть границы Союза, пожалуйста. Только, пожалуйста, сами, без целой страны. С вашим юридическим опытом вы найдете работу. Возможно, не по профессии», — пишет@ valhala01.